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Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro özellikleri bugün gerçekleştirilen lansman ile belli oldu. Huawei P30 Pro özelliklerine baktığımızda kamera özellikleri dikkat çekiyor. Huawei P30 Pro dört arka kamera ile geliyor.
1 ay
12,9b
2
72
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri
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Huawei yeni amiral gemisi telefonu Huawei P30 Pro’yu tanıttı. Huawei P30 Pro sahip olduğu kamera özellikleri ile dikkat çekiyor.

Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro dört arka kamera ile geliyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:

  • 20 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera
  • 40 MP f/1.6 SuperSensing ana kamera
  • 5x optik yakınlaştırma özellikli 8 MP, f/3.4 periskop kamera
  • 3D ToF kamera

Huawei P30 Pro’nun periskop kamerası, telefonun rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. Yatay dizilimli bu kamera tam 5x optik ve 10x hibrit zoom özelliğine sahip. Çok daha uzaktaki nesneler için 50x dijital zoom yapabiliyor.

Ana kamerada kullanılan sensör Huawei SuperSensing olarak adlandırılıyor. Bu sensörün renk dizilimi standart telefonlardaki RGB yani ‘kırmızı, yeşil, mavi’ renk diziliminden farklı. Dörtlü dizilime sahip Super Spectrum sensörde RYYB ‘kırmızı, sarı, sarı, mavi’ renk dizilimi kullanılıyor. Huawei’in ifadesine göre sayede bu sayede daha canlı ve daha doğru renkler çekebiliyor. Düşük ışıkta ise çok daha başarılı performans sergiliyor. Telefonun ISO 409.600 (Işık hassasiyeti) seviyesine kadar çıkabildiği ve ışığın çok çok düşük olduğu ortamda dahi aydınlık fotoğraf çektiği söyleniyor.

Ultra geniş açılı kamera ise Mate 20 Pro’da kullanılan sensör ile aynı teknik özelliklere sahip. 3D ToF sensör, üç boyutlu alan derinliği ölçümü yapıyor. Portre çekimlerde nesnelerin çevresini daha doğru bir şekilde tespit edip göze daha hoş gelen portre çekimler yapmaya yardımcı oluyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında da başarımı arttırıyor.

Huawei P30 Pro’nun ön yüzünde 32 MP, f/2.0 kamera bulunuyor. Bu kamera ile yüz tanıma özelliği kullanılabiliyor. Yapay zeka desteğiyle portre modunda selfie çekebiliyor.

Arka kameranın video kayıt yeteneklerine baktığımızda daha önceki Huawei modellerinde olduğu gibi Huawei P30 Pro’da da 4K 60fps video kayıt yeteneğinin bulunmadığını görüyoruz. 4K 30 fps video kayıt edebiliyor ve bu kaydı 10 dakika ile sınırlıyor. Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde de olduğu gibi fotoğrafçılık için çok başarılı özelliklere sahipken video kayıt yetenekleri ile rakiplerin bir adım gerisinde kalıyor.

DxOMark'tan 112 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu. Selfie testinden ise 89 puan alarak ikinci sıraya yerleşti. Arka kameranın video kaydına 97 puan verilmiş. Huawei P20 Pro'nun video kayıt puanı 98 puandı. DxOMark'a göre çok küçük bir farkla olsa da video kaydında gerileme mevcut. 

Huawei P30 Pro’nun damla çentikli ekranının iki köşesi kavisli yapıya sahip. Ahizenin bulunmadığı üst çerçevenin kalınlığı epey ince. Telefon görüşmelerinde sesi titreşimler vasıtasıyla kulağa iletiyor. Bu özelliği daha önce Xiaomi Mi Mix modellerinde görmüştük.

6.47 inç boyutundaki AMOLED ekranın HDR10 desteği bulunuyor. Ekran üzerinde parmak izi sensöre de yer verilmiş.

Telefon gücününü Huawei Mate 20 Pro’da da kullanılan Kirin 980 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM’in yanında 512 GB’a kadar dahili depolama seçeneği sunuyor. Huawei NM kart ile bu hafızayı genişletebilmek mümkün.

Siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve mavi-yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu beş renk seçeneğinde de ışığa göre renk değişimi görülüyor.

4200 mAh büyüklüğünde bataryadan beslenen Huawei P30 Pro’da 40W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj desteği de var. Kablosuz şarj ve başka cihazları da şarj etmeye yarayan ters kablosuz şarj özellikleri bulunuyor. IP 68 ile suya ve toza karşı korunan telefonda mono hoparlör yer alıyor. Sağ tarafta bulunan güç butonu Google Asistan'a hızlı erişim için de kullanılabiliyor. Bugüne kadar tepe modellerinde 3.5mm kulaklık girişine yer veren Huawei, bu modelde kulaklık girişini kaldırmayı tercih etmiş.

