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Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir

Huawei'nin ABD firmalarıyla tüm bağlantılarının kesilmesiyle birlikte firma herkesten bağımsız biçimde ayakları üzerinde durabilmek için çalışmalarını hızlandırıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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İşletim Sistemleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Huawei tüketici kolu CEO’su Richard Yu’nun şirket içi bir mesajlaşmasından sızdırılanlara göre firma kendi mobil işletim sistemini bu sonbahar aylarında tanıtabilir. Kendi işletim sistemiyle ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmayan Huawei, artan ticaret savaşı baskısıyla çalışmalarını hızlandırmış olabilir.
Özel bir WeChat grubunda meydana gelen konuşmalar, firmanın kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtacağını ifade ediyor. Bu durum, Google’ın Huawei ile olan anlaşmalarını bozmasıyla birlikte kaçınılmazdı denilebilir.
Şimdiye kadar kendi uygulama ekosistemini ve kendi işletim sistemini geliştirdiği bilinen ve bunu saklamayan Huawei, Google ile olması muhtemel problemleri aslında öngörüyordu diyebiliriz. Bu öngörü sayesinde firma, önceki çalışmalarının üzerine daha fazla eğilerek tamamen kendine ait işletim sistemini yakın zamanda tanıtacaktır.
Huawei’nin mobil işletim sistemi Android Open Source Project üzerine mi inşa ediliyor yoksa tamamen farklı bir tabandan mı gelecek henüz bilinmiyor. Şimdiye kadar yazılım konusunda kullanıcıların ağırlıklı ifadelerine göre pek de güçlü olmayan Huawei, çoğunlukla anavatanı Çin’e odaklandığı için dünyanın geri kalanıyla uyumsuz olduğu iddia ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/05/21/huawei-operating-system-available-fall/ Yorum Yaz
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sistemli adam 2 hf. en beğenilen
Nasıl kendisinden önceki dev markaları sonradan gelip sarsdıysa yazılımda da android den daha iyisini yaparlarsa şaşırmam.
4 Yanıt Yanıtla +70
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AREryilmaz 2 hf. MS4343
o fiyatlara telefonu sana huawei değil hükumet ve memleketinin namuslu tüccarları dayadı.
1 Yanıt Yanıtla +57
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MS4343 2 hf. MustafaC53
Bu söylediğine cidden inanıyor musun?
Mobil işletim sisteminin yeni yeni ortaya çıktığı yıllarda bile çoğu tutmadı, şimdi tutar mı sence? (örnek: Samsung'un Badası)
Geçmiş olsun, bu saatten sonra Huawei telefon olayı bitmiştir. Kullanıcılarına Allah sabır versin!
Zira 6000-7000 TL'den millete dayadılar. Tüketicinin ne suçu var?
Bu söylediğine cidden inanıyor musun?Mobil işletim sisteminin yeni yeni ortaya çıktığı yıllarda bile çoğu tutmadı, şimdi tutar mı sence? (örnek: Samsung'u...
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5 Yanıt Yanıtla +32
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AREryilmaz 1 hf.
O değil de kullanılmayan komut setleri artık x86dan çıkarılmalı
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bytradm 2 hf.
bir iddiaya göre bu cihazzlar veri çalınmasına karşı
oldukça dirençliymiş. yani sebep çalmak değilde buna
karşı olmak da olabilir. bence önemli bankacılık gibi
işlemler yapılan sistem kapalı olmalı. her ülkenin veriside
o ülkede kalmalı.
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Virtual Reality 2 hf.
Bu işletim sistemi tutmaz. Çünkü;

Sadece Google servisleri (Google Haritalar, Google Earth, YouTube, Gmail, Google Drive, Google Fotoğraflar, Google Translate, vs.) değil. Google Play Store vitrininde duran ABD menşeli Android uygulamaların tamamı çalışmayacak. Çünkü, Cumhuriyetçiler bununla ilgili yasa çıkardılar ve şirket merkezi ABD içinde bulunupta Android işletim sistemi için uygulama geliştiren tüm şirketlerin bu yasaya uymasını bekliyorlar. Aslında batı bloğu ülkelerinin uygulama geliştiricilerinin tamamından bunu bekliyorlar ama o iş öyle kolay değil.

İşin özü, sadece Google servisleri değil, ABD menşeli oldukları için Facebook, Twitter, Instagram ve nice ABD merkezli uygulama Huawei ürünlerinde çalışmayacak. Zaten, Google Play Store çalışmayacağı için resmi olarak yüklenmek istenen hiç bir Android uygulaması çalışmayacak. Uygulamalar APK olarak yüklenip bir şekilde çalıştırılsalar bile Google Play Store bağlantıları olmadığı için güncelleme alamayacaklar.

