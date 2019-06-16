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Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor

ABD ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Huawei'nin kendi işletim sistemi yerine Linux tabanlı Sailfish işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei, bir süredir ABD ile yaşadığı yasal sorunlar ve ambargolar nedeniyle kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Şimdiye kadar şirketin HongMeng (Ark OS) adında bir işletim sistemini cihazlarına entegre edeceği düşünülürken, Huawei'nin başka planlarının da olduğu ortaya çıktı.

Sailfish OS kafa karıştırdı

Yeni çıkan sızıntı haberlerine göre Huawei, kendi işletim sistemi yerine Sailfish OS olarak adlandırılan Linux tabanlı bir işletim sistemini kullanabilir. Şirket hali hazırda geliştirilmekte olan Sailfish OS ile bu süreci sancısız bir şekilde atlatabileceği görüşünde.  Eğer planlar hayata geçirilirse, Huawei cihazlarda Sailfish OS'un, Rus yapımı olan Aurora versiyonunu görebiliriz.
Huawei'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Guo Ping, geçtiğimiz dönemde Sailfish işletim sisteminin kullanılabileceği konusunda görüşlerini dile getirmişti. Akıllı telefon pazarında Huawei hala önemli bir pazar payına sahip ve kullanıcılar bir an önce bu belirsizliğin sona ermesini istiyorlar. Önümüzdeki süreçte şirketin nasıl bir karar alacağı ise büyük bir merak konusu olmuş durumda.

https://www.gsmarena.com/huawei_is_toying_with_the_idea_of_using_sailfish_os_instead_of_its_own_os-news-37588.php Yorum Yaz
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Virinom 4 gün en beğenilen
Daha hangi altyapıyı kullanacağı belli değil ama önceki habere göre Android'ten %60 hızlı.
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Ambarad 4 gün
Benim anlamadığım olay sanki işletim sistemiyle bitecekmiş gibi aksettiriliyor. İstediği kadar işletim sistemi geliştirsin. Arm lisansı iptal, Google servisleri iptal. Bugün Hongmeng veya Sailfish'li Huawei alsak, neyimize yarayacak?
Hadi işlemci işini de halletti diyelim. Sıfırdan kendi mimarisini yaptı. Ne değişecek? Çin dışındaki kullanıcı WeChat mi kullanacak, Weibo mu kullanacak? Eğer bu ambargo devam ederse, Huawei sadece Çin ve türevlerinde satış yapabilir bu saatten sonra.
Hiç APK falan demeyin. Herkes telefonun inciğini cinciğini bilmez. Yazılımdır, APK yüklemektir. Çoğu kullanıcının böyle şeylerden haberi bile yok.
Benim anlamadığım olay sanki işletim sistemiyle bitecekmiş gibi aksettiriliyor. İstediği kadar işletim sistemi geliştirsin. Arm lisansı iptal, Google servisler...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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ClavataHaha 2 gün
Sailfish OS'lu cihaz kullanmayı yıllardır isterdim. Sanırım bu dediğim gerçek olacak :)
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canavan06 3 gün
Zamanında Meego efsaneydi ama sailfishin arayüzü falan beni pek açmadı. Sağlam donanımlı bir cihazda görmek lazım bakalım nasıl çalışıyor.
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xxxx1 3 gün
Yolun sonu os market'e cikiyor.global bazda destek ,ubdate ,market baslica sorunlar.bugunden yarina olacak seyler degil.
Ios ve android e alternatif mutlaka bir cebheden gelmeli cevap gelebilecek bilgi birikimide sadece çin ve rusya var,yanina hisdistan... android google lutfen ilgileniyor.cok yavas calisiyorlar her anlamda.
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DH Misafiri 3 gün
Amerika ve Çin itişir bize de yorumlaması kalır....Biz hangi teknoloji üretiyoruz ki bu dev şirketler hakkında yorum yapıyoruz? Biz paşa paşa satın alıp güle oynaya tüketiyoruz
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Mr. Jingles 4 gün
SailFish Nokia’dan ayrılan Linux departmanı çalışanlarının yazdığı işletim sistemi. MeeGo bu adamların elinden çıkmıştı ve ne denli stabil ve hızlı olduğunu gördük. Gerçek anlamda tuşsuz kullanım sunan çağının ötesinde bir işletim sistemiydi. 2011’de millet eşşek kadar ana ekran tuşlarıyla ekranı kaplarken N9’da sadece el hareketiyle kullanım sunan Swype arayüzü mevcuttu. Eğer bahsedilen işletim sistemi gerçekten de SailFish ise Android’den %60 hızlı olması pek de imkansız değil. Çünkü SailFish safkan Linux’tur. Android gibi çakma Linux değildir.
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astegon 2 gün Mr. Jingles
Aynen öyle.
MeeGo enfes bir OS idi.
Sailfish android'den kat be kat daha iyi bir mobile OS
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bytradm 4 gün
sailfish temelde free dir. desteklediği modellerde bile
uygulama desteği andr. 4.4 . olmasını çok istyerim ama
harbiden zor. aurora eepc netbok ubuntusunun geliştirilmiş
hali yani şuan tel desteği falan yok desktop.
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Celonfix 4 gün
İmkansız. İos kullanması bile bundan daha yüksek bir ihtimal. Huaweinin ne kadar kısıtlamacı olduğu apaçık ortada: bootloader kilidinin açılamaması,launcher kısıtlaması,vlc kısıtlaması vb... Huawei gidip açık-kaynaklı gizliliğe önem veren Sailfish OS`u kullanmaz,ayrıa Nokia buna izin vermez.
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Virinom 4 gün en beğenilen
Daha hangi altyapıyı kullanacağı belli değil ama önceki habere göre Android'ten %60 hızlı.
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matador_mirkhan 4 gün
Herkes birşey sallıyor...
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S A M C R O 4 gün
Bunların yıllardır kendi geliştirdiği işletim sistemi vardı hani ne oldu? Bu işin sonunda hiçbiryer çıkmayacakmış gibi duruyor. Yıllardır işletim sistemi geliştiriyorsan bununla işin ne? Bunu kullanacaksa kendi geliştirdiği işletim sistemi ne olacak. Huawei severler fazla ümitlenmesin.
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