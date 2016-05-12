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Huawei, iPhone'ların ilginç bir yönünü kopyaladı

Akıllı telefon üreticilerinin Apple'dan "ödünç" aldıkları birçok tasarım fikrinin olduğu bir gerçek. Ancak Huawei yeni amiral gemisi P9'da, iPhone'ların en can sıkıcı özelliğini kopyalamış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
1
55
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Telefon üreticilerinin Apple'dan kopyaladıkları pek çok şey olduğu bir gerçek. Bugüne kadar bazı şirketlerin kendi cihazlarında kullanmak üzere Apple'ın tasarım fikirleri veya özelliklerini "ödünç" aldıklarını görmüştük. Ancak bunlardan biri şimdiye kadar Cupertino merkezli devden asla alınmaması gereken tek kısmı aldı: iPhone ve Apple Watch'da kullanılan Pentalobe vidalar.
Yani Huawei aslında bilinmeyen ve tamamen garip bir nedenle, Pentalobe'lar ile gelen yeni P9 modelinde bu vidaları kopyalamış durumda. iFixit, Huawei P9'u sökmek istemesiyle ile birlikte Çinli firmanın kasayı tutturmak için bu tip vidalara döndüğünü keşfetti. Tıpkı Apple'ın kendi iPhone'larında yaptığı gibi.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak"
Bahse konu olan Pentalobe vidaların ilk kez Apple ekosistemi dışında bir cihazda kullanıldığı görülüyor. Bu vidalara özel tornavida bulmak oldukça zor olduğundan en basitinden teknik servis yardımı olmadan cihazın kapağını açmak bile neredeyse imkansız hale geliyor. Açık konuşmak gerekirse Huawei'nin bu seçimi için geçerli bir neden bulmak son derece zor.
Yeni kayışları satın alan bir Apple Watch kullanıcısı iseniz, özel bir alete gerek duymadan bu vida ile çalışmak neredeyse imkansız olduğundan çoğu satıcının her ürünle birlikte bir Pentalobe tornavida sunulduğunu biliyor olabilirsiniz. iFixit uzmanları Huawei P9 üzerinde kullanılan Pentalobe vidaları görünce şok olduklarını söylüyorlar. Ekip, şirketin bunu kullanmasının tek nedenini ortalama bir kullanıcının bu vidaları çıkarabilmesini önlemek olarak açıklıyor.

https://tr.ifixit.com/Teardown/Huawei+P9+Teardown/62348 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Haberde "En sinir bozucu özelliğini kopyaladı" deyince, ben de pil bitme özelliği zannettim...
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KoşanBalık 3 yıl infom@n
infom@n

OverClocK1ng

Haberde En sinir bozucu özelliğini kopyaladı deyince, ben de pil bitme özelliği zannettim...


Demek diğer cihazların pili hiç bitmiyor :D Hala geçmişte yaşamaktan sıkılmadınız mı?

