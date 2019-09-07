Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey

Huawei başta Mate 30 Pro olmak üzere yeni nesil üst seviye akıllı telefon modellerinde kullanacağı Kirin 990 işlemcisini duyurdu. Bu işlemcinin detayları ve analizi, videomuzda.

Huawei başta Mate 30 Pro olmak üzere gelecekte çıkaracağı akıllı telefon modelleri için geliştirdiği yeni nesil Kirin 990 işlemci ailesini duyurdu. Bu aile iki modelden oluşuyor, Kirin 990 5G ve Kirin 990. En güçlü, en donanımlı ve en vizyoner model olan Kirin 990 5G'yi yakından gördük, bu videoda her şeyi anlattık.