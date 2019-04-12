Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor

Son dönemde bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirilen ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayar akımına destek büyüyor. Sektörün yeni isimlerinden Huawei de trende ilk adımını atıyor.

Huawei Matebook E 2019 özellikleri

Gerek ülkesinde gerekse global pazarda Matebook ailesi ile beğeni toplayan Huawei yeni ikisi bir arada ürününü Huawei Matebook E 2019 adıyla konumlandırılacak. Qualcomm’un özel çözümünden ziyade firma Snapdragon 850 yonga setinde karar kılmış.

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10nm sürecinde üretilen Snapdragon 850 yonga seti, ARM tabanlı dizüstüler için geliştirilmişti. Bununla birlikte Snapdragon 855 veya daha güçlü Snapdragon 8cx tercihi yapılmamış.

12 inçlik ekranında 2160×1440 piksel çözünürlük sunan Matebook E 2019 modeli 400 nit parlaklık değerine ile iyi bir görüntü tecrübesi sunuyor. Metal alaşımdan imal edilen gövde 8.5mm kalınlığında ve 690 gram ağırlığında. Klavye aparatı ise NFC ile eşleşiyor ve M-Pen ekran kalemi için yuvaya sahip.

4GB veya 8GB LPDDR4X RAM seçeneği sunan bilgisayarda 128GB veya 256GB UFS NAND bellek seçeneği mevcut. X20 LTE modem ile 1.2Gbps indirme hızlarına ulaşılıyor. NanoSIM yanında eSIM girişi de yer almış.

USB Tip-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, çift hoparlör, ivme ölçer, LED flaşlı 20MP arka kamera, 5MP ön kamera gibi özellikleri bulunan cihazın bataryası 20 saate kadar dayanabiliyor. Matebook E 2019 modeli gelecek ay Çin’de satışa sunulacak.