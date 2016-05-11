iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı gösterdiği iddia edilen yeni taslak çizimler, modeller arasında iki büyük fark olacağını gösteriyor. Taslağa göre sadece büyük iPhone 7 Plus modeli 5.5 inç ekran ile birlikte çift kamera ve Smart Connector'e sahip olacak. Bu özellkler 4.7 inç ekranlı normal iPhone 7'de yer almayacak.

Hala çift kameranın iPhone 7 Plus'ta ne işe yarayacağı netleşmiş değil. LG G5'in çift kamerasının ikincil lensi ultra-geniş açılı kamera olarak kullanılıyor. Bu bağlamda Apple'ın kamera mimarisinin ne yapacağını görebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Smart Connector, iPad Pro'lara Apple'ın Smart Keyboard isimli klavyesini bağlamak için kullanılıyor. Apple'ın herhangi bir iPhone modeline Smart Connector eklemek için çok büyük nedenleri yok. Ancak şirket tarafından alınan bir patent Apple'ınn Smart Connector ile ilgili daha fazla planlarının olduğunu ortaya koyuyor. Patent öğelerinden biri örneğin dahili güneş panelleri barındıran Smart Cover'ın (Akıllı Kapak) şarj için bağlandığı bir Smart Connector'ü gösteriyordu.

Kulaklık jakı her iki modelde de yok gibi görünüyor. Bunun yerine kulaklıklar Lightning (şarj yuvası) portu ile telefona bağlanacak. Daha önceki söylentilerde Apple'ın kulaklık jakının bıraktığı boş alanı ikinci bir hoparlörle dolduracağını iddia ediyordu ancak taslaklar pek de öyle görünmüyor. Ayrıca anten bantlarının kaybolduğunu görüyoruz. Öte yandan kamera çıkıntısı önceki söylentilerin aksine her iki modelde de kalacak gibi görünüyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/730404878888124418