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Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor

Çinli telekominikasyon devi Huawei yeni bir şirket kampüsü inşa ediyor. Normal gözüken bu durumda ise küçük bir ayrıntı var. Firma, kampüsü Avrupa'nın kent simgelerini kopyalayarak ayağa kaldırıyor.
4 ay
16,7b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Huawei'in yıllardır Apple ürünlerinden esinlenilmiş ürünler piyasaya sürdüğü söylenip durur. Ancak bu sefer Çinli dev, kendini aşmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Firma, yeni şirket kampüsünde Avrupa mimarisini klonlamaya başlamış.

Avrupa'nın kent simgeleri artık sadece Avrupa'da yok

CNBC'nin göz atma fırsatı yakaladığı yeni kampüs, her biri Avrupa'daki şehirlerin kent simgelerinin yer aldığı 12 bölümden oluşuyor. Kampüste; İspanya'nın güneyinde yer alan Granada şehrine benzetilen Granada bölgesi, Paris mimarisinin yaşatıldığı Paris kopyası, İtalyan mimarisi karşılığı Verona, kanallarıyla ünlü Belçika şehri Brugge (Brüj) ve Çek Cumhuriyeti’nden Cesky kopyaları yer alıyor. Söz konusu merkezi iki yakaya ayıran bir gölün üzerine kurulan köprü ise Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Özgürlük Köprüsünü andırıyor. Her türlü detayı düşünen iletişim devi, çalışanların kampüs içinde ulaşımını sağlayacak Eurail kopyası tramvay istasyonunu da ihmal etmemiş.

Huawei gibi uluslararası bir şirketin böyle bir uygulamaya gitmesi tuhaf olsa da Çin’de ünlü mimarileri kopyalamak hiçte yeni bir adet değil. Ülkenin farklı yerlerinde, 1990’lardan beri Paris ve Londra gibi şehirlerin kopyaları bulunuyor.

Kampüs tamamlandığında 25,000 kadar çalışana ev sahipliği yapacak. Planlanan 12 mimari simgenin sekizi ise bitirilmiş durumda.

Aşağıdaki videoda kampüs içinde küçük bir tur atabilirsiniz.

 

https://www.theverge.com/2019/1/15/18183871/huawei-europe-clone-city-corporate-housing-architecture Yorum Yaz
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danlabilic 4 ay en beğenilen
yazık hiç bi zaman kendi olamadı bu firma hep birilerinin özentisi
3 Yanıt Yanıtla +11
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Jül Sezar 4 ay danlabilic
Samsung sanki farklı
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Askaparta 3 ay
Sömürün Avrupayı.
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ilkerinanç 4 ay
Yav bu Çinliler ömürlerini taklit ile klon ile çakma mallar geçirdi ya la.
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ALPARS 4 ay
Dünyayı kopyaladılar bu kadarı artık fazla.
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DH Misafiri 4 ay
cok mantikli bir hareket degil, ozellikle Huawei kendi tasarimlarini yapan ve hatta farkli markalarin kopyaladigi urunleri yapmaya baslamisken. yerlerinde olsam, eger cok ozel bir kampus olsun istiyorlarsa, Cin mimarisini teknolojik cizgilerle farklilastiran bir kampus yapardim. boyle bir kampuste, muhendislere ozgun bir urun tasarlayin demek bile cok anlamli gelmiyor bana...
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Tenvir 4 ay
Kesinlikle telefonlari cok pahali. Mate 20 pro 7000 note 9 5000.
Ayni fiyata verseler hatta mate 20 proyu 4000 note 9 5000 olsa yine note 9 alirdim.
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the_dedektif 4 ay
Klonlama işi Çinlilerden sorulur :)
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Seyrim 4 ay
Minia Avrupa gibi bir şey yapıyorlar demek ki. Turizm amaçlı muhtemelen..
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danlabilic 4 ay en beğenilen
yazık hiç bi zaman kendi olamadı bu firma hep birilerinin özentisi
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edirneli86 4 ay danlabilic
Keşke ucbes firmada bizde özenti olsa.
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Jül Sezar 4 ay danlabilic
Samsung sanki farklı
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bahadirgurcan 4 ay danlabilic
Dünyada ilk çift kamerayı kullanan firma mı hiç bi zaman kendi olamadı?
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