Huawei P30 Pro yurt dışı fiyatı

Huawei P30 Pro'nun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Avrupa satış fiyatı ise 999 Euro'dan başlıyor. Üç farklı kombinasyon ile satışa çıkacak olan telefonun 8 GB+128GB modeli 999 Euro, 8GB+256 GB modeli 1099 Euro ve 8GB+512GB modeli 1249 Euro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonlar arasında 6GB+128GB kombinasyonu da yer alacak. Bu modelin fiyatı bilinmiyor. 1249 Euro'ya satılan 8GB+512GB modeli Türkiye'ye gelmeyecek.
Huawei P30 Pro hakkındaki ilk izlenimlerimizi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: 

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Mr. Jingles 1 ay en beğenilen
2015’te aldığım iPhone 6s de 4K 30 FPS kayıt yapıyor.
Fav editi: Neden iPhone 6s yazdım söyleyeyim. Bu telefonun içersindeki A9 çip 2015 ürünü olduğu halde sınırsız 4K kayıt yapabiliyorken 2019’un amirali P30 Pro’nun 10 dakikayla sınırlı olması performans ve işlem gücünün ne kadar zayıf olduğunun göstergesi. A9 bile video çekiminde Kirin 980’i tokatlıyor.
2015’te aldığım iPhone 6s de 4K 30 FPS kayıt yapıyor.Fav editi: Neden iPhone 6s yazdım söyleyeyim. Bu telefonun içersindeki A9 çip 2015 ürünü olduğu halde ...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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tplon 1 ay
4k 60fps video çekememesi kullanıcıya hakarettir
Kirin 980in geçen senenin işlemcileriyle ancak rekabet edebilmesi kullanıcıya hakarettir
Amiral gemi telefonda günümüzde mono hoparlör olması kullanıcıya hakarettir.
Kamera konusunda bu kadar iddialı olmasına rağmen iphone kadar göze hoş gelen, samsung kadar net ve dengeli fotoğraflar çekemiyor bana göre. Ön kamerası ise tam bir fiyasko.
Huaweinin hataları sadece bu telefon için değil, orta segmentte de ancak göz boyuyor.
Bir amiral gemi alınacaksa samsung ya da iphone tercih etmek kat kat daha mantıklı. Orta segmentte de aynı şekil samsung veya nokia daha kullanıcı dostu cihazlar çıkarıyorlar bana göre.
4k 60fps video çekememesi kullanıcıya hakarettirKirin 980in geçen senenin işlemcileriyle ancak rekabet edebilmesi kullanıcıya hakarettirAmiral gemi tel...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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McLaren64 1 ay Velona
Velona
Kirin 980 var cihazda stabiliyette iosada snapdragonada fark atar kardes islemcinin yapay zeka hareketlerinde suanda uzerine yok

Kirin 980 şu anda gerek A12 Bionic gerek Exynos 9820 gerekse Snapdragon 855'in gerisinde. Ne fark atması?
VelonaKirin 980 var cihazda stabiliyette iosada snapdragonada fark atar kardes islemcinin yapay zeka hareketlerinde suanda uzerine yok
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1 Yanıt Yanıtla +13
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borukuzen 1 ay
Huawei p30'un donanımsal yönden geri gitti.
Bunların ilki gelişmiş yüz tanıma özelliğinden, İkincisi stereo hoparlörden vazgeçti. Bu durum p30 pronun satışlarına olumsuz etki edecektir.
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cabriyo 1 ay
huawei 2 dir samsung üst seviyesine rakip telefon çıkarıyor ama fiyatı samsungdan yüksek. biz ne anladık bu işten?
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erco35coast 1 ay
çin malı telefonları bile alamıyoruz artık. Ülke ne hale geldi


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goldweb 1 ay
arkadaşlar hepsiburadada şuanda 7.000 tl p30 pro ve saat hediyesi var bence almayı düşünenler hemen sipariş versin
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cmlunrssl 1 ay
Ve fiyatlar belli oldu... 256gb/8gb model 7999tl. 128gb/6gb model 6999tl. Hepsiburada da ön sipariş, 3 Nisan kargo.
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Vengace 1 ay
7000 TL P30 pro için yanındaki saat ortalama 1200TL olduğunu düşürsek oldukça makul fiyattan pazara girmiş. Birde yanında hediye çeki verirlerse yarın siparişi basarım
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ilker23_89 1 ay
hauwei p30 pro lar da geldi, onlarda da aynı saat hediye kmapanyası yazıyor.
128 GB 6999 TL hepsiburada.com/...
256 GB 7999 TL hepsiburada.com/...
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ilker23_89 1 ay
arkadaşlar p30 geldi. 5699 TL!!yanında da saat hediyeymiş.
hepsiburada.com/...
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Bloodin 1 ay
Herkes dalmış: "4k 60fps yoooeeaaaah" diye, Allah aşkına sanki her gün profesyonel film çekiyorlar, önemli olan 4K60FPS çekebilmek değil, 1080p 30 fps'yi düzgün akıcılıkta, çamur gibi olmadan çekebilmektir!
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CyberDiamond 1 ay
Yine eksilerle dolu telefon yapmışlar üzüldüm.
*4k 60 fps yok. s10+ da ön kamera 4k çekim yapabiliyor p30 proda o da yok.
*mate20 pro da olan quadhd+ p30 proda yok enteresan.
*kulaklık girişi hala yok işin garibi p30 da var p30 pro da yok. tam saçmalamalık.
*nano sd kart saçmalığına devam ediyorlar. Türkiyede 128 gb ı huawei 600 liraya satıyor insanları yine kazıklıyorlar.
*mono hoparlör olması yine saçmalık.
*işlemci ios u saymazsak en geriden geliyor 855>9820>980(işin kötüsü antutu da 2. veya 3. testi yapınca s8 ayarında performas veriyor işlemci youtu.be/... bahsetmek istediğimi videodan bakabilirsiniz)
huawei pazarlamayı iyi yapıyor apple gibi kendi fan kitlesini oluşturdu. bu telefonu alıp s10+ çööp ya diyen bir sürü insan çıkartırlar yine.
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