İphone kullananlarda hala Android cok kasiyo yawff diyorlar. Samsung Ace zamaninda kalmis onlarinda birçoğu
infom@nOverClocK1ngHaberde En sinir bozucu özelliğini kopyaladı deyince, ben de pil bitme özelliği zannettim....
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2 Yanıt Yanıtla +32
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onsos1100 3 yıl
Hangi kullanıcı cihazın içini açabiliyor ki özellikle Türkiye de.. Garanti servisleri hatalı ürünü bile kullanıcıya yıkıyor o vidaya dokunmak yürek ister.
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KUM23 3 yıl
Bu arada Z5compact kullanıyorum markayı savunmaya gerek yok kötü fiyatını hak etmiyor sony
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dawras 3 yıl
Herkes garantiye takilmista kimse mi evde cihazini sokup takmiyor?Nokia 3650 den beri kendi cihazlarimi kendim tamir ederim t5/t6 tornavidamla.
Degisik bir vidayla gelmesi sinir bozucu olabilir ama tornavidaya ulasiliyor ise cokta sikinti cikarmaz.
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DH Misafiri 3 yıl
anlayamaman normal kardeş. çünki anlamak bilgi ister, zeka ister. bak haberdeki görselde 2 adet kaliteli ürünün şarj soket kısmını göstermişler. senin bu konularla alakan olmadığı anlaşılıyo. en iyisi bi z2 al ve şarj kapağını açıp iyice bir bak bakalım. herhangi bir tedbir var mı? yada vida falan? ha bu kalitesizlik ve daha fazla türde sorunlar sadece z2 de değil. tüm sony'lerde var, m5-z3-z5 vesaire.. sony sayfasına bir göz at istersen. bir arkadaşın yamuk z3 resmi duruyo sayfada. daha eskiden bir arkadaşta z2 kendi kendine çatlamış diye resim atmış. bir başkasıda kapak kendinden açılıp duruyo demiş. başka birinde ekranda leke. yani sorunlar say say bitmiyo. z2 sahibi bir arkadaş kapağı açıp şarj soketin fotosunu atsında şu gözleri süper gören arkadaş bir görsün. ha ortalı durmayan kamera sensörleri ve flaş falan daha bahsetmiyorum. hatta kasada camla metal çerçeve arası boşluklar bile göze çarpıyo sonylerde ve araya kağıt bike giriyo. bunlar hep kalitesiz işçilik be kardeş. bu kadar dandik telefon yok şu an piyasada ve batmaya dogru hızla gidiyo. batsında yerine kaliteli ve high technolojiye gücü yeten sofistike bir fırma gelsin. gerçekler acıdır. gerçekler acıtır. sony=çöp oğlu çöp
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DH Misafiri 3 yıl
kum23 arkadaşım sağolasın...
batu kardeş senin anlayamaman normal. çünki anlamak bilgi ister, zeka ister. bak haberdeki görselde 2 adet kaliteli ürünün şarj soket kısmını göstermişler. senin bu konularla alakan olmadığı anlaşılıyo. en iyisi bi z2 al ve şarj kapağını açıp micro usb soketin çevresine iyice bir bak bakalım. herhangi bir tedbir var mı? yada vida falan? bırak vidayı boşluk var ve z2 sözde su geçirmiomuş. bak rakiplerin su geçirmemezlik iddia etmeyen modellerinde bile soketin etrafında boşluktyok, ikinci bir metal halka var. git bir iphone al ve soketine bak, o anda çöp sony z2 nin soketini aklına getir ve kıyasla. belki anlarsın. bu kalitesizlik ve daha fazla türde sorunlar sadece z2 de değil. tüm sony'lerde var, m5-z3-z5 vesaire.. sony sayfasına bir göz at istersen. bir arkadaşın yamuk z3 resmi duruyo sayfada. daha eskiden bir arkadaşta z2 kendi kendine ortadan çatlamış ve arkadaş resim atmış. bir başkasıda kapak kendinden açılıp duruyo demiş. başka birinde ekranda leke. yani sorunlar say say bitmiyo. z2 sahibi bir arkadaş kapağı açıp şarj soketin fotosunu atsında şu gözleri süper gören arkadaş bir görsün. ha ortalı durmayan kamera sensörleri ve flaş falan daha bahsetmiyorum. hatta kasada camla metal çerçeve arası boşluklar bile göze çarpıyo sonylerde ve araya kağıt bile giriyo. bunlar hep kalitesiz işçilik be kardeş. bunla yetinmeyen sony kapasitif tuş koymaz, dualtone flaş koymaz-ois hak getire-rakiplerden geride cpu-ram-storage konfigurasyonları koyar ve axnı fiyata satmaya kalkar. insanların çoğu bunu yemez, sen ve senin gibiler hariç. ne mutlu ki sizin cahil çabanız sony(mobil departman)batmaktan kurtarmaya yetmiyo. yani özet sony işçilikten çalmakla yetinmeip malzemedende çalar. bu kadar dandik telefon yok şu an piyasada ve batmaya dogru hızla gidiyo. batsında yerine kaliteli ve high technolojiye gücü yeten sofistike bir fırma gelsin. gerçekler acıdır. gerçekler acıtır. sony=çöp oğlu çöp
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DH Misafiri 3 yıl
kum23 arkadaşım sağolasın...
batu kardeş senin anlayamaman normal. çünki anlamak bilgi ister, zeka ister. bak haberdeki görselde 2 adet kaliteli ürünün şarj soket kısmını göstermişler. senin bu konularla alakan olmadığı anlaşılıyo. en iyisi bi z2 al ve şarj kapağını açıp micro usb soketin çevresine iyice bir bak bakalım. herhangi bir tedbir var mı? yada vida falan? bırak vidayı boşluk var ve z2 sözde su geçirmiomuş. bak rakiplerin su geçirmemezlik iddia etmeyen modellerinde bile soketin etrafında boşluktyok, ikinci bir metal halka var. git bir iphone al ve soketine bak, o anda çöp sony z2 nin soketini aklına getir ve kıyasla. belki anlarsın. bu kalitesizlik ve daha fazla türde sorunlar sadece z2 de değil. tüm sony'lerde var, m5-z3-z5 vesaire.. sony sayfasına bir göz at istersen. bir arkadaşın yamuk z3 resmi duruyo sayfada. daha eskiden bir arkadaşta z2 kendi kendine ortadan çatlamış ve arkadaş resim atmış. bir başkasıda kapak kendinden açılıp duruyo demiş. başka birinde ekranda leke. yani sorunlar say say bitmiyo. z2 sahibi bir arkadaş kapağı açıp şarj soketin fotosunu atsında şu gözleri süper gören arkadaş bir görsün. ha ortalı durmayan kamera sensörleri ve flaş falan daha bahsetmiyorum. hatta kasada camla metal çerçeve arası boşluklar bile göze çarpıyo sonylerde ve araya kağıt bile giriyo. bunlar hep kalitesiz işçilik be kardeş. bunla yetinmeyen sony kapasitif tuş koymaz, dualtone flaş koymaz-ois hak getire-rakiplerden geride cpu-ram-storage konfigurasyonları koyar ve axnı fiyata satmaya kalkar. insanların çoğu bunu yemez, sen ve senin gibiler hariç. ne mutlu ki sizin cahil çabanız sony(mobil departman)batmaktan kurtarmaya yetmiyo. yani özet sony işçilikten çalmakla yetinmeip malzemedende çalar. bu kadar dandik telefon yok şu an piyasada ve batmaya dogru hızla gidiyo. batsında yerine kaliteli ve high technolojiye gücü yeten sofistike bir fırma gelsin. gerçekler acıdır. gerçekler acıtır. sony=çöp oğlu çöp
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Tensi 3 yıl
OverClocK1ng
Haberde En sinir bozucu özelliğini kopyaladı deyince, ben de pil bitme özelliği zannettim...

Yorum 115 tane onay alinca editor basligi ilginc bir yonunu kopyaladi olarak degistirmis. :D
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Rock_Rage 3 yıl
Ferrari de aracında bir vidayı değiştirdiğinde otomobil sitelerinde haber oluyor mu acaba merak ettim.
SAYGILARLA
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KUM23 3 yıl
Arkadaş sony ile kıyaslamış sıkıntıları ile bu markanın telefonlarını kendince sıkıntıları yaşadığı kötü deneyimi karşılaştırmış doğruda z2 için olmayan şeyler söylememiş,asıl sen yaptığın yoruma verdiğin cevaba bak yani nasıl birisin okuyan kimse anlıyamaz senin neci olduğunu sony çalışanı olsan bu kadar savunamasın sırf laf salatası yapmak için buraya yorum yapıyosun yaşına veriyorum kes..
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Batuist 3 yıl KUM23
KUM23

Arkadaş sony ile kıyaslamış sıkıntıları ile bu markanın telefonlarını kendince sıkıntıları yaşadığı kötü deneyimi karşılaştırmış doğruda z2 için olmayan şeyler söylememiş,asıl sen yaptığın yoruma verdiğin cevaba bak yani nasıl birisin okuyan kimse anlıyamaz senin neci olduğunu sony çalışanı olsan bu kadar savunamasın sırf laf salatası yapmak için buraya yorum yapıyosun yaşına veriyorum kes..


yav he heee....

bi bitmediniz...
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Guest-BA224EDD2 3 yıl
Vida batiyor mu da rahatsiz etsin
nasil editorsunuz yahu
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DH Misafiri 3 yıl
şu iphone'daki ve huawei'deki kaliteye bak be. adamlar sarj soketini ikinci bir metal çerçeveye alıp, bunlada yetinmeyip iki yandan vidalamışlar. malzeme metal ve kaliteli. bir zamanlar kullandığım çöp sony z2 aklıma geldi şimdi. sarj soketini tutan hic bir sey yoktu. etrafı bosluk ve board bile görünüyodu. kucuk kapagı aşan su direk boarda geliodu, tel çöpe direk. azıcık kaliteden anlayın üç kağıda gelmeyin. tel esner sarj kapağı cebimde kendiliginden açılırdı. ekran ışığı sızardı. artık nasıl dandikse kamera sensor leri ortalı durmuyodu. led flaş ortalı değildi ve bu dandik tel su geçirmez diye satıldı. servisler bu çöple doldu. millet sony'e bi güzel sövdü. tabi bisürü müşteri mağdur edildi. o gün bu gündür asla sony almıyorum. bir diğer arkadaşımında z2 si arka cam esnemekten cepte kendinden çatlamıştı, ascend p7 de metal cerceve ve cam kapak ama milim esnemio. niye? çünkü kaliteli. üstelikte kasa çerceve oranı daha yüksek. buna ramen esnemio. şu an malzemeden çalınan ve sadece yüksek kar etmek amaçlı üretilen tek telefonlar sony çöpleri. sonra ekranda leke çıktı falan. yani sorunların sonu gelmedi. ha birde rakiplerin 6 inç ekran koyduğu kasaya 5 inç ekran koymakta ayrı bi olay ve buna ramen sanal tuş koyuyodu sony. doğru ya kapasitif tuş koysa (tuş maliyeti+led aydınlatma+boarda data aktarımı için flex koyması lazım) ama ekrana sanal tuş gelsin. maliyet sıfır. rakipler dual tone flaş koyar. sony kuş gözü kadar flaş koyar oda yamuk duruyo. ois'i 99 yıl sonra(tabi batmazsa :) ) koyar.z2 ön kamera 2mp çamur gibiydi. selfie çekip kendimi bile tanıyamıyodum. şimdi aynı sorunlar ve fazlasım5 denen takozda ve tüm sonylerde var. enson bir arkadaş yamulmuş z3 resmini koymuştu. z3 flex :) :) sony'e gel. sorun'lara gel...Sony sayfası sorun dolu, 10 başlığın 9 tanesi sorun
1 Yanıt Yanıtla
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Batuist 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şu iphone'daki ve huawei'deki kaliteye bak be. adamlar sarj soketini ikinci bir metal çerçeveye alıp, bunlada yetinmeyip iki yandan vidalamışlar. malzeme metal ve kaliteli. bir zamanlar kullandığım çöp sony z2 aklıma geldi şimdi. sarj soketini tutan hic bir sey yoktu. etrafı bosluk ve board bile görünüyodu. kucuk kapagı aşan su direk boarda geliodu, tel çöpe direk. azıcık kaliteden anlayın üç kağıda gelmeyin. tel esner sarj kapağı cebimde kendiliginden açılırdı. ekran ışığı sızardı. artık nasıl dandikse kamera sensor leri ortalı durmuyodu. led flaş ortalı değildi ve bu dandik tel su geçirmez diye satıldı. servisler bu çöple doldu. millet sony'e bi güzel sövdü. tabi bisürü müşteri mağdur edildi. o gün bu gündür asla sony almıyorum. bir diğer arkadaşımında z2 si arka cam esnemekten cepte kendinden çatlamıştı, ascend p7 de metal cerceve ve cam kapak ama milim esnemio. niye? çünkü kaliteli. üstelikte kasa çerceve oranı daha yüksek. buna ramen esnemio. şu an malzemeden çalınan ve sadece yüksek kar etmek amaçlı üretilen tek telefonlar sony çöpleri. sonra ekranda leke çıktı falan. yani sorunların sonu gelmedi. ha birde rakiplerin 6 inç ekran koyduğu kasaya 5 inç ekran koymakta ayrı bi olay ve buna ramen sanal tuş koyuyodu sony. doğru ya kapasitif tuş koysa (tuş maliyeti+led aydınlatma+boarda data aktarımı için flex koyması lazım) ama ekrana sanal tuş gelsin. maliyet sıfır. rakipler dual tone flaş koyar. sony kuş gözü kadar flaş koyar oda yamuk duruyo. ois'i 99 yıl sonra(tabi batmazsa :) ) koyar.z2 ön kamera 2mp çamur gibiydi. selfie çekip kendimi bile tanıyamıyodum. şimdi aynı sorunlar ve fazlasım5 denen takozda ve tüm sonylerde var. enson bir arkadaş yamulmuş z3 resmini koymuştu. z3 flex :) :) sony'e gel. sorun'lara gel...Sony sayfası sorun dolu, 10 başlığın 9 tanesi sorun

şimdi hemen az önce ne içtiysen söyle bende istiyorum... Senin gözlerde hem miyop hem hipermetrop hemde ileri derecede astigmat olmalı. göz doktoru değilim ama bende de göz var az çok anlarız sahibi olduğumuz mereti.

haberin konusu ne (?) sen neden bahsediyorsun? Hani halka açık bir forum olmasa sony haricinde rakip bir firmanın parayla tuttuğu karalama elemanı olarak etiketlicem. Anlaşılan yaran var yada iyi para almışsın. şayet iyi para aldıysan işinin hakkını sonuna kadar veriyorsun vesselam.. ona diyecek lafımız yok.. Haa yok yaran var ise az önce dediğim gibi gözünde problem olmalı bir doktora gitmelisin. Sen iyi göremiyor olmalısın ki elindeki dubai replika olmalı.. hani şu 299TLye sıfır LG G2 filan satılıyorya ikinci el forumlarda sıfır telefon.. orada sadece g2ler yok istediğin her telefonun replikası mevcut.. adını ağzına alıp bahsettiğin firma abdest alıp besmeleyle konuşmaya başlayacağın kadar değerli firmadır. Elektronik gibi biraz da şans işi olan bir mevzuda bir iki kötü örneği alıp merkeze yerleştirerek yargılamak senin gibi zihni dar insanların açısız dünya görüşlerinin dışa yansımasından başka birşey değildir. Şimdi ben aldığım S7'deki sorunu gündeme getirip "samsung Allah belanı versin bi boka yaramıyorsun" desem ne olur? işte senin düştüğün durumda bu kadar basit. Çocuksu bir tavırla mahallede başkasından korkan bir çocuğun "babam senin babanı döver" edebiyatıyla gelip o yaşlardan kalma ve halada üstüne birşey ekleyemediğin sokak jargonunu burada göstermen, sanki bizimde senin yazdıklarınla hareket edeceğini zannetmen de bir o kadar çocuksu...

Son zamanlarda sen ve senin gibiler için de güzel internet/forum jargonları icat edildi.. Hadi senin diline yakın bir dille sana cevap verelim.. Nede olsa buraya kadar yazılanları anlayamayacağın için bundan sonrasını anlarsın en azından..

Yav he hee..

yada senin için çeşitlilik olsun..

Bi bitmediniz be...
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huawei p9, Popüler ve
5 etiket daha pentalobe vida Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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