Huawei, Tizen işletim sistemine sıcak bakıyor

Akıllı saat pazarına baktığımız zaman üç ana işletim sistemi görüyoruz. Samsung kendi saatlerinde Tizen işletim sistemini kullanırken, Apple da WatchOS kullanıyor. Google ise Android Wear işletim sistemi ile farklı üreticilerden modellere sahip.

Son dönemde üreticilerin Android Wear işletim sisteminden uzaklaşmaya başladıkları gündeme gelmişti. Bunun doğrular nitelikte yeni bilgiler geliyor. Sektörden gelen bilgilere göre Huawei, yeni akıllı saatinde Tizen işletim sistemini kullanmayı planlıyor. Firma bu amaç doğrultusunda Samsung’un kapısını çalmış durumda.

Kaynaklar Google’ın çok fazla ortak çalışmaya açık bir firma olmadığını, Huawei’nin de bu nedenle farklı bir platforma yöneldiğini ifade ediyor. Samsung ve Huawei, Tizen işletim sistemli akıllı saat için kısa süre sonra bir araya gelecek.

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Tizen işletim sistemi aslında Intel, NTT DoCoMo gibi firmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilmişti ancak sahip çıkan daha çok Samsung oldu. Akıllı telefon, akıllı saat ve televizyonlardan oluşan geniş bir alanda Tizen işletim sistemine yer veren Samsung, akıllı telefon pazarında ağırlığını Android’den yana kullanıyor.

Akıllı saat pazarında aslında ilginç bir işbirliği de bizi bekliyor zira bugüne kadar iki sıkı rakip olan Samsung ve Huawei, bundan sonra ortak olmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı saatin ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.