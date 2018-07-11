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WhatsApp sahte haberler için gazete ilanı yayınladı

Geçtiğimiz günlerde 12 kişinin Hindistan’da linç edilmesine neden olan sahte haberler için WhatsApp duyuru yayınladı. Tam sayfa gazete ilanında yapılması gerekenler anlatıldı.
10 ay
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya ve sohbet araçları sahte haberlerin çok kolay yayılabildiği alanlar haline geldi. Platformlar farklı çözümler kullanarak sahte haberlerin önüne geçmeye çalışıyor. Bunlardan birisi gazete ilanı.

Her kesime ulaşılıyor

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da başta WhatsApp olmak üzere sosyal ağlarda yayılan sahte haberler nedeniyle 12 kişi linç edilmişti. Facebook, iştiraki WhatsApp ile ilgili sahte haberlerin farkına varabilmek adına Hindistan’da gazetelere ilan vermeye başladı.

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Tam sayfa verilen ilanda sahte haberleri anlayabilmek için 10 madde sayılmış. Bunlar arasında üzüntü veren haberlerin sorgulanması, kimden geldiğinin araştırılması ve paylaşmadan önce düşünülmesi gerektiği yer alıyor.

Diğer taraftan sahte haberlerle mücadele için WhatsApp platformunda yeni bir aracın testleri yapılıyor. Bu araç bir haberin birden fazla yönlendirilmesi durumunda kullanıcıya uyarı gönderiyor. Gazete ilanının haricinde Facebook video reklamları ve araştırmaları projeleri ile ülkede bilinç uyandırmaya çalışıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/07/10/facebook-newspaper-ads-whatsapp-fake-news/ Yorum Yaz
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CoreXXX 10 ay
whatsapdan her kullanıcıya yollasa daha etkili olurdu
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elektrontan 10 ay
Kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu konuda insanların zekasına güvenmeye kalkarsak hepimizin hayatı tehlikeye girer. Keşke Türkiye'de de yayınlansa.
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