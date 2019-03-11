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Huawei yakında iki yeni akıllı saat modelini piyasaya sürecek

Huawei geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü akıllı saat modeli Watch GT'nin yeni modellerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İşte Huawei'nin yeni Watch GT modelleri ile ilgili detaylar.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei yakında iki yeni akıllı saat modelini piyasaya sürecek
Huawei geçtiğimiz yıl akıllı saat modeli Watch GT'yi piyasaya sürmüştü ancak cihaz Google'ın giyilebilir işletim sistemi olan Wear OS tarafından desteklenmiyordu. Huawei'nin geliştirdiği bir işletim sistemi üzerinde çalışan bu akıllı saat modelinin yeni versiyonlarının da şirketin kendi işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor.

Watch GT modelinden pahalı olacaklar

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket Huawei Watch GT Active ve Huawei Watch GT Elegant modelleri olmak üzere iki yeni akıllı saat üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İki yeni akıllı saat modelinin de Watch GT gibi 1.39 inçlik ekrana sahip olacakları ifade ediliyor. Ancak ikisinin de farklı çerçeve tasarımlarıyla gelecekleri de sızan bilgiler arasında.
Bu noktada cihazlarla ilgili çok fazla ek bilgi mevcut değil. Sadece yeni tasarımla mı gelecekleri, yoksa ek özellik ve sensör sunup sunmayacakları gibi detaylar ise şimdilik bilinmiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu iki model de Watch GT'ye göre daha pahalı olacak. Diğer detayları öğrenmek için şimdilik yeni sızıntıları beklemekten başka şansımız yok.

https://winfuture.de/news,107776.html Yorum Yaz
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astegon 1 ay
WearOS'da çok büyük bir atılım yapmadı. Huawei yine plastik parçalarına yüksek fiyatlar isteyecek. Herkes uzaktan bakacak.
Bu konuda Apple tek kelime ile tokatlıyor piyasayı.
Xiaomi'de band 3 ile (yakında çıkacak 4 ile) band tarafını tokatlıyor.
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Savior Fenix 2 ay
Wear OS varken ne diye böyle maceralara giriyorlar anlamıyorum.
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medverdev 2 ay
güzel tasarımları var umarım işlevsel olur
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LGatakan 2 ay
İnsan gibi GOOGLE WEAR 2.2'li çıkarsınlar alalım. LiteOS ile olmaz çünkü Huawei güncelleme vermez..
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Yazılımcı Online 2 ay
Bu akıllı saat piyasası benim gözümde hala bir arpa boyu yol alamamış durumda. WearOs olanlar aşırı pahalı garmin, casio vs... Uygun fiyatlı firmalar da inatla kendi işletim sistemleri üzerinde ısrarcılar. Piyasada saçma bir çeşitlilik var. Görünüşe bakıp mal seçenler dışında hangisi işime yarayacak acaba hangisi işimi görür diyen bilinçli kullanıcılara seçim konusunda saç baş yolduruyorlar. Mesela samsung, ne diye tizen 'de ısrar edersin hadi bu adamlar yol aldı uygulama falan yükleniyor da ya bir tane ok google dediğimiz de saat ile konuşabileceğimiz bir alet

Hadi bunlar yapmıyor huawei piyasayı haraketlendireyim diye ugyun fiyata bir wear os destekli saat yapsın. Yok illa burnumuzun dikine gideceğiz inadındalar.
Hayır anasını satayım ucuz olsa saatleri ona da bir şey demiyeceğim. Pahalı çıkarıyor bir de, ne diye ben kıytırık işletim sistemi olan aleti alayım yani, ucuz olsa da almam orası da ayrı bir konu ya neyse.
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sis651 2 ay Yazılımcı Online
İletiyi tam anlamadım belki ama Garmin'lerde WearOS yok ve uygun fiyatlı da değiller. Kendi işletim sistemini kullanıyor ve ConnectIQ diye bir uygulama geliştirme platformu var ama Android vs. gibi zengin bir platform değil. Güç tasarrufu ön planda sonuçta.
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sis651 2 ay
Huawei'yi işletim sistemi konusunda anlamıyorum. Wear OS özelliklerini kullanamıyorken, mağazadan bir uygulama yükleyemiyorken ona akıllı saat denmez. Spor saati denebilir, Feature Phone gibi Feature Watch falan olur anca.
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Jül Sezar 2 ay sis651
Kendi işletim sistemi de Kasım kasım kasılıyor
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_turbo_ 2 ay sis651
Zaman icinde gelisecektir. Samsung Tizende onemli yol katetti.
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arekamint 2 ay
Huawei yine bildiğimiz gibi :)
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séfakavil 2 ay
test
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