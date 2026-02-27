Giriş
    Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı açıklandı

    Huawei, FreeBuds Pro 5 kulaklıklarının Türkiye fiyatını 9.999 TL olarak açıkladı. Kulaklık, çift kanal ANC, kayıpsız ses ve NearLink Audio teknolojisiyle ön satışa sunuldu.

    Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz kasım ayında tanıttığı FreeBuds Pro 5 modelinin Türkiye fiyatını resmen duyurdu. Modelin ön satışı ise halihazırda başlamış durumda ve 9 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

    Şirketin web sitesine göre Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi. Ön satışa özel olarak ayrıca 1.499 TL değerinde indirim, 399 TL değerinde 1 yıllık kayıp kulaklık desteği gibi fırsatlar da sunuluyor. FreeBuds Pro 5, mavi, gri, beyaz ve kum beji renk seçenekleriyle satışta olacak.

    Neler sunuyor?

    Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    FreeBuds Pro 5, dünyada çift ünite - çift kanal aktif gürültü engelleme (ANC) sistemine sahip ilk kulaklık olarak öne çıkıyor. Bas tarafında 10 Hz’e kadar inebilen ultra-lineer çift manyetik devreli yapı, tizlerde ise 48 kHz’e kadar çıkabilen ince mikro-planar sürücüler kullanılıyor.

    Kulaklıkta yer alan NearLink Audio desteği, kısa mesafe kablosuz ses aktarımı sağlayarak 16 Mbps’ye kadar iletim hızı sunuyor ve 2.5 GHz – 5.8 GHz çift bant iletişim ile metro, tren veya havaalanı gibi yoğun sinyal ortamlarında bile bağlantı kararlılığını koruyor.

    FreeBuds Pro 5, L2HC5.0 codec’i sayesinde 96 kHz/24-bit seviyesinde 4.6 Mbps kayıpsız ses aktarımı sunuyor. Tek şarjla ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 9 saat kullanım sağlanabiliyor; kutu ile birlikte süre 33 saate kadar çıkıyor. Kulaklık ayrıca IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

