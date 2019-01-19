Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor

Huawei'in yıllardır Apple ürünlerinden esinlenilmiş ürünler piyasaya sürdüğü söylenip durur. Ancak bu sefer Çinli dev, kendini aşmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Firma, yeni şirket kampüsünde Avrupa mimarisini klonlamaya başlamış.

Avrupa'nın kent simgeleri artık sadece Avrupa'da yok

CNBC'nin göz atma fırsatı yakaladığı yeni kampüs, her biri Avrupa'daki şehirlerin kent simgelerinin yer aldığı 12 bölümden oluşuyor. Kampüste; İspanya'nın güneyinde yer alan Granada şehrine benzetilen Granada bölgesi, Paris mimarisinin yaşatıldığı Paris kopyası, İtalyan mimarisi karşılığı Verona, kanallarıyla ünlü Belçika şehri Brugge (Brüj) ve Çek Cumhuriyeti’nden Cesky kopyaları yer alıyor. Söz konusu merkezi iki yakaya ayıran bir gölün üzerine kurulan köprü ise Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Özgürlük Köprüsünü andırıyor. Her türlü detayı düşünen iletişim devi, çalışanların kampüs içinde ulaşımını sağlayacak Eurail kopyası tramvay istasyonunu da ihmal etmemiş.

Huawei gibi uluslararası bir şirketin böyle bir uygulamaya gitmesi tuhaf olsa da Çin’de ünlü mimarileri kopyalamak hiçte yeni bir adet değil. Ülkenin farklı yerlerinde, 1990’lardan beri Paris ve Londra gibi şehirlerin kopyaları bulunuyor.

Kampüs tamamlandığında 25,000 kadar çalışana ev sahipliği yapacak. Planlanan 12 mimari simgenin sekizi ise bitirilmiş durumda.

Aşağıdaki videoda kampüs içinde küçük bir tur atabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/1/15/18183871/huawei-europe-clone-city-corporate-housing-architecture