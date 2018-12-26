Önceki ve Sonraki İçerikler

Daha Yeniler

4 ay

Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır?

4 ay

MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece

4 ay

Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu

4 ay

Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı

4 ay

PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir

4 ay

Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı

4 ay

Etergo, 240 km menzilli elektrikli scooter'ı için 10 milyon euro yatırım aldı

4 ay

Apple'a bir patent ihlali davası daha açıldı

4 ay

Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor

4 ay

Nova Launcher Prime kısa bir süreliğine sadece 0.59 TL oldu

4 ay

Tesla hızlı şarj kapsamı Avrupa'nın %100'üne yayılıyor

4 ay

Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz fiber internet kampanyaları açıklandı

4 ay

Yerli yazılım Ahtapot, kuvvet komutanlığına siber saldırıyı engelledi

4 ay

Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok"

4 ay

Anthony Pompliano:"Bitcoin’in fiyatı 3.000 doların altına düşecek"

4 ay

Fazla yüklenilen Amazon Alexa Noel günü çöktü

4 ay

Sorhea çevre güvenlik teknolojileri Türkiye pazarına girdi

4 ay

BOE, 6. nesil AMOLED ekran üretimi için 6.7 milyar dolar yatırım yapacak

4 ay

Galaxy S9 ve S9+ için Android Pie güncellemesi ülkemizde başladı

4 ay

Yeni nesil Xbox konsolu 4K 240fps seviyesine çıkabilir

4 ay

GÖRÜNTÜLENEN Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi

Sonraki

Oppo 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan bir teknoloji üzerinde çalışıyor

4 ay

Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak

4 ay

Playstation Plus Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu

4 ay

iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor

4 ay

Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

4 ay

ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı

4 ay

Gerçek klavyeli Commodore 64 Retro konsolu geliyor

4 ay

Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar

4 ay

Monster'da Bu Hafta - Titanfall 2

4 ay

Çin’de Apple kullanan çalışanlara ceza verilmesi gündemde

4 ay

Samsung drone pazarına giriş için hazırlık yapıyor

4 ay

Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı 6 farklı bellek versiyonu ile gelecek

4 ay

İngiliz ordusu yüksek teknoloji ürünü bomba imha robotları satın alıyor

4 ay

MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı

4 ay

Çocuklarda görülen lösemi düşmanı “süper ilaç” on yıldan kısa sürede ortaya çıkabilir

4 ay

Yüksek performanslı Subaru Forester STI ve Impreza STI önümüzdeki ay tanıtılacak

4 ay

PlayStation Classic, daha ilk ayı dolmadan indirime girdi

4 ay

Delikli ekran tasarımı ve 48 MP arka kamera: Honor View 20 resmen tanıtıldı

4 ay

Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak

4 ay

DAF'ın ilk elektrikli çekicisi süpermarket zinciri Jumbo'ya teslim edildi

Daha Eskiler