Huawei'den AirPods'a yeni rakip geldi: FreeBuds 3 tanıtıldı

Huawei, IFA'da sadece yeni amiral gemisi işlemcisini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda yeni gerçek kablosuz kulakiçi kulaklığı olan FreeBuds 3'ü de duyurdu. Dairesel, disk şeklinde bir şarj kutusunda gelen aksesuarın iki renk seçeneği mevcut.

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AirPods ile neredeyse aynı görümde olan FreeBuds 3'ün Apple'ın popüler kulaklığından daha iyi bir deneyim ve performans sunduğu iddia ediliyor. Cihazda, Huawei’nin Kirin A1 işlemcisine yer verildi. Ayrıca aktif gürültü önleme özelliği ve Bluetooth 5.1 desteği var.

Kirin A1, Huawei tarafından “Isochronous” olarak adlandırılan çift kanallı Bluetooth bağlantısı sunabiliyor. Bu da %30 daha düşük gecikme süresi ve %50 daha düşük güç tüketimi demek. İşlemci beraberinde BT-UHD adlı yeni bir Bluetooth protokolü getiriyor.

Şarj kutusu ile 20 saatlik ekstra pil süresi

FreeBuds 3, EMUI 10.0 veya daha yüksek sürümü çalıştıran yeni bir Huawei telefonla bu standardı kullanarak bağlantı kurabilecek. Yeni standardın 2.3 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunduğu belirtiliyor. Kulaklığın diğer özellikleri arasında 190 ms gecikme süresi ve Qi kablosuz şarj da var.

Kulaklıkların her birinin tek şarjla 4 saat kullanım ömrü sunduğu belirtildi. Şarj kutusu ise 20 saatlik ekstra pil ömrü sağlıyor. FreeBuds 3, karbon siyahı ve seramik beyaz renkleri ile satışa sunulacak. Şu an itibarıyla fiyat etiketi konusunda bir bilgi bulunmuyor.