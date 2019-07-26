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Huawei katlanabilir telefonunun tasarımını güncelledi: İşte Mate X'in son hali

Çinli teknoloji devi Huawei, piyasaya sürülmeden önce katlanabilir telefonunun tasarımını elden geçirdi. Peki güncellenen Mate X'te ne gibi değişiklikler yapıldı?
1 sa.
1,1b
29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin Tüketici Departmanı Başkanı Richard Yu, tasarımı güncellenen Mate X'in fotoğraflarını paylaştı. Yayınlanan görüntüler katlanabilir telefonda, bu yılın başlarında sergilenen prototipten farklı olarak bazı değişiklikler olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Vivo'dan büyük ekran ve pile sahip bütçe dostu telefon: Vivo Y90"
En göze çarpan değişiklik telefona eklenen dördüncü kamera sensörü. Görünüşe bakılırsa Mate X, prototipinde yer almayan bir ToF sensörüne sahip olacak. Ayrıca cihazı açık konuma getirmeye yarayan tuş da bu tasarım güncellemesi ile değiştirildi. Artık daha büyük ve üzerinde kırmızı bir detay var.

Eylül ayında satışa sunulacak

Katlanabilir OLED ekranın kalitesinde bir iyileştirme yapılıp yapılmadığını söylemek zor. Fakat ekranda, özellikle de katlama yerinde herhangi bir sorun görünmemesi iyiye işaret. Huawei bu konuyada el atmış olabilir.
Daha önce, Huawei Mate X'in Haziran ayında satışa sunulacağı söyleniyordu. Şimdi ise katlanabilir telefonun Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tasarım sorunları giderilen Samsung Galaxy Fold'un da Eylül'de çıkacağını hatırlatalım.

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