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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'den AirPods'a yeni rakip geldi: FreeBuds 3 tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, IFA 2019 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Tasarım olarak Apple AirPods'u andıran FreeBuds 3 dikkat çekici özelliklere sahip.
13 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
2,1b
8
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, IFA'da sadece yeni amiral gemisi işlemcisini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda yeni gerçek kablosuz kulakiçi kulaklığı olan FreeBuds 3'ü de duyurdu. Dairesel, disk şeklinde bir şarj kutusunda gelen aksesuarın iki renk seçeneği mevcut.
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AirPods ile neredeyse aynı görümde olan FreeBuds 3'ün Apple'ın popüler kulaklığından daha iyi bir deneyim ve performans sunduğu iddia ediliyor. Cihazda, Huawei’nin Kirin A1 işlemcisine yer verildi. Ayrıca aktif gürültü önleme özelliği ve Bluetooth 5.1 desteği var.
Kirin A1, Huawei tarafından “Isochronous” olarak adlandırılan çift kanallı Bluetooth bağlantısı sunabiliyor. Bu da %30 daha düşük gecikme süresi ve %50 daha düşük güç tüketimi demek. İşlemci beraberinde BT-UHD adlı yeni bir Bluetooth protokolü getiriyor.

Şarj kutusu ile 20 saatlik ekstra pil süresi

FreeBuds 3, EMUI 10.0 veya daha yüksek sürümü çalıştıran yeni bir Huawei telefonla bu standardı kullanarak bağlantı kurabilecek. Yeni standardın 2.3 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunduğu belirtiliyor. Kulaklığın diğer özellikleri arasında 190 ms gecikme süresi ve Qi kablosuz şarj da var.
Kulaklıkların her birinin tek şarjla 4 saat kullanım ömrü sunduğu belirtildi. Şarj kutusu ise 20 saatlik ekstra pil ömrü sağlıyor. FreeBuds 3, karbon siyahı ve seramik beyaz renkleri ile satışa sunulacak. Şu an itibarıyla fiyat etiketi konusunda bir bilgi bulunmuyor.


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corpixx 9 sa.
airpods 2 kullanıyorum ses kalitesi benzer ve uygun fiyatlı olursa neden alınmasın ama sanmıyorum
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Aurorax 9 sa.
istediği kadar iyi olsun, tasarımı kopyaladıkları sürece saygı duyulacak tarafı yok
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teknokaptan 10 sa.
Alan pisman olacak bunu buraya yaziyorum.ama gerci apple kullanmadan aradaki farki !!!anlayamazsiniz.
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Xloud 11 sa.
Airpods 2'yi mükemmeleştirmişler :)
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flagbearer 11 sa.
bir airpods kullanıcı olarak galiba ilk defa alternatif geliyor diyebildim .
fiyat olarak uygunda gelirse çok iyi .
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kayamtky 12 sa.
Baslar, tizler, ses kalitesi ne durumda, hiç buna değinilmemiş.
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Sic Parvis Magna 12 sa.
Adamların Mac lerini taklit ettiler şimdi de kulaklığı bari tasarım olarak özgün yapsalardı bire bir kopya resmen
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SKYFALL 12 sa.
Gicikligina benzer urun yapmiyorlarsa bir sey demiyorum.
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koyunsayar 12 sa.
Demekki Kopyalama argesini yeni tamamladılar
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nightdrive 12 sa.
daha iyi olduğuna şüphe yok.
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