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HTC Wildfire serisi karşınızda

Efsane Wildfire serisini yeniden canlandırmaya karar veren HTC ilk etapta 4 model hazırladı. Konsepte uygun olarak Wildfire serisi giriş seviyesi akıllı telefonlardan oluşuyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin bir dönemin efsane Wildfire akıllı telefon serisine modern bir yaklaşım getireceği internete sızdırılmıştı. Çok geçmeden yeni serinin 4 farklı modeline ait görseller de internete sızdırıldı.

HTC Wildfire özellikleri

HTC Wildfire seride en tepe model olarak karşımıza çıkıyor. 6.2 inçlik V çentikli ekranda 1440x720 piksel çözünürlük yer alıyor. Arka kısım parlak alüminyum alaşımdan imal edilmiş. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P23 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855+ duyuruldu"

Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Telefonda 3500mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Bazı kaynaklar bu modelin Wildfire E2 veya E3 olabileceğini belirtmiş.

HTC Wildfire E özellikleri

Wildfire E modelinde ise 5.45 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alacak. Ekran 18:9 görüntü oranına sahip. Spreadtrum imzalı 4+4 yapısında 8 adet Cortex-A55 çekirdeğinin oluşturduğu SC9863 yonga seti PowerVR IMG8322 grafik birimi ile sınıfında iddialı olmaya çalışacak. Sistem 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bluetooth 4.2 ve 2.4GHz WiFi kullanan cihazda 3000mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

HTC Wildfire E+ özellikleri

HTC Wildfire E+ modeli 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde ve 18:9 görüntü oranı sunan bir ekran barındırıyor. Tasarım ise orijinal ile hemen hemen aynı. Yonga seti tarafında 4 çekirdekli Helio A22 yer alıyor.

The HTC Wildfire E1 özellikleri

6 inçlik ekranında 1560x720 piksel çözünürlük barındıran model 19.5:9 görüntü oranına sahip. Büyük bir çentik ve kalın alt çene tasarımı tamamlıyor. Yine Helio A22 yonga setinden güç alan model 3GB ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Arka kısımda 16MP, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan model 3000mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Şimdilik HTC Wildfire serisi ne aman piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak yaz bitmeden olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-Wildfire-series-press-images-specs-leak_id117497 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MS4343 16 dk.
Bir yerden başlaması iyi esasında.Bu modellerde fiyat iyi ayarlanırsa satış yapabilir ve gerisi gelir
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740turbowagon 31 dk.
Ne günlerdi...
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eP_362 43 dk.
İşlemciler şahane piller ise daha şahane
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Darknesia 48 dk.
Ahhh ahhh kemikleri sızlıyor eski modellerin...
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intel7mix 53 dk.
Çıkmadan satış rakamı düşük olacak bu donanıma htc basarsanız rahat rakiplerinden pahalı olur ve elde kalacak ve yine htc çöküşte haberleri görücez.
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mert1907 1 sa.
HTC logosunu kaldır herhangi bir çinli markayla ayırt edemessin.
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snny 1 sa.
HTC bir zamanlar arayüzü ve tasarımıyla efsaneydi. Biraz o eski günlere dönüşü sezdim.
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V4LKyR 2 sa.
Gerçekten de çok benzemiş orjinaline...
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