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    Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey

    2 hf.
    3,4b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Huawei başta Mate 30 Pro olmak üzere yeni nesil üst seviye akıllı telefon modellerinde kullanacağı Kirin 990 işlemcisini duyurdu. Bu işlemcinin detayları ve analizi, videomuzda.
    Huawei başta Mate 30 Pro olmak üzere gelecekte çıkaracağı akıllı telefon modelleri için geliştirdiği yeni nesil Kirin 990 işlemci ailesini duyurdu. Bu aile iki modelden oluşuyor, Kirin 990 5G ve Kirin 990. En güçlü, en donanımlı ve en vizyoner model olan Kirin 990 5G'yi yakından gördük, bu videoda her şeyi anlattık. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    |SEÇKiN| 1 hf.
    Tansiyon değerlerini 16/11 olarak ölçen bir cihaz resmen sınıfta çakmıştır. Çünkü tansiyonu o değerlere ulaşmış biri bu videoyu çekmesi bile mucize sayılır.
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    ONIONBUD 2 hf.
    Sallamayın.Tansiyon o ortama göre normal. O değil de Huawei nin tüm yumurtaları aynı sepete koymaması akllıca .. 990 yanına başka seride daha geliştirilmiş modem koyabilir. Bu ise paket halinde cpu ile tümleşik olmuş.
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    DH Misafiri 2 hf.
    tansıyon olcumse yuksek lutfen 15_11 gıbı gordum lutfen tansıyon olcumu yapın
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    soneday 2 hf.
    sakin ol erdi reis
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    aytek66 2 hf.
    Reis tansiyonun yüksek çıktı kendini çok yıpratma bize burada da lazımsın...
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    bkadem 2 hf.
    07:07 Saniyesine dikkat, kameraman Kaan Arlıymış :)
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