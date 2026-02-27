Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı açıklandı

Şirketin web sitesine göre Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi. Ön satışa özel olarak ayrıca 1.499 TL değerinde indirim, 399 TL değerinde 1 yıllık kayıp kulaklık desteği gibi fırsatlar da sunuluyor. FreeBuds Pro 5, mavi, gri, beyaz ve kum beji renk seçenekleriyle satışta olacak.
Neler sunuyor?
Kulaklıkta yer alan NearLink Audio desteği, kısa mesafe kablosuz ses aktarımı sağlayarak 16 Mbps’ye kadar iletim hızı sunuyor ve 2.5 GHz – 5.8 GHz çift bant iletişim ile metro, tren veya havaalanı gibi yoğun sinyal ortamlarında bile bağlantı kararlılığını koruyor.
FreeBuds Pro 5, L2HC5.0 codec'i sayesinde 96 kHz/24-bit seviyesinde 4.6 Mbps kayıpsız ses aktarımı sunuyor. Tek şarjla ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 9 saat kullanım sağlanabiliyor; kutu ile birlikte süre 33 saate kadar çıkıyor. Kulaklık ayrıca IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.