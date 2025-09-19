Huawei, MatePad 12 X 2025’i Tanıttı: PaperMatte ekran ve gelişmiş M-Pencil Pro

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Huawei, MatePad 12 X 2025 tabletini Paris’te düzenlediği etkinlikte duyurdu. Yeni tablet, özellikle çalışma, eğitim ve yaratıcı işler için tasarlanmış bir cihaz olarak öne çıkıyor. Huawei, bu modelle dijital içerik üreticilerine ve profesyonellere gelişmiş bir deneyim sunmayı hedeflerken fiyatını da rakiplerine kıyasla daha ulaşılabilir tutmuş durumda.

Huawei MatePad 12 X neler sunuyor?

MatePad 12 X’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, ultra net PaperMatte ekranı. Bu ekran, nanoskopik hassasiyetle uygulanan etching teknolojisi sayesinde önceki modele göre yüzde 50 daha az yansıma sunuyor. Huawei’ye göre bu sayede hem okuma hem de çizim deneyimi daha rahat ve net hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Görsel konfor için tasarlanmış, parlama yapmayan ve kağıt benzeri dokuya sahip ipeksi mat ekrana sahip bu tablet, HUAWEI M-Pencil Pro ile uyumlu çalışıyor. Kullanıcılar, radial menü sayesinde araçlara, fırçalara ve renk paletlerine basit bir sıkıştırma hareketiyle erişebiliyor. Kalemin hızlı erişim düğmesiyle HUAWEI Notes uygulaması anında açılabiliyor. Ayrıca, 16.384 basınç algılama seviyesi çizimlerde daha hassas ve detaylı hareket imkanı sağlıyor. Kalemle birlikte üç farklı uç geliyor: standart yazı, küçük yazı ve resim çizimi için ayrı seçenekler mevcut.

MatePad 12 X, ince ve hafif metal unibody tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 555 gram ağırlığında ve 5,9 mm kalınlığında olan tablet, taşıma ve kullanım kolaylığı sunuyor. Üç boyutlu ısı dağılım mimarisi sayesinde performans, selefine göre yüzde 27 artırılmış durumda. Ancak Huawei, cihazda kullanılan işlemciyi paylaşmamış durumda.

Huawei MatePad 12 X teknik özellikleri

Boyut: 183mm x 270mm x 5,9mm, 555 g

Ekran: 12 inç, 144Hz, 2800 × 1840, 280 PPI HUAWEI PaperMatte Ekran (IPS), 1000 nit

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 10.000 mAh, 66W hızlı şarj

Bağlantı: 2,4 GHz, 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2, BLE, SBC, AAC, LDAC ve L2HC desteği

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP f/1.8

Huawei MatePad 12 X Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei MatePad 12 X, fiyatı 24.999 TL olarak açıklandı. Yeşil ve beyaz renk seçenekleri mevcut. Klavye ve HUAWEI M-Pencil Pro kalemle birlikte fiyat 26.999 TL seviyesinde. MatePad 12 X, bugünden itibaren Türkiye’de satışta. Bu arada Huawei FreeBuds 7i modeli de 30 Eylül’de piyasaya çıkacak.

