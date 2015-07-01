Huawei yeni bir akıllı saat hazırlığında

İlk akıllı saati Huawei Watch ile ilgi gören ancak bazı optimizasyonlar nedeniyle çıkışını yıl sonuna ertelemek zorunda kalan Huawei, yeni bir akıllı saat daha geliştiriyor. Akıllı saatin adı Honor Band Zero.





Huawei akıllı saatini Twitter üzerinden duyurdu ancak herhangi bir donanım detayı paylaşmadı. Yuvarlak tasarıma sahip olan Honor Band Zero ilk modelden daha şık bir görünüm arz ediyor.





İlk bilgiler cihazın Android Wear üzerinde çalışacağı ve IP68 suya dayanıklılık sertifikası içereceği yönünde. Ayrıca akıllı saat 3 farklı kayış renk seçeneği ile satışa sunulacak.





Honor Band Zero modelinin fiyatı konusunda da herhangi bir bilgi yok. Ancak Ağustos ayı itibariyle Çin'de satışa çıkacağı belirtiliyor. Huawei Watch ile hayal kırıklığı yaşatmak istemeyen Huawei anlaşılan aradaki boşluğu Honor Band Zero ile dolduracak.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-unleashes-its-all-new-Honor-Band-Zero-smartwatch_id71017