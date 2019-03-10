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Samsung Galaxy A40, 5.7 inç ekranla FCC sertifikasını aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yakında piyasaya sürülecek yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A40, 5.7 inçlik ekranı ile FCC sertifikası aldı. İşte cihazın detayları.
2 ay
7,4b
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1
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy A40, 5.7 inç ekranla FCC sertifikasını aldı
Kısa bir süre önce Galaxy S10 amiral gemisi modellerini tanıtan Samsung, yeni modelleri piyasaya sürme konusunda hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin İngiltere web sitesinde listelenen Galaxy A40 modeli ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) sertifikasını aldı bile.

FCC çok fazla detay vermiyor

Samsung Galaxy A40, Federal İletişim Kurulu'nun web sitesinde SM-A405FN / DS model numarası ile listelendi. Ancak ne yazık ki FCC sayfası bize Galaxy A40 hakkında ekran boyutu ve kablosuz bağlantı özellikleri dışında başka bir bilgi vermiyor.
Samsung Galaxy A40, 5.7 inç ekranla FCC sertifikasını aldı
A40, A10, A30 ve A50'deki ekranlardan daha küçük olan 5.7 inç ekrana sahip olacak. A40'taki bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ve Bluetooth 5.0 LE bulunuyor. A30 ve A50'nin her ikisinde de USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor ve bu yüzden A40'ın da USB Type-C desteği sunacağını söyleyebiliriz. Cihazın fiyat etiketinin ise 280 dolar olması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-a40-5-7-inch-display-certified-fcc-launch-seems-imminent/ Yorum Yaz
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teknokaptan 2 ay
5.7 çok ideal artık tek el için
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