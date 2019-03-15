Huawei Mate 20 Pro’nun yüz tanıma özellikleri

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Huawei Mate 20 Pro, yeni tanıtılan rakip amiral gemilerine göre büyük bir çentiğe sahip. Peki bu çentik neden bu kadar büyük?
Huawei Mate 20 Pro’nun çentiğinde ön kameraya ek olarak yüz tanımaya yardımcı kızılötesi sensör ve nokta projektörü yer alıyor. Küçük çentikli telefonlarda ise ön kamera ile yüz tanıma yapılıyor. Bu sensörlere yer verildiği zaman çentiğin boyutu büyüyor ancak güvenlik gücü arttırılıyor.
Üç boyutlu tanımlama yapan sensörler yerine ön kamerayla tanımlama gerçekleştiren akıllı telefonları, fotoğraf ile kandırabilmek mümkün. Huawei Mate 20 Pro, üzerindeki sensörler ile 3 boyutlu yüz tanıma gerçekleştiriyor. Mate 20 Pro ancak gerçekçi bir balmumu heykel ile kandırılabilir.
Ön kamera ile tanımlama yapan telefonlar, düşük ışık koşullarında tarama yapmakta zorlanıyor. Mate 20 Pro, kızılötesi sensörü sayesinde karanlık ortamlarda da hızlı ve doğru bir şekilde tanımlama yapabiliyor.
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Ama parmak izinde uyurken bile telefon kilidini açabilirler. Zorlamasına bile gerek yok.
Bana kalırsa yüz tanıma yerine ekrandan parmak izi okuma son derece yeterli ve hızlı bir güvenlik önlemi. Kendi adıma yüz tanıma kullanmayı sevmiyorum.
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