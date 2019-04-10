Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu

Mobil yonga dünyasının lideri konumunda olan Qualcomm, orta ve üst seviyeye yönelik olarak 3 yeni yonga seti duyurdu. Yonga setleri yapay zekâ, fotoğraf ve oyun tarafında öne çıkarken enerji verimliliğini de geliştiriyor.

Snapdragon 665 özellikleri

Snapdragon 665 yonga seti aslında Snapdragon 636 yonga setinin gelişmiş hali. 4 adet Kryo 260 çekirdeği performans için, 4 adet Kryo 260 çekirdeği ise verimlilik için ayrılmış. 11nm üretim süreci yonga setini daha verimli hale getiriyor.

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Diğer bir ayrıntı ise Adreno 610 AIE grafik birimi. Önceki nesle göre grafik performansını arttıran birim ayrıca yeni isimlendirme ile yapay zekâ işlemlerine de ağırlık veriyor. Yeni Hexagon 680 sinyal işleme birimi ve Spectra 165 görüntü işleme birimi ile birlikte Snapdragon 660 yonga setine göre 2 kat daha iyi yapay zekâ performansı sunuyor.

Kamera tarafında ise 48MP çözünürlüğünde tek kamera, 16MP çözünürlüğünde çift kamera, 4K 30fps ve Full HD 120fps yavaş çekim desteği sunuluyor. Yonga seti Quick Charge 3.0 ile gelecek.

Snapdragon 730 özellikleri

Qualcomm henüz Snapdragon 712 yonga setini duyurmuştu ki aradan çok geçmeden Snapdragon 730 yonga seti geldi. 8nm sürecinde tasarlanan Snapdragon 730, serinin en verimli yonga seti olma özelliğine sahip.

Yonga setinde 2 adet Kryo 470 çekirdeği 2.2GHz seviyesinde çalışıyor. 6 adet Kryo 470 çekirdeği ise verimliliğe odaklanmış. Adreno 618 grafik birimi ile birlikte önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi performans sağlıyor.

İlk kez Snapdragon 855 yonga setinde gördüğümüz Hexagon Tensor yapay zekâ hızlandırıcısı bu yonga setinde de kullanılmış. Hızlandırıcı; Hexagon 688 sinyal işleme birimi, grafik birimi ve işlemci ile birlikte daha verimli yapay zekâ işlemlerine imza atıyor.

WiFi 6 uyumlu yonga seti Computer Vision görüntü işlemcisi sayesinde 60fps hızında derinlik algılayabiliyor ve Snapdragon 710 yonga setine göre 4 kat daha az enerji harcıyor. Birim ayrıca portre modunda 4K HDR video kaydına da imkân tanıyor. Yonga seti Snapdragon X15 LTE modem ve Quick Charge 4+ teknolojisi ile geliyor.

Snapdragon 730G özellikleri

Snapdragon 730G ise firmanın oyunda odaklı ilk yonga seti olacak. Çekirdek, grafik ve sinyal işleme birimleri orijinal ile aynı. Farklılık ise grafik optimizasyonları, hile önleme motorları ve yüksek kalite ses teknolojilerinde ortaya çıkıyor.

Adreno 618 grafik birimi yanında Vulkan 1.1 desteği ile Open GL ES kütüphanesine göre yüzde 20 daha az enerji harcanıyor. True HDR teknolojisi oyunları bir milyar renk ile işliyor. Qualcomm AptX Adaptive Audio ve Aqstic teknolojileri ise kristal berraklığında ses sunuyor.

Yonga setinde dikkat çeken bir ayrıntı oyuncuların hile yapmasını engelleyen bir çözümün yer alması. Böylece daha donanım üzerinde hile yapanlar tespit edilmiş oluyor. Ayrıca WiFi gecikmeleri en aza indirilerek çok oyunculu oyunlarda donmaların önüne geçiliyor. Son olarak internet gezinmelerini yüzde 90 oranında hızlandıracak bir teknoloji de eklenmiş.

Henüz Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G için bir çıkış tarihi verilmedi ancak Galaxy A90 modelinde bunlardan birisinin yer alabileceği konuşuluyor.