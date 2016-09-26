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HTC’den bu kez Ocean serisi

Desire 10 serisiyle orta seviyede pazar payını arttırmayı hedefleyen HTC, önümüzdeki dönem için ilgi çekici bir seriye hazırlanıyor. HTC Ocean serisi kullanıcı tecrübesi ile öne çıkmaya çalışacak.
2 yıl
5,6b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, zaman zaman yeni serilerle şansını denemeyi sürdürüyor. Son dönemde One serisi ve Desire serisi ile piyasada boy gösteren firma, zaman zaman da bazı bağımsız modeller çıkarmayı tercih etmişti. Şimdi yeni bir seri konuşuluyor.

HTC Ocean adıyla pazarda konumlanacak olan yeni seride üç model yer alıyor. Ocean Smart modeli tahminlere göre orta seviyede mücadele edecek. Ocean Master serinin amiral gemi modeli olacak. Ocean Note ise büyük bir ekrana barındıracak.

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Seri ile ilgili bilinen tek şey Sense Touch adındaki dokunmatik teknolojisi. Aslında sıkma teknolojisi dememiz daha doğru olur zira kullanıcının telefonun kenarlarına yaptığı baskı ile çeşitli fonksiyonları çalıştırması mümkün oluyor. Baskının ölçüsü de ayarlanabiliyor. Sense Touch bu anlamda firma açısından bir ilki temsil ediyor. Daha önceki modellerde böyle bir teknolojiye yer verilmemişti.

Görsellerde cihazın metal bir alaşım barındırdığı görülüyor. Muhtemelen baskı sensörleri metal çerçevenin alt kısmına entegre edilmiş durumda. Üst köşede ise LED bildirim ışığı yer alıyor. Ayrıca alt kısımda bir port çıkıntısı görülüyor ancak bunun ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor.

Görseller firmanın tasarımcısı tarafından paylaşıldı. Bu bakımdan nihai sürüme ulaşmış bir seri mi yoksa üzerinde halen çalışmalar devam mı ediyor bilgi yok. Bazı kaynaklar bir konspet olduğunu belirtse de en iyi ihtimalle 2017 yılında karşımıza çıkacak bir seri olacaktır. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-Ocean-Note-Ocean-Smart-and-Ocean-Master-smartphones-in-the-works_id85811 Yorum Yaz
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0MG90 2 yıl en beğenilen
One M serisini bitirdiler o zaman. Daha telefonlar çıkmadan çöp diyenlerin kafasını yaşamak istiyorum. Pahalı diyenlerde sadece TR fiyatlarına bakıyor herhalde. Amazon'a girin bi bakın bakalım HTC10, S7, S7 Edge, Z5, Z5 P, G5 fiyatları ne kadar.
One M serisini bitirdiler o zaman. Daha telefonlar çıkmadan çöp diyenlerin kafasını yaşamak istiyorum. Pahalı diyenlerde sadece TR fiyatlarına bakıyor herhalde....
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Rootz. 2 yıl
O kadar şey yapmışlar bari sanal tuşları da kapasitif yapsalar bir zahmet
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Xloud 2 yıl
Concept çalışma ama HTC'ye ait...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Yazık ya bu kadar düşeceklerini tahmin edememiştim
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St Batuhan 2 yıl
"Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, zaman zaman yeni serilerle şansını denemeyi sürdürüyor. "
Mesut Bey zamanında fazla övüp Sony'ye leş falan dediğinden firma gümledi. Nazar değdi. Aynısı şimdi Samsung'da geçerli. S7 nedeniyle çok övdü, Note 7 patlamaya başladı ve bir sürü dert açtı firmaya. O arada Sony de tabii belini doğrultamadı hala. Nazar bunlar nazar.
Neyse HTC keşke fiyat olarak abanmasa da çıkış yapsa. Bu arada önceki başarımını da tekrarlaması için kesinlikle Google'ın katıksız desteği şart diyeceğim ama Google artık 1 tane Nexus ile yılı geçirmiyor ki. One programı ile yayılım da gösterince o bile kurtarmaz bu firmayı. HTC, Samsung ve LG'nin yükseliş dönemlerinde Google etkeni fazlasıyla ön planda.
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0MG90 2 yıl en beğenilen
One M serisini bitirdiler o zaman. Daha telefonlar çıkmadan çöp diyenlerin kafasını yaşamak istiyorum. Pahalı diyenlerde sadece TR fiyatlarına bakıyor herhalde. Amazon'a girin bi bakın bakalım HTC10, S7, S7 Edge, Z5, Z5 P, G5 fiyatları ne kadar.
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alcest 2 yıl
Note diye isimlendirilip kalemsiz gelecek bir model daha..
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zbilici 2 yıl
Çift kamera olduğuna da dikkatinizi çekerim. Tasarım güzel bence. 10 modelinin inceltilmiş ve biraz daha nazikleştirilmiş modeli. Şimdi HTC güzel bir tasarım yaparak ağzımıza bir parmak bal sürdü ya, helio, mediatek veya snapdragon 600 küsur bir işlemci koyarak o balı hemen bibere dönüştürür. Adamların sadist bir yönleri var ama çözemedim bir türlü...
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zbilici 2 yıl zbilici
zbilici

Çift kamera olduğuna da dikkatinizi çekerim. Tasarım güzel bence. 10 modelinin inceltilmiş ve biraz daha nazikleştirilmiş modeli. Şimdi HTC güzel bir tasarım yaparak ağzımıza bir parmak bal sürdü ya, helio, mediatek veya snapdragon 600 küsur bir işlemci koyarak o balı hemen bibere dönüştürür. Adamların sadist bir yönleri var ama çözemedim bir türlü...

Laynnn,
Konseptmiş ya la bu?! İlahi donanımhaber konsept haberi gerçekmiş gibi yapıp bizi de trollüyorsun ya yazıklar olsun sana!


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kucukyenici 2 yıl
Seri adı ile ürün satamazsın. Fiyatları geri çekmen lazım. Piyasada iyi bile direndin. Bu açıdan tebrik etmek gerekir!
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apodur 2 yıl
ÇÖP satmaz bu .
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