Huawei'den MediaPad T2 10.0 Pro geliyor





MWC 2016 fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Huawei'nin; P9 amiral gemi modeli ve MateBook ikisi bir arada dizüstü bilgisayar tanıtması bekleniyordu. Firma, bu iki cihazın yanında iddialı bir Android tablet modelini de görücüye çıkaracak.





Sızdırılan bilgilere göre; Huawei MediaPad T2 10.0 Pro adındaki tablet modelinde 10.1 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 8 çekirdekli Snapdragon 615 yonga setinden gücünü alacak olan model önemli bir ayrıntıya sahip zira firmanın Kirin yonga setini taşımayan ender cihazlardan olacak.





2GB RAM ile desteklenen modelde 16 artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, WiFi AC, Bluetooth 4.1, Android 5.1 işletim sistemi ve 6660mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut. Bu özellikler, 8.5mm kalınlığındaki kasanın içerisine sığdırılmış.

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