Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro özellikleri
Huawei P30 Pro dört arka kamera ile geliyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:
- 20 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera
- 40 MP f/1.6 SuperSensing ana kamera
- 5x optik yakınlaştırma özellikli 8 MP, f/3.4 periskop kamera
- 3D ToF kamera
Huawei P30 Pro’nun periskop kamerası, telefonun rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. Yatay dizilimli bu kamera tam 5x optik ve 10x hibrit zoom özelliğine sahip. Çok daha uzaktaki nesneler için 50x dijital zoom yapabiliyor.
Ana kamerada kullanılan sensör Huawei SuperSensing olarak adlandırılıyor. Bu sensörün renk dizilimi standart telefonlardaki RGB yani ‘kırmızı, yeşil, mavi’ renk diziliminden farklı. Dörtlü dizilime sahip Super Spectrum sensörde RYYB ‘kırmızı, sarı, sarı, mavi’ renk dizilimi kullanılıyor. Huawei’in ifadesine göre sayede bu sayede daha canlı ve daha doğru renkler çekebiliyor. Düşük ışıkta ise çok daha başarılı performans sergiliyor. Telefonun ISO 409.600 (Işık hassasiyeti) seviyesine kadar çıkabildiği ve ışığın çok çok düşük olduğu ortamda dahi aydınlık fotoğraf çektiği söyleniyor.
Ultra geniş açılı kamera ise Mate 20 Pro’da kullanılan sensör ile aynı teknik özelliklere sahip. 3D ToF sensör, üç boyutlu alan derinliği ölçümü yapıyor. Portre çekimlerde nesnelerin çevresini daha doğru bir şekilde tespit edip göze daha hoş gelen portre çekimler yapmaya yardımcı oluyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında da başarımı arttırıyor.
Huawei P30 Pro’nun ön yüzünde 32 MP, f/2.0 kamera bulunuyor. Bu kamera ile yüz tanıma özelliği kullanılabiliyor. Yapay zeka desteğiyle portre modunda selfie çekebiliyor.
Arka kameranın video kayıt yeteneklerine baktığımızda daha önceki Huawei modellerinde olduğu gibi Huawei P30 Pro’da da 4K 60fps video kayıt yeteneğinin bulunmadığını görüyoruz. 4K 30 fps video kayıt edebiliyor ve bu kaydı 10 dakika ile sınırlıyor. Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde de olduğu gibi fotoğrafçılık için çok başarılı özelliklere sahipken video kayıt yetenekleri ile rakiplerin bir adım gerisinde kalıyor.
Huawei P30 Pro’nun damla çentikli ekranının iki köşesi kavisli yapıya sahip. Ahizenin bulunmadığı üst çerçevenin kalınlığı epey ince. Telefon görüşmelerinde sesi titreşimler vasıtasıyla kulağa iletiyor. Bu özelliği daha önce Xiaomi Mi Mix modellerinde görmüştük.
6.47 inç boyutundaki AMOLED ekranın HDR10 desteği bulunuyor. Ekran üzerinde parmak izi sensöre de yer verilmiş.
Telefon gücününü Huawei Mate 20 Pro’da da kullanılan Kirin 980 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM’in yanında 512 GB’a kadar dahili depolama seçeneği sunuyor. Huawei NM kart ile bu hafızayı genişletebilmek mümkün.
Siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve mavi-yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu beş renk seçeneğinde de ışığa göre renk değişimi görülüyor.
4200 mAh büyüklüğünde bataryadan beslenen Huawei P30 Pro’da 40W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj desteği de var. Kablosuz şarj ve başka cihazları da şarj etmeye yarayan ters kablosuz şarj özellikleri bulunuyor. IP 68 ile suya ve toza karşı korunan telefonda mono hoparlör yer alıyor. Sağ tarafta bulunan güç butonu Google Asistan'a hızlı erişim için de kullanılabiliyor. Bugüne kadar tepe modellerinde 3.5mm kulaklık girişine yer veren Huawei, bu modelde kulaklık girişini kaldırmayı tercih etmiş.
Huawei P30 Pro yurt dışı fiyatı
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Fav editi: Neden iPhone 6s yazdım söyleyeyim. Bu telefonun içersindeki A9 çip 2015 ürünü olduğu halde sınırsız 4K kayıt yapabiliyorken 2019’un amirali P30 Pro’nun 10 dakikayla sınırlı olması performans ve işlem gücünün ne kadar zayıf olduğunun göstergesi. A9 bile video çekiminde Kirin 980’i tokatlıyor.
Kirin 980in geçen senenin işlemcileriyle ancak rekabet edebilmesi kullanıcıya hakarettir
Amiral gemi telefonda günümüzde mono hoparlör olması kullanıcıya hakarettir.
Kamera konusunda bu kadar iddialı olmasına rağmen iphone kadar göze hoş gelen, samsung kadar net ve dengeli fotoğraflar çekemiyor bana göre. Ön kamerası ise tam bir fiyasko.
Huaweinin hataları sadece bu telefon için değil, orta segmentte de ancak göz boyuyor.
Bir amiral gemi alınacaksa samsung ya da iphone tercih etmek kat kat daha mantıklı. Orta segmentte de aynı şekil samsung veya nokia daha kullanıcı dostu cihazlar çıkarıyorlar bana göre.
Kirin 980 şu anda gerek A12 Bionic gerek Exynos 9820 gerekse Snapdragon 855'in gerisinde. Ne fark atması?