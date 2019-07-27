Huawei nova 5i Pro tanıtıldı

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, global pazarda Mate 30 Lite olarak karşımıza çıkması beklenen yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli nova i5 Pro'yu anavatanı Çin'de lanse etti. Mate 20 Pro ile oldukça benzer bir tasarım diline sahip olan model, bütçe dostu bir fiyat ve amiral gemisi seviyesinde görmeye alışık olduğumuz pek çok iddialı özellik ile geliyor.

Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, nova i5 Pro, 6.26 inç genişliğinde ve 2340x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. 7nm üretim sürecinden geçmiş Kirin 810 yonga setinden gücünü alan cihaz, 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB'lık iki farklı dahili depolama alanıyla geliyor.

Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 48MP'lik f/1.8 Sony IMX586 ana sensör, 8 MP'lik ultra geniş açılı sensör, 2 MP'lik süper makro lens ve 2 MP'lik derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik(f/2.0) bir özçekim kamerası karşımıza çıkıyor.

Serinin diğer üyelerinde su damlası biçiminde çentikler yer alıyordu, nova 5i Pro'da ise ekranın sol kenarına hizalandırılmış küçük bir ön kamera deliği bulunuyor.

20W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Cihaz, siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_5i_pro_is_official__kirin_810_quad_camera_4000mah_battery-news-38349.php

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, yaklaşıkbir başlangıç fiyatı ile alıcı bulmaya başlayacak.