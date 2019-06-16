Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor

Teknoloji Editörü
Huawei, bir süredir ABD ile yaşadığı yasal sorunlar ve ambargolar nedeniyle kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Şimdiye kadar şirketin HongMeng (Ark OS) adında bir işletim sistemini cihazlarına entegre edeceği düşünülürken, Huawei'nin başka planlarının da olduğu ortaya çıktı.
Sailfish OS kafa karıştırdı
Yeni çıkan sızıntı haberlerine göre Huawei, kendi işletim sistemi yerine Sailfish OS olarak adlandırılan Linux tabanlı bir işletim sistemini kullanabilir. Şirket hali hazırda geliştirilmekte olan Sailfish OS ile bu süreci sancısız bir şekilde atlatabileceği görüşünde. Eğer planlar hayata geçirilirse, Huawei cihazlarda Sailfish OS'un, Rus yapımı olan Aurora versiyonunu görebiliriz.Huawei'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Guo Ping, geçtiğimiz dönemde Sailfish işletim sisteminin kullanılabileceği konusunda görüşlerini dile getirmişti. Akıllı telefon pazarında Huawei hala önemli bir pazar payına sahip ve kullanıcılar bir an önce bu belirsizliğin sona ermesini istiyorlar. Önümüzdeki süreçte şirketin nasıl bir karar alacağı ise büyük bir merak konusu olmuş durumda.
https://www.gsmarena.com/huawei_is_toying_with_the_idea_of_using_sailfish_os_instead_of_its_own_os-news-37588.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hadi işlemci işini de halletti diyelim. Sıfırdan kendi mimarisini yaptı. Ne değişecek? Çin dışındaki kullanıcı WeChat mi kullanacak, Weibo mu kullanacak? Eğer bu ambargo devam ederse, Huawei sadece Çin ve türevlerinde satış yapabilir bu saatten sonra.
Hiç APK falan demeyin. Herkes telefonun inciğini cinciğini bilmez. Yazılımdır, APK yüklemektir. Çoğu kullanıcının böyle şeylerden haberi bile yok.