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Huawei FreeBuds Lite duyuruldu

Segmentte önemli bir alternatif haline gelen Huawei marka kablosuz kulaklıklara bugün yeni modeller katıldı. Huawei FreeBuds Lite özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz kulaklık segmentinde son dönemde vites arttıran Huawei son etkinliğinde de iki önemli ürün tanıttı. Huawei FreeLace standart kablosuz kulaklık olurken FreeBuds Lite ise gerçek kablosuz kulaklık olarak öne çıkıyor.

FreeBuds Lite özellikleri ve fiyatı

FreeBuds Lite aslında orijinal modelin daha hafif bir versiyonu görümünde. Şarjlı kılıfı ile birlikte toplamda 12 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Ayrıca Bkz. "Huawei FreeLace kablosuz kulaklıklar fonksiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor"

Huawei teknik detayları vermediği için orjinalden ne tür farklılıklar var bilinmiyor. Orijinal FreeBuds serisinde yakınlık sensörü, dokunmatik yüzey, üst seviye ses kalitesi, kablosuz şarj kılıfı şeklinde öne çıkan özellikler vardı.

Huawei FreeBuds Lite bu bakımdan bazı özelliklerde kırpmalara gidecek gibi görünüyor. Kulaklık modelinin fiyatı 120 Avro olarak açıklandı. Ülkemizde orijinal modeller farklı kanallarda 1200TL seviyesine kadar çıkıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/26/huawei-freelace-bluetooth-headset-and-airpods-like-freebuds-lite-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sedat012 1 ay
huawei freebuds iPhone ile kullanan varsa düşüncelerini paylaşabilir mi acaba
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b@d0 1 ay
Huawei'nin başına Tim Cook mu geldi, nedir bu fiyat politikası?
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The.Mafia 1 ay
1200 tl nedir kulaklık içim AirPods ne farkınız kaldı
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FerdosParadise 1 ay
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