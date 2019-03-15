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Huawei Mate 20 Pro’nun yüz tanıma özellikleri

Huawei Mate 20 Pro, rakiplerine göre büyük bir çentiğe sahip. Bu büyük çentiğin avantajları ve dezavantajları neler? Yazımızda bu konuyu ve telefonun yüz tanıma özelliklerini ele aldık:
2 ay
16,6b
1
10
Cep Telefonları
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Huawei Mate 20 Pro, yeni tanıtılan rakip amiral gemilerine göre büyük bir çentiğe sahip. Peki bu çentik neden bu kadar büyük?
Huawei Mate 20 Pro’nun çentiğinde ön kameraya ek olarak yüz tanımaya yardımcı kızılötesi sensör ve nokta projektörü yer alıyor. Küçük çentikli telefonlarda ise ön kamera ile yüz tanıma yapılıyor. Bu sensörlere yer verildiği zaman çentiğin boyutu büyüyor ancak güvenlik gücü arttırılıyor.
Huawei Mate 20 Pro’nun yüz tanıma özellikleri
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Üç boyutlu tanımlama yapan sensörler yerine ön kamerayla tanımlama gerçekleştiren akıllı telefonları, fotoğraf ile kandırabilmek mümkün. Huawei Mate 20 Pro, üzerindeki sensörler ile 3 boyutlu yüz tanıma gerçekleştiriyor. Mate 20 Pro ancak gerçekçi bir balmumu heykel ile kandırılabilir.
Ön kamera ile tanımlama yapan telefonlar, düşük ışık koşullarında tarama yapmakta zorlanıyor. Mate 20 Pro, kızılötesi sensörü sayesinde karanlık ortamlarda da hızlı ve doğru bir şekilde tanımlama yapabiliyor.

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koyunsavar 2 ay en beğenilen
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DH Misafiri 2 ay
Birinin zorla telefonu yüzüne tutması ne alaka. O zaman parmak izi de güvenli değil parmağını tutar hatta keser gerekirse.
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muhayyel genç 2 ay
Ya bunların hepsi safsata. Balmumunu geçin mesele o değil. Telefonunuzu kurcalamak isteyen biri telefonu yüzünüze tutarak açamaz mı sanki? Bakın bu yüz tanıma teknolojisi, birisi size zorla yüzünüzü göstererek açtırmaya çalıştığında o zorlamayı bile farkedecek düzeyde olunca güvenli olur. Yoksa istedikleri kadar yapsınlar.
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HHsungur 2 ay muhayyel genç
Yanlış bilmiyorsam, normal kamera ile tarama yapanlarda böyle bir güvenlik önlemi yok ancak X - XS - Mate 20 Pro - Mi 8 Pro gibi kızılötesi ile 3D modelleme yaparak yüz tanımlama yapan cihazlarda yüzünüzün tam karşısına konumlandırılsa bile gözünüzle cihaza doğru bakmadığınız sürece açılmıyor.
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esmerbuyucu 2 ay muhayyel genç
Yüz tanımada cihazı yüzüne tutsalar bile gözünle bakmadığın sürece açamaz.
Ama parmak izinde uyurken bile telefon kilidini açabilirler. Zorlamasına bile gerek yok.
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esmerbuyucu 2 ay
Ayrıca P30 Pro'da olmayacak olan özelliklerdir. Herkes ileri Huawei geri 😂
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Reliq 2 ay
Mate 30 Pro damla çentik formunda olacak, yani güvenliği yetersiz mi oluyor?
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alaz1903 2 ay Reliq
P30 Pro. Mate 30'la ilgili bir bilgi yok henüz.
Bana kalırsa yüz tanıma yerine ekrandan parmak izi okuma son derece yeterli ve hızlı bir güvenlik önlemi. Kendi adıma yüz tanıma kullanmayı sevmiyorum.
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koyunsavar 2 ay en beğenilen
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