Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Huawei yeni amiral gemisi telefonu Huawei P30 Pro’yu tanıttı. Huawei P30 Pro sahip olduğu kamera özellikleri ile dikkat çekiyor.

Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro dört arka kamera ile geliyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:

20 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera

40 MP f/1.6 SuperSensing ana kamera

5x optik yakınlaştırma özellikli 8 MP, f/3.4 periskop kamera

3D ToF kamera

Huawei P30 Pro’nun periskop kamerası, telefonun rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. Yatay dizilimli bu kamera tam 5x optik ve 10x hibrit zoom özelliğine sahip. Çok daha uzaktaki nesneler için 50x dijital zoom yapabiliyor.

Ana kamerada kullanılan sensör Huawei SuperSensing olarak adlandırılıyor. Bu sensörün renk dizilimi standart telefonlardaki RGB yani ‘kırmızı, yeşil, mavi’ renk diziliminden farklı. Dörtlü dizilime sahip Super Spectrum sensörde RYYB ‘kırmızı, sarı, sarı, mavi’ renk dizilimi kullanılıyor. Huawei’in ifadesine göre sayede bu sayede daha canlı ve daha doğru renkler çekebiliyor. Düşük ışıkta ise çok daha başarılı performans sergiliyor. Telefonun ISO 409.600 (Işık hassasiyeti) seviyesine kadar çıkabildiği ve ışığın çok çok düşük olduğu ortamda dahi aydınlık fotoğraf çektiği söyleniyor.

Ultra geniş açılı kamera ise Mate 20 Pro’da kullanılan sensör ile aynı teknik özelliklere sahip. 3D ToF sensör, üç boyutlu alan derinliği ölçümü yapıyor. Portre çekimlerde nesnelerin çevresini daha doğru bir şekilde tespit edip göze daha hoş gelen portre çekimler yapmaya yardımcı oluyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında da başarımı arttırıyor.

Huawei P30 Pro’nun ön yüzünde 32 MP, f/2.0 kamera bulunuyor. Bu kamera ile yüz tanıma özelliği kullanılabiliyor. Yapay zeka desteğiyle portre modunda selfie çekebiliyor.

Arka kameranın video kayıt yeteneklerine baktığımızda daha önceki Huawei modellerinde olduğu gibi Huawei P30 Pro’da da 4K 60fps video kayıt yeteneğinin bulunmadığını görüyoruz. 4K 30 fps video kayıt edebiliyor ve bu kaydı 10 dakika ile sınırlıyor. Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde de olduğu gibi fotoğrafçılık için çok başarılı özelliklere sahipken video kayıt yetenekleri ile rakiplerin bir adım gerisinde kalıyor.

DxOMark'tan 112 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu. Selfie testinden ise 89 puan alarak ikinci sıraya yerleşti. Arka kameranın video kaydına 97 puan verilmiş. Huawei P20 Pro'nun video kayıt puanı 98 puandı. DxOMark'a göre çok küçük bir farkla olsa da video kaydında gerileme mevcut.

Huawei P30 Pro’nun damla çentikli ekranının iki köşesi kavisli yapıya sahip. Ahizenin bulunmadığı üst çerçevenin kalınlığı epey ince. Telefon görüşmelerinde sesi titreşimler vasıtasıyla kulağa iletiyor. Bu özelliği daha önce Xiaomi Mi Mix modellerinde görmüştük.

6.47 inç boyutundaki AMOLED ekranın HDR10 desteği bulunuyor. Ekran üzerinde parmak izi sensöre de yer verilmiş.

Telefon gücününü Huawei Mate 20 Pro’da da kullanılan Kirin 980 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM’in yanında 512 GB’a kadar dahili depolama seçeneği sunuyor. Huawei NM kart ile bu hafızayı genişletebilmek mümkün.

Siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve mavi-yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu beş renk seçeneğinde de ışığa göre renk değişimi görülüyor.

4200 mAh büyüklüğünde bataryadan beslenen Huawei P30 Pro’da 40W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj desteği de var. Kablosuz şarj ve başka cihazları da şarj etmeye yarayan ters kablosuz şarj özellikleri bulunuyor. IP 68 ile suya ve toza karşı korunan telefonda mono hoparlör yer alıyor. Sağ tarafta bulunan güç butonu Google Asistan'a hızlı erişim için de kullanılabiliyor. Bugüne kadar tepe modellerinde 3.5mm kulaklık girişine yer veren Huawei, bu modelde kulaklık girişini kaldırmayı tercih etmiş.

Huawei P30 Pro yurt dışı fiyatı

Huawei P30 Pro'nun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Avrupa satış fiyatı ise 999 Euro'dan başlıyor. Üç farklı kombinasyon ile satışa çıkacak olan telefonun 8 GB+128GB modeli 999 Euro, 8GB+256 GB modeli 1099 Euro ve 8GB+512GB modeli 1249 Euro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonlar arasında 6GB+128GB kombinasyonu da yer alacak. Bu modelin fiyatı bilinmiyor. 1249 Euro'ya satılan 8GB+512GB modeli Türkiye'ye gelmeyecek.

Huawei P30 Pro hakkındaki ilk izlenimlerimizi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: