Huawei, iPhone'ların ilginç bir yönünü kopyaladı

Telefon üreticilerinin Apple'dan kopyaladıkları pek çok şey olduğu bir gerçek. Bugüne kadar bazı şirketlerin kendi cihazlarında kullanmak üzere Apple'ın tasarım fikirleri veya özelliklerini "ödünç" aldıklarını görmüştük. Ancak bunlardan biri şimdiye kadar Cupertino merkezli devden asla alınmaması gereken tek kısmı aldı: iPhone ve Apple Watch'da kullanılan Pentalobe vidalar.

Yani Huawei aslında bilinmeyen ve tamamen garip bir nedenle, Pentalobe'lar ile gelen yeni P9 modelinde bu vidaları kopyalamış durumda. iFixit, Huawei P9'u sökmek istemesiyle ile birlikte Çinli firmanın kasayı tutturmak için bu tip vidalara döndüğünü keşfetti. Tıpkı Apple'ın kendi iPhone'larında yaptığı gibi.

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Bahse konu olan Pentalobe vidaların ilk kez Apple ekosistemi dışında bir cihazda kullanıldığı görülüyor. Bu vidalara özel tornavida bulmak oldukça zor olduğundan en basitinden teknik servis yardımı olmadan cihazın kapağını açmak bile neredeyse imkansız hale geliyor. Açık konuşmak gerekirse Huawei'nin bu seçimi için geçerli bir neden bulmak son derece zor.

Yeni kayışları satın alan bir Apple Watch kullanıcısı iseniz, özel bir alete gerek duymadan bu vida ile çalışmak neredeyse imkansız olduğundan çoğu satıcının her ürünle birlikte bir Pentalobe tornavida sunulduğunu biliyor olabilirsiniz. iFixit uzmanları Huawei P9 üzerinde kullanılan Pentalobe vidaları görünce şok olduklarını söylüyorlar. Ekip, şirketin bunu kullanmasının tek nedenini ortalama bir kullanıcının bu vidaları çıkarabilmesini önlemek olarak açıklıyor.

https://tr.ifixit.com/Teardown/Huawei+P9+Teardown/62348