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Huawei Watch GT Active ve Elegant akıllı saatleri duyuruldu

Akıllı saat pazarında sürekli vites yükselten Huawei dün akşam iki yeni ürün daha duyurdu. Huawei Watch GT Active ve Elegant modelleri orijinal modeli temel alıyor.
1 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 tüketici elektroniği fuarını sadece katlanabilir akıllı telefonu için ayıran Huawei kalan tüm ürünlerini dün akşam ki etkinliğine sakladı. P30 amiral gemisi serisinin haricinde kulaklıklar, akıllı gözlükler ve akıllı saatler görücüye çıktı.

Giyilebilir cihaz pazarında en çok ürüne sahip firmalardan birisi olan Huawei dün akşam iki akıllı saat modeli daha tanıttı. Huawei Watch GT Active ve Elegant akıllı saatleri orijinal modelin üzerinde yükseliyor.

Huawei Watch GT Active özellikleri ve fiyatı

Huawei Watch GT Active modeli adından da anlaşılacağı üzere Galaxy Watch Active modeline rakip olarak geliyor. 46mm çerçeve ölçüsü ve silikon kayışlar Watch GT modeli ile aynı. 1.4 inçlik AMOLED ekranda 454x454 piksel çözünürlük sunan akıllı saat firmanın kendi ara yüzünü temel alıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei FreeBuds Lite duyuruldu"

Nabız ölçer, GPS, ivme ölçer, jiroskop, manyetometre, ortam ışığı sensörü, barometre gibi sensörleir olan akıllı saat 2 haftaya kadar kullanım süresi sunuyor. Elbette bu süre GPS ve sürekli nabız ölçer açıkken oldukça düşüyor. Huawei Watch GT Active için 249 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

 

Huawei Watch GT Active ve Elegant akıllı saatleri duyuruldu
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Huawei Watch GT Elegant özellikleri ve fiyatı

Huawei Watch GT Elegant biraz daha küçük bir akıllı saat. 42mm çerçeve boyutu ve seramik gövde orijinal modelden biraz farklılaşıyor. 1.2 AMOLED ekranda 390x390 piksel çözünürlük sunan saat 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Diğer özellikleri aynı. Huawei Watch GT Elegant modeli 229 Avro seviyesinden satışa sunulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Watch-GT-Active-Elegant-official_id114849 Yorum Yaz
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nohackmove 1 ay
Merhabalar,
Vatanbilgisayar da yeşil kayışlı active modeli satışa çıkmış bile. Acaba alıp kullanmaya başlayan oldu mu? Classic veya sport versiyolarından herhangi bir farkı ama acaba tam anlamıyla.
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DH Misafiri 1 ay
Akıllı saat furyasında değişen pek bir şey yok hem donanım olarak hem de tasarım anlamında ki daha önceki modelleri Huawei'nin daha şıktı 3 yıl önce çıkan akıılı saat ile şimdi çıkan saat arasında donanım haricinde bir fark yok, bu ücreti haketmiyor.
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the_dedektif 1 ay
Şu anda tartışmasız görünüm olarak en güzel akıllı saat samsung Gear s
5 yaşına girecek olmasına rağmen whatsapp bip ve benzer tüm programlardan bildirim alıyor cevap yazıyorum sim kart takılıyor ekran büyük ve çok parlak şarj 2 gün gidiyor :)
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