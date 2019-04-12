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Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor

ARM tabanlı Windows dizüstü akımından geri kalmak istemeyen Huawei ilk ürününü piyasaya sürüyor. Snapdragon 850 yonga setinden gücünü alan Huawei Matebook E 2019 oldukça iddialı.
1 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor

Son dönemde bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirilen ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayar akımına destek büyüyor. Sektörün yeni isimlerinden Huawei de trende ilk adımını atıyor.

Huawei Matebook E 2019 özellikleri

Gerek ülkesinde gerekse global pazarda Matebook ailesi ile beğeni toplayan Huawei yeni ikisi bir arada ürününü Huawei Matebook E 2019 adıyla konumlandırılacak. Qualcomm’un özel çözümünden ziyade firma Snapdragon 850 yonga setinde karar kılmış.

Ayrıca Bkz. "Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu"

10nm sürecinde üretilen Snapdragon 850 yonga seti, ARM tabanlı dizüstüler için geliştirilmişti. Bununla birlikte Snapdragon 855 veya daha güçlü Snapdragon 8cx tercihi yapılmamış.

12 inçlik ekranında 2160×1440 piksel çözünürlük sunan Matebook E 2019 modeli 400 nit parlaklık değerine ile iyi bir görüntü tecrübesi sunuyor. Metal alaşımdan imal edilen gövde 8.5mm kalınlığında ve 690 gram ağırlığında. Klavye aparatı ise NFC ile eşleşiyor ve M-Pen ekran kalemi için yuvaya sahip.

Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor
 

4GB veya 8GB LPDDR4X RAM seçeneği sunan bilgisayarda 128GB veya 256GB UFS NAND bellek seçeneği mevcut. X20 LTE modem ile 1.2Gbps indirme hızlarına ulaşılıyor. NanoSIM yanında eSIM girişi de yer almış.

USB Tip-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, çift hoparlör, ivme ölçer, LED flaşlı 20MP arka kamera, 5MP ön kamera gibi özellikleri bulunan cihazın bataryası 20 saate kadar dayanabiliyor. Matebook E 2019 modeli gelecek ay Çin’de satışa sunulacak.

 

https://www.anandtech.com/show/14202/huawei-readies-windows-10-laptop-based-on-snapdragon-850 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Geç kalınmış bir şey..
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DH Misafiri 1 ay
1. Bu pclere linux kurabilirsiniz.
2. 2019 2. Ceyrek icerisinde 2017 de duyurusu yapilan eski donanimi trrcih etmek sacma.
8Cx ile gelmeliydi buhaliyle cop.
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ipli jeton 1 ay
Ülkemizde bürokratik işlemler ve vergilerden dolayı büyük ihtimalle 4G'li modeller getirilmeyecektir. Ki zaten neredeyse her dizüstü bilgisayarın 3G/4G li modeli üretilmesine rağmen neredeyse hiçbir zaman bu modeller ülkemize gelmedi.
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ipli jeton 1 ay
Hayaller 2160x1440, gerçekler 1366x768.

Ekran güzel görünüyor. Darısı 1366x768 laptopların başına.
Valla yeter artık. Şu laptoplarda FHD artık standart olmalı. Nedir bu firmaların 1366x768 sevdası anlamadım gitti. Sırf FHD ekran olsun diye iki kat para vermek zorunda mıyız?
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FatihAsl 1 ay
Bu ARM bilgisayarların Linux versiyonunu çıkarın alalım.
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ONY86 1 ay
çok dandik.markası epıl bile değil diyim ve bu gecelik moralim yerine gelsin :) şaka bş yana pil süresini merak ediyorum
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nefendim 1 ay
A yine mac ??book çakması... inovasyon sıfır:(
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