Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor

Huawei, bir süredir ABD ile yaşadığı yasal sorunlar ve ambargolar nedeniyle kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Şimdiye kadar şirketin HongMeng (Ark OS) adında bir işletim sistemini cihazlarına entegre edeceği düşünülürken, Huawei'nin başka planlarının da olduğu ortaya çıktı.

Sailfish OS kafa karıştırdı

Yeni çıkan sızıntı haberlerine göre Huawei, kendi işletim sistemi yerine Sailfish OS olarak adlandırılan Linux tabanlı bir işletim sistemini kullanabilir. Şirket hali hazırda geliştirilmekte olan Sailfish OS ile bu süreci sancısız bir şekilde atlatabileceği görüşünde. Eğer planlar hayata geçirilirse, Huawei cihazlarda Sailfish OS'un, Rus yapımı olan Aurora versiyonunu görebiliriz.

https://www.gsmarena.com/huawei_is_toying_with_the_idea_of_using_sailfish_os_instead_of_its_own_os-news-37588.php

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Huawei'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan, geçtiğimiz dönemde Sailfish işletim sisteminin kullanılabileceği konusunda görüşlerini dile getirmişti. Akıllı telefon pazarındahala önemli bir pazar payına sahip ve kullanıcılar bir an önce busona ermesini istiyorlar. Önümüzdeki süreçte şirketin nasıl bir karar alacağı ise büyük birolmuş durumda.