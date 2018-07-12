Huawei Talkband B5 duyuruldu

Huawei’nin çıkarılabilir kulaklık modülü ile beğeni toplayan TalkBand serisi yeniden karşımızda. Geniş bir cihaz uyumluluğu sunan Huawei Talkband B5 firmanın telefonlarına özel bazı avantajlar da sunuyor.

Huawei Talkband B5 özellikleri

1.13 inçlik dokunmatik AMOLED ekrana sahip olan fitness bilekliğinin en dikkat çekici kısmı ekranın olduğu bölümün kayıştan ayrılarak Bluetooth kulaklık olarak kullanılabilmesi. Aslında pek çok akıllı saat hücresel veri ile telefon görüşmesi imkanına sahip ancak kolunuzu kendinize yakın tutup konuşmak çok rahat değil. Huawei TalkBand bu açıdan şahsına münhasır bir tasarım sunuyor.

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Gelen çağrı ve mesajları haber veren bileklik fitness takibi de yapıyor. 24 saat nabız ölçebilen bileklik IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca koşu, adım ve bisiklet sürme gibi aktiviteleri de takip ediyor. İstatistikler ekranda hoş animasyonlarla sunuluyor.

Huawei Talkband B5 modeli Android 4.4 ile iOS 9 ve üzeri sürümlerle uyumlu olarak çalışıyor. Huawei telefonları için arayanın ismini gösterme ve aramaları sessize alma ekstraları mevcut. Cihaz haftaya piyasaya çıkacak ancak fiyatı açıklanmadı.