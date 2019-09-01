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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak

Huawei, 6 Eylül'de IFA 2019 kapsamında düzenleyeceği etkinlikte Kirin işlemci kullanan yeni bir FreeBuds modelini tanıtacağını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
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Cep Tel Aksesuarları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji devi Huawei, gelecek hafta gerçekleşecek olan IFA 2019’a katılan üreticiler arasında. Fuarda şirketin kendi ürettiği en yeni ve en gelişmiş yonga seti Kirin 990'ı tanıtacağını zaten biliyorduk. Ancak görünüşe bakılırsa Huawei'in IFA'daki etkinliği için başka sürprizleri de var.
IFA'da yeni bir FreeBuds kablosuz kulaklık modeli de tanıtılacak. Şirket, bu güzel haberi resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Ayrıca yapılan Twitter paylaşımı yeni FreeBuds'ın içerilerinde özel bir Kirin yonga seti ile birlikte geldiklerini de ortaya koyuyor.
Şirket, yaptığı duyuruda yeni FreeBuds modeli için“Yeni Kirin teknolojisi sizleri yepyeni bir ses deneyimine bağlayacak/ulaştıracak.” sözcüklerini kullandı. Kulaklıklarda kullanılmaya başlanacak olan yeni Kirin teknolojisi hakkındaki tüm detayları öğrenmek için 6 Eylül'deki etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.
 
Paylaşılan teaser ayrıca, yeni FreeBuds'ın taşıma ve şarj çantasıyla geleceğine de işaret ediyor. En son tanıtılan FreeBuds 2 de kendi özel çantasıyla gelmişti.


https://www.gizchina.com/2019/08/31/new-huawei-freebuds-to-come-at-ifa/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknokaptan 2 gün
Malesef diyorum cunku apple urunlerini sevmiyorum (bazen) ama sevmesemde kalitesinden dolayi kullaniyorum ve yine yaziyorum bu kulaklik apple kulaklik ile olcusemez
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DH Misafiri 2 gün
Şimdi Huawei fanlarına bir sorum var bu cihaz bariz bir şekilde airpods çakması değil mi tasarım olarak birebir taklit etmiş.
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levent88 3 gün yeni yorumcu
Adamlar resmen Apple’dan çalıpta iş yapıyorlar
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teknokaptan 4 gün
Muzik ses ve gorusmede Apple kulakligina yaklasamayacak uzgunum. Sakin almayin
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Xloud 4 gün teknokaptan
Sana önceden geldi ve test mi ettin? Ayrıca ses kalitesinde Apple'ın ses kalitesi fiyatına göre vasat kalıyor neden onu baz aldın ilginç.
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