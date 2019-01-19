Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi]

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun üç numaralı geniş alan kamerası, belirlenemeyen bir donanım arızası yüzünden salı günü kullanım dışı kaldı. Emektar teleskop faaliyetlerini diğer 3 donanımı ile sürdürse de arıza veren kameranın ne zaman tamir edileceği, devam eden “hükümet kapatma” süreci sebebiyle belirsizliğini koruyor.

Kısaca; Kongre’nin kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle de dengeleri sağlayamadığında ortaya çıkan ve acil ile temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetlerinin durması anlamına gelen “hükümet kapanması” süreci, Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanlarını da etkilemiş durumda.

Zorunlu ücretsiz izin engeli

2009 yılında teleskoba takılan geniş alan kamerası, aleti tekrar hayata döndürebilecek yedekli elektronik parçalara sahip. Ancak zorunlu ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar (furlough) işlerine geri dönmedikçe kameranın bu haliyle bile tekrar çalışır hale getirilmesi mümkün gözükmüyor.

2030 ila 2040 yılları arasına kadar aktif görevde kalması beklenen teleskobun varisi James Webb Uzay Teleskobunun Mart 2021’de uzaya fırlatılması planlanıyor.

Kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi]

Hubble Uzay teleskobunun üç numaralı geniş alan kamerasının verdiği arıza, hükümetin halen kapalı olmasına rağmen giderildi. 8 Ocak'ta 3 numaralı geniş alan kamerasının arıza vererek kendini güvenli moda almasının ardından teleskop diğer aletleri ile görevini sürdürüyordu.

Görünen o ki ilk etapta voltaj arızası olarak değerlendirilen sorun aslında daha küçük çaplı bir problemmiş. Sorunun verileri okuyup raporlama görevi olan telemetre devrelerinde olduğunu tespit eden ekip, ilgili devre ve sistemleri yeniden başlattığında sorun çözülmüş.

https://www.geek.com/news/government-shutdown-may-delay-hubble-telescope-repairs-1769375/

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NASA, kalibrasyon ve test işlemlerinin ardından emektar teleskobun yıldız avlamaya kaldığı yerden devam etmesini planlıyor.