Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, gelecek hafta gerçekleşecek olan IFA 2019’a katılan üreticiler arasında. Fuarda şirketin kendi ürettiği en yeni ve en gelişmiş yonga seti Kirin 990'ı tanıtacağını zaten biliyorduk. Ancak görünüşe bakılırsa Huawei'in IFA'daki etkinliği için başka sürprizleri de var.

IFA'da yeni bir FreeBuds kablosuz kulaklık modeli de tanıtılacak. Şirket, bu güzel haberi resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Ayrıca yapılan Twitter paylaşımı yeni FreeBuds'ın içerilerinde özel bir Kirin yonga seti ile birlikte geldiklerini de ortaya koyuyor.

Şirket, yaptığı duyuruda yeni FreeBuds modeli için“Yeni Kirin teknolojisi sizleri yepyeni bir ses deneyimine bağlayacak/ulaştıracak.” sözcüklerini kullandı. Kulaklıklarda kullanılmaya başlanacak olan yeni Kirin teknolojisi hakkındaki tüm detayları öğrenmek için 6 Eylül'deki etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.

Paylaşılan teaser ayrıca, yeni FreeBuds'ın taşıma ve şarj çantasıyla geleceğine de işaret ediyor. En son tanıtılan FreeBuds 2 de kendi özel çantasıyla gelmişti.

https://www.gizchina.com/2019/08/31/new-huawei-freebuds-to-come-at-ifa/