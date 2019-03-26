Huawei FreeBuds Lite duyuruldu

Kablosuz kulaklık segmentinde son dönemde vites arttıran Huawei son etkinliğinde de iki önemli ürün tanıttı. Huawei FreeLace standart kablosuz kulaklık olurken FreeBuds Lite ise gerçek kablosuz kulaklık olarak öne çıkıyor.

FreeBuds Lite özellikleri ve fiyatı

FreeBuds Lite aslında orijinal modelin daha hafif bir versiyonu görümünde. Şarjlı kılıfı ile birlikte toplamda 12 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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Huawei teknik detayları vermediği için orjinalden ne tür farklılıklar var bilinmiyor. Orijinal FreeBuds serisinde yakınlık sensörü, dokunmatik yüzey, üst seviye ses kalitesi, kablosuz şarj kılıfı şeklinde öne çıkan özellikler vardı.

Huawei FreeBuds Lite bu bakımdan bazı özelliklerde kırpmalara gidecek gibi görünüyor. Kulaklık modelinin fiyatı 120 Avro olarak açıklandı. Ülkemizde orijinal modeller farklı kanallarda 1200TL seviyesine kadar çıkıyor.