Google servisleri ve bir çok ABD'li uygulama Çin'de yasaklı olduğu için, bu uygulamaların Çin pazarı için oluşturulmuş alternatifleri var ama global pazarda rağbet görür mü? Bence görmez. Örneğin; IOS ve diğer Android telefon kullanıcıları ABD'li Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Haritalara, vs. girerken Huawei kullananlar bunların Çinli alternatiflerine mi girecek? Bu durumda ortak sosyal platfomda buluşmadıkları için iletişim kuramayacaklar, birbirlerini takip edemeyecekler.

Çin hükümeti ve Huawei, ABD'deki Cumhuriyetçiler ile masaya oturmazsa işleri çok ama çok zor. Öncelikle, Google servislerinin Çin'deki yasağının kaldırılması gerekiyor. Senin uygulama geliştiricilerin ABD'de hizmet sunabilsin ama ABD'nin uygulama geliştiricleri senin ülkende hizmet sunamasın, öyle bir dünya yok. Madem komünizmi bırakıp serbest piyasa ekonomisine geçti, madem küreselleşme hoşuna gitti, o zaman oyunu kuralına göre oynamalı.

İşin casusluk boyutuna karışmayacağım. Mobil sektörde herkes casusluk yapıyor. Casusluk mobil sektörün fıtratında var. ABD'li şirketler Çin'de Çinli şirketler ABD'de casusluk yapmaya devam edecektir. Çin, ülkesinde Google Servislerini yasaklayarak bunun önüne geçemedi. ABD'de GSM altyapısını Huawei'ye teslim etmeyerek bunun önüne geçebileğini zannetmiyorum.

Bir de Çin'in telif hakları ve patentlere saygı göstermemesi durumu var ki. Şahsen bu durum bizim gibi dar gelirli ülkelerin işine geliyor. Çin'in telif ve patentleri ihmal etmesi sonucu ucuza ürün alabiliyoruz. Zaten, patent ve telif haklarına saygı gösterseydi Çin bugün ki Çin olmazdı ve batı bloğu bizim gibi ülkeleri iliğine kadar sömürmeye devam ederdi.
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MS4343 2 hf.
Niye 6 ay sonra tanıtıyor? Adamın bugün yarın hisseleri düşmeye başlayacak, Telefonlarını satamayacak...
Tam fırsatı işte tanıtsın, nasıl olsa hazır da bekletiyormuş!
Blöf oğlu Blöf! (işletim sistemi geliştirdiği doğru da, açıklamaları Blöfvari)
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svs 2 hf. MS4343
O şekilde açıklamasının sebebi henüz tam anlamıyla bir yasaklama gelmedi. Hala açık bir kapı bulunuyor. Huawei Google ile çalışmak istiyor. Google Huawei ile çalışmak istiyor.
Şimdi bu 90 gün muhabbeti başladı.
İki tarafta birbirine muhtaç. Bu şekilde devam ederlerse iki tarafta kaybedecek.
Tekrar anlaşsalar bile bu süreç Huawei e ciddi müşteri kaybettirdi. Aslında Huawei kaybetmiş gibi görünse de Google tarafıda müşteri kaybediyor. Ben mesela artık Android işletim sistemi kullanmak istemiyorum. Yarın öbürgün Samsung a böyle bir yaptırım gelmeyeceği ne malum?
Geriye IOS kalıyor. O telefonlara da baktığım zaman teknoloji özürlü insanların kullandıkları bir teknoloji gibi geliyor. Özgürlük yok.
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HINATORY 2 hf.
Huawei yıllardır kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor zaten
Benim bildiğim 2012'den bu yana şuanki adı "Project Z". Birçok arkadaşın dediği gibi sorun sistem değil, sorun özellikle sosyal medya uygulamalarında.
Kaldıki birçok uygulamada google servislerine göbekten bağlı.
Hali hazırda "Google'sız android" projesi yıllardır var, yine bu yıl içinde gelecek sistemde buna dayanıyor.
Bakın bu uğurda nice babayiğit helak oldu
Siemens Mobile'nın Brew'i, Symbian tabanlı Sony Ericsson'un "UIQ" sistemi, Nokia'nın Symbian ardına Maemo'su. Smsung'un önce lima sonra Bada Os'u vs . daha aklıam gelmeyen onlarcası
Bu gözler 15 yıl önce bildiğin Linux dağıtımını telefona gömen firmalar gördü Motorola gibi
Aha videosu:

