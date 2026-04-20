    Huawei, yapay zeka destekli yeni akıllı gözlüğünü tanıttı

    Huawei, ince ve hafif tasarıma sahip yapay zeka destekli akıllı gözlüğünü tanıttı. Huawei AI Glasses isimli ürünün fiyatı ve özellikleri neler?                 

    Huawei, Pura serisinin lansman etkinliğinde yeni yapay zeka destekli akıllı gözlüğünü tanıttı. Huawei AI Glasses isimli gözlük, titanyum gümüş gri, parlak gümüş ve modern siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Ayrıca kullanıcılar yuvarlak ya da kare çerçeve tasarımları arasında tercih yapabiliyor.

    Fiyatlandırma tarafında titanyum gümüş gri ve modern siyah versiyonlar 2.499 yuan (yaklaşık 367 dolar) olarak belirlenirken, parlak gümüş model 2.899 yuan (yaklaşık 425 dolar) fiyat etiketine sahip. Ön siparişler 20 Nisan’da başlıyor, satışlar ise 25 Nisan’da resmen başlıyor.

    Huawei AI Glasses özellikleri

    Tasarım açısından cihazın günlük gözlüklere oldukça yakın bir kullanım hissi sunması hedeflenmiş. Huawei, hafif malzemeler ve hassas istifleme teknikleri kullandığını belirtiyor. Bu sayede gözlüğün sap kalınlığı 6.25 mm iken, toplam ağırlık ise 35.5 gram seviyesinde tutulmuş.

    Şirket ayrıca tasarımın, Asya’daki 300 binden fazla kafa yapısının analizine dayandığını ve bu sayede “altın üçgen” adı verilen dengeli bir yapı oluşturulduğunu ifade ediyor. Titanyum alaşımlı menteşe sistemi sayesinde stabilitenin rakiplere göre %21 artırıldığı belirtiliyor.

    Donanım tarafında, Huawei’nin kendi geliştirdiği bir yapay zeka çipi yer alıyor. Bu sayede sesli komutlara neredeyse anında yanıt verilebiliyor. Sesle uyandırma ve tek tuşla yapay zeka erişimi gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca Xiaoyi asistanıyla “See the World” fonksiyonu ve Alipay üzerinden “Look and Pay” özelliği de destekleniyor.

    Multimedya tarafında ise gözlükte 1/2.8 inçlik bir görüntü sensörü bulunuyor. AI RAW çoklu kare birleştirme, yapay zeka destekli kadraj düzeltme ve birinci şahıs bakış açısıyla canlı yayın gibi özellikler öne çıkıyor.

    Yazılım tarafında Huawei Glasses App adlı yardımcı uygulama sunuluyor. Bu uygulama; eşleştirme, akıllı ses yayını, otomatik içerik aktarımı ve diğer Huawei cihazlarıyla entegrasyon gibi işlevler sağlıyor.

    Huawei AI Glassese, yaklaşık 8 saat sesli görüşme ve 9 saat kesintisiz müzik çalma dahil olmak üzere, toplamda 12 saate kadar genel kullanım süresi sunuyor. 

