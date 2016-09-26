HTC’den bu kez Ocean serisi

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, zaman zaman yeni serilerle şansını denemeyi sürdürüyor. Son dönemde One serisi ve Desire serisi ile piyasada boy gösteren firma, zaman zaman da bazı bağımsız modeller çıkarmayı tercih etmişti. Şimdi yeni bir seri konuşuluyor.

HTC Ocean adıyla pazarda konumlanacak olan yeni seride üç model yer alıyor. Ocean Smart modeli tahminlere göre orta seviyede mücadele edecek. Ocean Master serinin amiral gemi modeli olacak. Ocean Note ise büyük bir ekrana barındıracak.

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Seri ile ilgili bilinen tek şey Sense Touch adındaki dokunmatik teknolojisi. Aslında sıkma teknolojisi dememiz daha doğru olur zira kullanıcının telefonun kenarlarına yaptığı baskı ile çeşitli fonksiyonları çalıştırması mümkün oluyor. Baskının ölçüsü de ayarlanabiliyor. Sense Touch bu anlamda firma açısından bir ilki temsil ediyor. Daha önceki modellerde böyle bir teknolojiye yer verilmemişti.

Görsellerde cihazın metal bir alaşım barındırdığı görülüyor. Muhtemelen baskı sensörleri metal çerçevenin alt kısmına entegre edilmiş durumda. Üst köşede ise LED bildirim ışığı yer alıyor. Ayrıca alt kısımda bir port çıkıntısı görülüyor ancak bunun ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor.

Görseller firmanın tasarımcısı tarafından paylaşıldı. Bu bakımdan nihai sürüme ulaşmış bir seri mi yoksa üzerinde halen çalışmalar devam mı ediyor bilgi yok. Bazı kaynaklar bir konspet olduğunu belirtse de en iyi ihtimalle 2017 yılında karşımıza çıkacak bir seri olacaktır.