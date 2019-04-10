Huawei Y5 2019 sızdırıldı: Helio A22 çipset

İlk olarak Huawei Y6 Pro 2019 model adıyla ve Helio A22 çipsetiyle Filipinler’de sızdırılan cihaz sonradan daha az RAM ile Huawei Y6 2019 olarak sızdırıldı. Bunlardan sonra gelen bir Pakistan sızıntısı ise cihazın adını Y6 Prime 2019 olarak gösterdi. Aynı telefon şimdi de bir miktar daha kısa ekranla Huawei Y5 2019 adıyla karşımıza çıktı. Gördüğünüz üzere Huawei’de o kadar çok model var ki, kaydını tutmak için muhtemelen bir Excel tablosuna ihtiyacımız olacak.

Sızıntıdan ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Y5 2019, MediaTek MT6761 çipsetiyle ortaya çıktı. Bu çipset, Helio A22 modelinin düşük seviyede yapılandırılmış hâli diyebiliriz. Dört çekirdekli bu işlemci 2GHz saat hızında çalışıyor ve 2GB RAM destekli. Cihazın ekranı HD+ sınıfında ve 1520x720 piksel çözünürlüğe sahip. Y5 2019 iddiaya göre Android 9 yüklü ve üzerine EMUI 9.0 yapıştırılmış şekilde kutudan çıkacak.

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Sızıntı bu kadar detaylı olsa da cihazın ne zaman tanıtılacağı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Huawei Y5 2019 adı,listesinde yer aldığı için muhtemelen tanıtım çok da uzak değil.