Huawei, telefon özellikli 7 inçlik MediaPad 7 Vogue tablet modelini tanıttı





Son dönemde telefon özelliği ile donatılmış tablet modellerini piyasada görmek oldukça sıradan hale geldi. Geliştirilme amacı kullanıcılara gündelik işlemlerini yapabilecekleri taşınabilir bir cihaz sunmak olan tabletler, kulağa dayayarak telefon görüşmesi yapıldığında oldukça ilginç bir görünüm arz ediyor.





Telefon özellikli tablet trendine son olarak Huawei de katıldı. Çinli üretici alt seviye pazara hitap edecek MediaPad 7 Vogue adlı tablet modelini tanıttı.





MediaPad 7 Vogue modelinde 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanılıyor. K3V2 olduğu tahmin edilen 4 çekirdekli işlemci 1.2GHz saat hızında çalışıyor. Android 4.1 işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, WiFi, 3G, 9.5mm kalınlık, 335gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin 4100mAh gücünde bataryası 8 saatlik video veya 20 saatlik sürekli konuşmaya olanak tanıyor. Model Avrupa ve ABD'de görüşme yapmayı destekleyecek hücresel bağlantı standartlarına sahip.





Modelin fiyatı belli değilken, ilk olarak Çin'de ay sonunda satışa sunulacak. Sonraki aylarda ise global olarak piyasaya çıkacak.

http://www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/press-release/hw-266976-vogue.htm