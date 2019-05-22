Huawei, kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtabilir

Huawei tüketici kolu CEO’su Richard Yu’nun şirket içi bir mesajlaşmasından sızdırılanlara göre firma kendi mobil işletim sistemini bu sonbahar aylarında tanıtabilir. Kendi işletim sistemiyle ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmayan Huawei, artan ticaret savaşı baskısıyla çalışmalarını hızlandırmış olabilir.

WeChat grubunda meydana gelen Özel birgrubunda meydana gelen konuşmalar , firmanın kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtacağını ifade ediyor. Bu durum, Google’ın Huawei ile olan anlaşmalarını bozmasıyla birlikte kaçınılmazdı denilebilir.

Şimdiye kadar kendi uygulama ekosistemini ve kendi işletim sistemini geliştirdiği bilinen ve bunu saklamayan Huawei, Google ile olması muhtemel problemleri aslında öngörüyordu diyebiliriz. Bu öngörü sayesinde firma, önceki çalışmalarının üzerine daha fazla eğilerek tamamen kendine ait işletim sistemini yakın zamanda tanıtacaktır.

https://www.engadget.com/2019/05/21/huawei-operating-system-available-fall/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.