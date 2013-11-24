Huawei Ascend Mate 2'ye ait yeni bilgiler paylaşıldı





Huawei'nin, Phablet segmentine sunduğu ve firmanın en büyüğü olarak kabul edilen Ascend Mate modelinin devamı üzerinde çalıştığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Dün model ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.





Gelen bilgilere göre Ascend Mate 2 modelinde ekran boyutunun 6.2 inç olacağı belirtiliyor. Önceki modelden 0.1 inçlik bir artış sözkonusu. Böylece cihaz Huawei'nin en büyük akıllı telefonu olacak. Çözünürlük ise Full HD seviyesinde.





Modelde Huawei'nin yeni Kirin 910 yongaseti yer alıyor. Kirin 910, 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdek 1.6GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Önceki neslin Vivante grafik birimi yerine de Mali-450 kullanılıyor. Modelde ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi ve Huawei Emotion arayüzü yer alıyor.





Huawei Ascend Mate 2 modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor.

http://www.gizmochina.com/2013/11/23/the-specs-of-huawei-ascend-mate-2-is-revealed/