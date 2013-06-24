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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, telefon özellikli 7 inçlik MediaPad 7 Vogue tablet modelini tanıttı

5 yıl
4,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, telefon özellikli 7 inçlik MediaPad 7 Vogue tablet modelini tanıttı

Son dönemde telefon özelliği ile donatılmış tablet modellerini piyasada görmek oldukça sıradan hale geldi. Geliştirilme amacı kullanıcılara gündelik işlemlerini yapabilecekleri taşınabilir bir cihaz sunmak olan tabletler, kulağa dayayarak telefon görüşmesi yapıldığında oldukça ilginç bir görünüm arz ediyor.

Telefon özellikli tablet trendine son olarak Huawei de katıldı. Çinli üretici alt seviye pazara hitap edecek MediaPad 7 Vogue adlı tablet modelini tanıttı.

MediaPad 7 Vogue modelinde 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanılıyor. K3V2 olduğu tahmin edilen 4 çekirdekli işlemci 1.2GHz saat hızında çalışıyor. Android 4.1 işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, WiFi, 3G, 9.5mm kalınlık, 335gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin 4100mAh gücünde bataryası 8 saatlik video veya 20 saatlik sürekli konuşmaya olanak tanıyor. Model Avrupa ve ABD'de görüşme yapmayı destekleyecek hücresel bağlantı standartlarına sahip.

Modelin fiyatı belli değilken, ilk olarak Çin'de ay sonunda satışa sunulacak. Sonraki aylarda ise global olarak piyasaya çıkacak.

http://www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/press-release/hw-266976-vogue.htm Yorum Yaz
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fuckulteli 5 yıl en beğenilen
6.44" olunca telefon oluyor 7" olunca tablet deniyor!
Telefon arkadaş, bu da telefon, utanmayın telefon diye tanıtın ya!!!
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DH Misafiri 5 yıl
ben aldım tablet süper ses de süper
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba,
sözkonusu tableti yurtdışından getirmek isteyenler olabilir, fakat menü olarak türkçesi varmı düye düşünüyorum aslında.
Bilgisi olan var ise lütfen paylaşınız.
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DH Misafiri 5 yıl
AMA GÜZEL TELEFON GELİR GELMEZ ALIRIM :) DÖRT DEĞİL DÖRT YÜZ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
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Krone 5 yıl
Z Ultraya laf edenler görsün bunları.
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DiCaprio 5 yıl
güzel bişeye benziyor
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esmer23s 5 yıl
Beyler 9" telefonlara hazır olun.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Ya bunlar anlamıyor herhalde İpad'den başka tablet tutmaz daha bence. Casper, Acer, Huawei falan atıldı da bu işe boşuna yani.
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sertacarslan 5 yıl
Fenomenon
özellikleri iyi fiyatı da iyi olursa alınabilir

Daha iyi donanımlı daha estetik seçenekler de var.
pandawill.com/...
pandawill.com/...
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Conqueror26 5 yıl
7 inç telefon??
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furkant1 5 yıl
Çerçeve gereğinden kalın.
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