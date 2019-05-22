Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir

Teknoloji Editörü
Huawei tüketici kolu CEO’su Richard Yu’nun şirket içi bir mesajlaşmasından sızdırılanlara göre firma kendi mobil işletim sistemini bu sonbahar aylarında tanıtabilir. Kendi işletim sistemiyle ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmayan Huawei, artan ticaret savaşı baskısıyla çalışmalarını hızlandırmış olabilir.
Özel bir WeChat grubunda meydana gelen konuşmalar, firmanın kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtacağını ifade ediyor. Bu durum, Google’ın Huawei ile olan anlaşmalarını bozmasıyla birlikte kaçınılmazdı denilebilir.
Şimdiye kadar kendi uygulama ekosistemini ve kendi işletim sistemini geliştirdiği bilinen ve bunu saklamayan Huawei, Google ile olması muhtemel problemleri aslında öngörüyordu diyebiliriz. Bu öngörü sayesinde firma, önceki çalışmalarının üzerine daha fazla eğilerek tamamen kendine ait işletim sistemini yakın zamanda tanıtacaktır.Android Open Source Project üzerine mi inşa ediliyor yoksa tamamen farklı bir tabandan mı gelecek henüz bilinmiyor. Şimdiye kadar yazılım konusunda kullanıcıların ağırlıklı ifadelerine göre pek de güçlü olmayan Huawei, çoğunlukla anavatanı Çin’e odaklandığı için dünyanın geri kalanıyla uyumsuz olduğu iddia ediliyor.
https://www.engadget.com/2019/05/21/huawei-operating-system-available-fall/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mobil işletim sisteminin yeni yeni ortaya çıktığı yıllarda bile çoğu tutmadı, şimdi tutar mı sence? (örnek: Samsung'un Badası)
Geçmiş olsun, bu saatten sonra Huawei telefon olayı bitmiştir. Kullanıcılarına Allah sabır versin!
Zira 6000-7000 TL'den millete dayadılar. Tüketicinin ne suçu var?