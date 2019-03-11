Huawei yakında iki yeni akıllı saat modelini piyasaya sürecek

Teknoloji Editörü
Huawei geçtiğimiz yıl akıllı saat modeli Watch GT'yi piyasaya sürmüştü ancak cihaz Google'ın giyilebilir işletim sistemi olan Wear OS tarafından desteklenmiyordu. Huawei'nin geliştirdiği bir işletim sistemi üzerinde çalışan bu akıllı saat modelinin yeni versiyonlarının da şirketin kendi işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor.
Watch GT modelinden pahalı olacaklar
Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket Huawei Watch GT Active ve Huawei Watch GT Elegant modelleri olmak üzere iki yeni akıllı saat üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İki yeni akıllı saat modelinin de Watch GT gibi 1.39 inçlik ekrana sahip olacakları ifade ediliyor. Ancak ikisinin de farklı çerçeve tasarımlarıyla gelecekleri de sızan bilgiler arasında.Bu noktada cihazlarla ilgili çok fazla ek bilgi mevcut değil. Sadece yeni tasarımla mı gelecekleri, yoksa ek özellik ve sensör sunup sunmayacakları gibi detaylar ise şimdilik bilinmiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu iki model de Watch GT'ye göre daha pahalı olacak. Diğer detayları öğrenmek için şimdilik yeni sızıntıları beklemekten başka şansımız yok.
https://winfuture.de/news,107776.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu konuda Apple tek kelime ile tokatlıyor piyasayı.
Xiaomi'de band 3 ile (yakında çıkacak 4 ile) band tarafını tokatlıyor.
Hadi bunlar yapmıyor huawei piyasayı haraketlendireyim diye ugyun fiyata bir wear os destekli saat yapsın. Yok illa burnumuzun dikine gideceğiz inadındalar.
Hayır anasını satayım ucuz olsa saatleri ona da bir şey demiyeceğim. Pahalı çıkarıyor bir de, ne diye ben kıytırık işletim sistemi olan aleti alayım yani, ucuz olsa da almam orası da ayrı bir konu ya neyse.