Düşünün o zamanlar sosyal medya falan hak getire, google arama motorundan ibaret, Youtube' bile sahip değil.
Tek lüksümüz Multitasting olsun , java çalıştırın, 3-5 kaliteli oyuna tavdık o zamanlar.
Java çalıştırsın ki Mig33 yükleyelim, turbo msn ile çılgın atalım , Whatsapp atası "slick " ile mesajlaşalım. Asphalt 2'de oynarsak süperdi o işletim sistemi.
Düşünün Alternatif sistem yokken sadece symbian piyasada at koştururken , bu sistemler ancak mazide yerini alabildi, en fazla 2 model sonra ıskartaya çıktı hepsi.
Günümüzde ne o dünya bugünkü dünya, nede uygulamaları
Twitter, Instagram, Facebook, Whatsaap yoksa isterse uzay mekiğini uçarak işletim sistemi olsun maalesef hiç anlam ifade etmez
Huawei fanatiğide dahil.
Kim alacak 2.000 TL verip sosyal medya'nın olmadığı sistemi? eminim en koyu savunucuları bile.(Whatsapp harici sosyal medya kullanmıyorum, Whatsapp yerine Telegram kullanılabilir belki)
Hali hazırda zaten Ubuntu OS duruyor, Silfish os yıllardır geliştiriliyor, Birçok telefona portlanıyor, Tizen desen kol saaatlerine dahi girdi.Yani geliştirilen onlarca sistem var ama maalesef atıl durumda
Yani altarnatif çok ama destek yok. Çağın gerekliliği maalesef bunları zorunlu kılıyor.
Ha hauwei kafalar bir ikisini en azından Whatsapp 'ı alırsa bak işler değişebilir, geri kalan uygulamalarda çok sıkıntı olmaz zaten motor Linux Kernel
Belkide son yıllarda kullandığım en akıcı sistem Microsoft Windows Mobile'ın bile fişi çekilmişken üstelik. Düşünün turpun büyüklüğünü
Bağımlılığı azaltmak gerekli, alternatif servisler çok önemli.
Huawei için asıl macera işletim sisteminden sonrası. Çok sağlam desteklemeleri lazım. Çok kaliteli servisler geliştirmeli ve entegre etmeli.
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_RaGoN_ 2 hf. HINATORY
Huawei'nin geliştirdiği işletim sisteminin Android için yazılan tüm uygulamalarla uyumlu olduğu ve hepsini çalıştırabildiği söyleniyor. En kötü APK falan atılıp yine kullanılır hepsi. Çin'den gelen telefonlara köşe başındaki telefoncu bile Google servislerini yükleyebiliyor. AOSP üzerinde kendi arayüzleri ekleyip piyasaya sürseler bile yeterli artık Android sürüm güncellemelerinin eskisi gibi bir önemi kalmadı tüm özellikler arayüzü güncellemeleri ile ekleniyor. Android sürümlerinin artık daha çok pazarlama amaçlı kullanıldığını düşünüyorum. Samsung'da Huawei'de yıllardır olan kaydırmalı ekran görüntüsü özelliğinin bile Android Q ile saf Android telefonlara geleceği söyleniyor.
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_RaGoN_ 2 hf.
Gerçekten Huawei casusluk yapıyor, Çin adına veri topluyor iddialarına inanan var mı? Bu bizim Kabataş'ta üstleri çıplak deri eldivenli 100 kişinin türbanlı bir kadına saldırması olayına benziyor. Çıkıp birileri bir şey söylüyor ama kanıt yok. Sadece lafta. Fark ettiyseniz Avrupa ülkeleri Huawei'ye karşı cephe almış değil. Eğer öyle bir şey gerçek olsaydı ilk önce Avrupa Birliği ülkeleri tepki verirdi adamlar veri gizliliğini önemsiyor Facebook ile olan olaylar ortada. Bu sadece ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticari savaş ve okuduğum ekonomistlere göre de kısa vadede ABD'ye etkilemiyor gibi görünse de uzun vadede ABD'ye çok büyük zararları olacak. Bu olayın sadece Huawei ile sınırlı kalacağını da sanmıyorum bugün Huawei'ye bunu yapan yarın öbür gün aynısını Xiaomi, Oppo, One Plus vs...'ye de yapar.
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Marrusia 2 hf. _RaGoN_
Ancak, ABD'de en fazla rahatsızlığı yaratan konu Çin ordusu ile olan ilişkileri.
Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis. Her ne kadar bu, Çin için pek rastlanılmamış bir durum olmasa da ABD ve Batı'da kaygı yaratan bir özellik.
Amerikalılar, Çin'in Çinli bir teknoloji şirketinden diğer ülkelerde elde ettiği bilgileri vermesini talep etmesi halinde şirketin de bu bilgileri vermek zorunda kalacağını savunuyor.
Amerikalılar, Çinli şirketlerin ABD'deki rakipleriyle özel hayatın gizliliğine dair aynı düzenlemelere tabi olmadıklarını söylüyor.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 2012 yılında hazırladığı raporda, telekom şirketleri Huawei ve ZTE'nin ABD'de faaliyet göstermesine izin verilmesi halinde haberleşmeyi izleyebileceklerini ve hatta elektrik şebekesi gibi ABD'deki altyapı tesislerine yönelik siber saldırılar düzenleyebileceklerini öne sürdü.
ABD'de FBI ve CIA de dahil altı istihbarat kurumunun başkanları da geçen yıl Kongre'de yaptıkları konuşmalarda, Amerikan halkını Huawei cihaz ve ürünleri kullanmamaları konusunda uyardı.
Çin Komünist Partisi, Haziran 2017'de Ulusal İstihbarat Yasası'nı kabul etti. Yasada istihbarat kavramının tanımının muğlak olduğu ve bunun da her türlü verinin toplanmasının önünü açacağı eleştirileri yapılıyor.
Yasanın 7'nci maddesi ise özellikle Batılı ülkeleri kaygılandırıyor. Bu madde, hem şirketleri hem de vatandaşları, yasalar uyarınca ulusal istihbarat çalışmalarını desteklemek, yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla yükümlü kılıyor.
Ancak Çinli hukuk uzmanları, uluslararası medyaya yazdıkları yazılar ve verdikleri beyanlarla bu kanunu savunuyor ve içindeki ifadelerin çarpıtıldığını söylüyor.
Yine de uluslararası alanda Çin'e yönelik güvensizliğin cezasını Huawei çekiyor. Çinli şirketler başka ülkelerde altyapı projeleri yaptıkları zaman genellikle yerel hükümetlerin güvenini kazanmakta zorlanıyor.
Beni ikna edemezler bu yasalara göre kişisel görüşümdür karşıt görüş illa ki olacaktır bende karşıt görüşüm ikna olana kadar bu şekilde çinlilere yaklaşımım :)
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musty578 2 hf.
Başın öne eğilmesin aldirma huawei aldirma

