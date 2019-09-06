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Twitter, SMS ile tweet gönderme özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabının hacklenmesi haberlere konu olmuştu. Şirket bu duruma neden olan ve SMS'le tweet atmayı sağlayan özelliği devre dışı bıraktığını açıkladı.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisi de Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabının hacklenmesiydi. Bilgisayar korsanlarının hesaba erişim sağlamasıyla birlikte Dorsey'in hesabından ırkçı ve nefret dolu tweetler atılmıştı. Şirket buna neden olan SMS servisini durdurduğunu açıkladı.

İki faktörlü kimlik doğrulaması gelecek

Twitter'da siteye girmeden SMS yoluyla tweet atmanızı mümkün kılan bir özellik mevcut. Yapılan açıklamalara göre Dorsey'in hesabına SMS yoluyla tweet'ler atıldı ve sistemde güvenlik sorunları olduğu belirtildi. Şirket yaptığı açıklama ile bu SMS servisinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını ve iki faktörlü kimlik doğrulamasına geçilmesi için çalışmalara başladığını duyurdu.
Kısa mesajla tweet gönderme özelliğinin ne zaman tekrar kullanıma sunulacağı ise şimdilik meçhul. Zira şirket güvenliği tam olarak sağlamadan bu tür bir işleme artık izin vermeyecek. Bu özelliği ne kadar kullanıcının tercih ettiği konusunda da bir açıklama yapılmış değil.


https://9to5mac.com/2019/09/04/twitter-disables-support-for-tweeting-via-sms/ Yorum Yaz
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