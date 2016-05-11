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iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak

Kısa bir süre önce uSwitch tarafından sızdırılan taslaklar, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasında iki büyük fark olacağını ortaya koyarken yeni nesil iPhone modelleri hakkında ipuçları da veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı gösterdiği iddia edilen yeni taslak çizimler, modeller arasında iki büyük fark olacağını gösteriyor. Taslağa göre sadece büyük iPhone 7 Plus modeli 5.5 inç ekran ile birlikte çift kamera ve Smart Connector'e sahip olacak. Bu özellkler 4.7 inç ekranlı normal iPhone 7'de yer almayacak.
Hala çift kameranın iPhone 7 Plus'ta ne işe yarayacağı netleşmiş değil. LG G5'in çift kamerasının ikincil lensi ultra-geniş açılı kamera olarak kullanılıyor. Bu bağlamda Apple'ın kamera mimarisinin ne yapacağını görebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı"
Smart Connector, iPad Pro'lara Apple'ın Smart Keyboard isimli klavyesini bağlamak için kullanılıyor. Apple'ın herhangi bir iPhone modeline Smart Connector eklemek için çok büyük nedenleri yok. Ancak şirket tarafından alınan bir patent Apple'ınn Smart Connector ile ilgili daha fazla planlarının olduğunu ortaya koyuyor. Patent öğelerinden biri örneğin dahili güneş panelleri barındıran Smart Cover'ın (Akıllı Kapak) şarj için bağlandığı bir Smart Connector'ü gösteriyordu.
Kulaklık jakı her iki modelde de yok gibi görünüyor. Bunun yerine kulaklıklar Lightning (şarj yuvası) portu ile telefona bağlanacak. Daha önceki söylentilerde Apple'ın kulaklık jakının bıraktığı boş alanı ikinci bir hoparlörle dolduracağını iddia ediyordu ancak taslaklar pek de öyle görünmüyor. Ayrıca anten bantlarının kaybolduğunu görüyoruz. Öte yandan kamera çıkıntısı önceki söylentilerin aksine her iki modelde de kalacak gibi görünüyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/730404878888124418 Yorum Yaz
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_RapiD_ 3 yıl en beğenilen
Bu tasarımla gelirse apple sonun başlancını yaşar.
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deoksiriboz1001 3 yıl
Artık en ufak bir heyecan bile uyandırmıyor şu telefonlar. ellerinde dünyanın parası var ama arge ve yenilikçi bir fikir üretmek bu kadar mı zor yani.
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game07 3 yıl
Bunu samsung s6 edge plusda da yapmıştı ram arttı kızılötesi falan eklediler gerçi burda fark daha fazla. Ben anlamıyorum 2 boyutta sunmanın amacı opsiyonellik değil mi, şu an iphone 7 alan bir insan 7+ alandan alt model almış gibi oluyor. Yani pek de birbirinin alternatifi değil. Kesinlikle tek fark ekran boyutu ve pil olmalı.
Bunu samsung s6 edge plusda da yapmıştı ram arttı kızılötesi falan eklediler gerçi burda fark daha fazla. Ben anlamıyorum 2 boyutta sunmanın amacı opsiyonellik ...
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kaptan666 3 yıl
O ne öyle. Telefonun etrafına fitil geçirmiş gibi.
Hani fare girmediği deliğe kuyruğuna kabak bağlayıp girmeye çalışır, onun gibi, bunlarda bitaraflara fitil takıp yutturmaya çalışmışlar.
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cnr.kh 3 yıl
Her haberin altina iphone bu tasarimla gelirse kendi aygina sikarcilar bitmedi :) o tasarimla ilk alan kendileri oluyor ne hikmetse.
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_Gamemaster_ 3 yıl
Aslında tasarımı iphone 6 modeline benzetirmiş gibi yapıp insanları 7 yi bekletmeden ip6 satışlarını yukarıyada çekebilirler insanlar bakıcaklar aynı tasarım niye bekliyeyim ip6 alayıp diyebilir son dk da farklı bir tasarıma geçip bu şekilde 2 taraftanda vurabilirler ben olsam öyle yapardım sonuçta resmi bi açıklama yok ben olsam öyle yapardım
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cnr.kh 3 yıl _Gamemaster_
Cok mantikli degil :) 6s 6 nin aynisi geldi tasarim olarak hemide cok onceden tasarimlari sizmasina ragmen bahsettiginiz etkiyi yapmadi.
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gunbah 3 yıl
Aslında şarj yuvası yerine smart connector güzel birşey bence. İnce şık bir kapak ile şarj sorununu çözmüş olursunuz. Ayrıca 3d toch teknolojisni ilerlertirlerse home tusunu kaldırıp 3d toch baskı uygulaması ile home tusunu tum ekrana yayabilirler. Böylece geniş güzel bir ekrana sahip olabiliriz
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burakb23 3 yıl
Akıllı telefon teknolojisi de öldü artık. Piyasaya yeni bir heyecan lazım
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zotacing 3 yıl
Firmalar artık müşterileriyle dalga geçmeye başladılar;

Hala çift kameranın iPhone 7 Plus'ta ne işe yarayacağı netleşmiş değil.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gavuzla 3 yıl
APPLE İLE İLGİLİ ARTI YİYEN YAZDIKLARIMI SİLEN DONANIMHABERE TEŞEKKÜRLER APLLE MAZASINA KOŞMAYA DEVAM EDİN
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Master_Evil 3 yıl
şu tasarımı değiştirsinler artık
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Je m.appelle 3 yıl
Tasarım berbat.
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Barni Moloztaş 3 yıl
resimdeki gibi olmaz umarım
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bircancan 3 yıl
Aynı tas aynı hamam yüzde 95 eski donanim yuzde 5 yeniligi 2.5 saat öve öve bitirimeyecekler canli yayinda .
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naboo 3 yıl
Başlıkta yazım yanlışı olduğunu düşünen sadece ben miyim?
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Mr. Jingles 3 yıl naboo
Yanlış yazılmış. Arasında yazılması gerekirken arasındaki yazılmış.
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DH Misafiri 3 yıl
alttaki şu lanet yuvarlak butondan kurtulamadılar gitti. yap kasa yanına parmak izi okutmak isteyen oradan okutsun. ön taraf mümkün olduğu kadar ekran olmalı bence. 5 ile yola devam
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