üzlüldum ya resmen disladilar kaybeden teknoloji olucak
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FatihAsl 1 hf. musty578
Teknoloji böyle kırılmalarda daha çok ilerliyor. Teknoloji kazanacaksa ARM tekeli kırılmalı. Açık kaynak Risc-V işlemcinin doğuşuna şahit olacağız
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E.TAH 2 hf.
Acele etmesinler ya
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zotacing 2 hf.
Huawei mobil sektörde Nokia ve Samsung'dan daha iyi yazılım üreten bir firma. En azından şimdilik arayüz olarak Android cihazlardan en iyisi bana göre.
Nokia gibi milleti dolandıracaklarını sanmıyorum Lumia serileri ile.
Açık kaynaklı, Android gibi bir yazılım olmalı. İOS gibi, Bada gibi kapalı olmamalı.
Eğer güncel ve popüler uygulamaları anında sisteme entegre ederlerse ve devamında çok hızlı çoğu uygulamaya destek verirlerse, başarılı olurlar öyle görünüyor.
Öncelik olarak Lumia serileri gibi Beta Instagram, hatalı Swarm falan yapmamaları. Direkt Android gibi güncel yapmaları ve yaptırmaları uygulama sahiplerine.
İyi bir mail de üretmeliler, Gmail'e rakip olarak.
Sonra çek yanına Xiaomi-Oppo-Meizu-Vivo gibi firmaları, anasını belleyin ABD'nin, zor bir iş değil.
Xiaomi-Oppo-Meizu-Vivo gibi firmalar, şuan Apple'dan iyi cihazlar üretiyorlar, yazılımı da 1.5 milyar nüfuslu Çin'de üretmek artık zor olmamalı, ar-ge yapıp, iyi bir bütçeyle bu işin içinden çıkılabilir. Dünya'nın yarısından çoğu ABD malı yerine kaliteli Çin malını da tercih eder siyasi bakımdan.
Şu şımarık lise terk müteahhite yüz vermemek lazım daha fazla.
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MajoooR 2 hf.
teknoloji özürlüsü gibi ipx kullanıyorum ikinci eli pra ediyo ve diğerlerine cok para versen bile belli olmuyo 900 tane aynı model çıkardıkları için :Dd bu sebeplerden almıştım bi kez daha yanıltmadı apple xd
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