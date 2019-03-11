Huawei yakında iki yeni akıllı saat modelini piyasaya sürecek

Huawei geçtiğimiz yıl akıllı saat modeli Watch GT'yi piyasaya sürmüştü ancak cihaz Google'ın giyilebilir işletim sistemi olan Wear OS tarafından desteklenmiyordu. Huawei'nin geliştirdiği bir işletim sistemi üzerinde çalışan bu akıllı saat modelinin yeni versiyonlarının da şirketin kendi işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor.

Watch GT modelinden pahalı olacaklar

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket Huawei Watch GT Active ve Huawei Watch GT Elegant modelleri olmak üzere iki yeni akıllı saat üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İki yeni akıllı saat modelinin de Watch GT gibi 1.39 inçlik ekrana sahip olacakları ifade ediliyor. Ancak ikisinin de farklı çerçeve tasarımlarıyla gelecekleri de sızan bilgiler arasında.

https://winfuture.de/news,107776.html

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Bu noktada cihazlarla ilgili çok fazla ek bilgideğil. Sadece yeni tasarımla mı gelecekleri, yoksa ek özellik ve sensör sunup sunmayacakları gibi detaylar ise şimdilik bilinmiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu iki model de'ye göre dahaolacak. Diğer detayları öğrenmek için şimdilik yenibeklemekten başka şansımız yok.