    Huawei Mate 80 serisi kasımda geliyor: Dört model, dev batarya ve yenilikçi ekran

    Huawei, kasımda tanıtacağı Mate 80 serisiyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Dört modelden oluşan seri, güçlü kameralar, yenilikçi ekran ve büyük bataryalarla gelecek.

    Huawei Mate 80 serisi kasımda geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, amiral gemisi akıllı telefon serisini yenilemeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre Huawei Mate 80 serisi kasım ayında tanıtılacak ve seride dört farklı model yer alacak: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve Mate 80 RS. Yeni seri, tasarım, kamera, performans ve yazılım tarafında önemli yenilikler sunacak.

    Neler bekleniyor

    Önceki serilerde olduğu gibi bu seride de kamera sistemleri modele göre değişiklik gösterecek. Mate 80, 50 MP çözünürlüklü 1/1.5 inç ana sensör ile gelirken, Mate 80 Pro daha büyük 1/1.3 inç sensör kullanacak. Üst segmentte yer alan Mate 80 Pro+ ve Mate 80 RS ise 50 MP SmartSens 590 sensörle daha gelişmiş görüntüleme özellikleri sunacak.

    Ekran tarafında da farklı çözümler öne çıkıyor. Pro modeli 2.5D düz ekran ve muhtemelen 3D yüz tanıma özelliğiyle gelirken, Pro+ ve RS modellerinde hem 2.5D hem de 4D derin kavisli ekran seçenekleri test edilecek.

    Aktarılanlara göre serinin en dikkat çekici modeli olan Mate 80 RS, 6.9 inç çift katmanlı OLED panele sahip olabilir Bu yapı sayesinde ekranın daha parlak, daha dayanıklı ve enerji verimliliği yüksek olması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda titanyum alaşımlı çerçeve ve seramik dokulu cam arka yüzey gibi premium malzemelerin kullanılması bekleniyor.

    İşlemci tarafında ise Kirin 9030 yongasının olacağı aktarılıyor. Bu çipin iç tasarımında önemli geliştirmeler yapıldığı ve verimliliği artıracağı belirtiliyor. Pil tarafında ise 6000 mAh’ın üzerinde kapasite öngörülüyor. Ayrıca 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunulabilir. Huawei, yazılım tarafında da yeniliklere hazırlanıyor. HarmonyOS işletim sisteminin daha geniş bir ekosistem avantajı sağlayacağı, eSIM desteği ve gelişmiş yapay zeka özelliklerinin ekleneceği iddia ediliyor. Bağlantı tarafında ise cihazların 5G ve uydu iletişim desteği ile gelmesi bekleniyor.

