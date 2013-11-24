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Huawei Ascend Mate 2'ye ait yeni bilgiler paylaşıldı

5 yıl
606
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend Mate 2'ye ait yeni bilgiler paylaşıldı

Huawei'nin, Phablet segmentine sunduğu ve firmanın en büyüğü olarak kabul edilen Ascend Mate modelinin devamı üzerinde çalıştığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Dün model ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Gelen bilgilere göre Ascend Mate 2 modelinde ekran boyutunun 6.2 inç olacağı belirtiliyor. Önceki modelden 0.1 inçlik bir artış sözkonusu. Böylece cihaz Huawei'nin en büyük akıllı telefonu olacak. Çözünürlük ise Full HD seviyesinde. 

Modelde Huawei'nin yeni Kirin 910 yongaseti yer alıyor. Kirin 910, 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdek 1.6GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Önceki neslin Vivante grafik birimi yerine de Mali-450 kullanılıyor. Modelde ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Huawei Emotion arayüzü yer alıyor. 

Huawei Ascend Mate 2 modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor.  

http://www.gizmochina.com/2013/11/23/the-specs-of-huawei-ascend-mate-2-is-revealed/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cceviz 5 yıl en beğenilen
şeffaf telefon yapmışlar sandım.. :)
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mehmedaltair 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

4.3 çıkmışken niye 4.2

Şaka mısın 2 hafta önce 4.4 çıktı 4.3 değil
Yanıtla +4
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vidoko 5 yıl
ünlü markalardan bir ümidim yok ama Çin li markalardan; toplama telefon ve batarya işine el atmalarını istiyorum. örneğin ben yüksek cpu ve gpu lu bir donanım yerine orta seviye de ısınmayan ve enerjiyi fazla harcamayan kasa kalitesi sağlam ekran hd olsada yeter , en iyi ses islemcili ve iso başarımı iyi olan kameralı , 5 gün şarjı giden bir telefon toplamayı isterdim :)) bu hayalim ins gerçek Olur ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o işlemciyle full hd bakalım nasıl performans suncak
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MegaWolt38 5 yıl
Çay tepsisinden farkı yok, sadece internete giriyor.
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join 5 yıl
Cortex A9 o ne ya. Bu geriden gelme hevesi nedir? Koy A53 aynı performans daha az ısı daha çok enerji.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
hakan.ifone
tlf degil maşallah tablettt :) ): ):

Huawei'nin, Phablet segmentine sunduğu...
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hakan.ifone 5 yıl
TurboCore
hakan.ifone çöp
Asıl çöp olan senin rütben

senin babanmı üretiyor kardeşim üstüne alınmışsın babacının vaypırımı oo
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hakan.ifone 5 yıl
senin babanmı üretiyor kardeşim üstüne alınmışsın babacının vaypırımı oo
Asıl çöp olan senin rütben
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hakan.ifone 5 yıl
senin babanmı üretiyor kardeşim üstüne alınmışsın babacının vaypırımı oo
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hakan.ifone 5 yıl
çöp
1 Yanıt Yanıtla
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Nokia Specialist 5 yıl hakan.ifone
hakan.ifone

çöp

Asıl çöp olan senin rütben
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SuperSantorelli 5 yıl
sony erıcsson'nun bu ınç'lik de olmasa da boyle bır cep telefonu vardı şeffaf ekran'a sahip.
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