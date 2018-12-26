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Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 1466 isimli küresel yıldız kümesini görüntüledi. İşte yıldız kümesinin muhteşem fotoğrafı:
4 ay
20,7b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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28 yılı aşkın süredir uzayda görev yapan NASA'nın emektar teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen bizleri etkilemeye devam ediyor. Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan dev teleskop, bu sefer de yüzbinlerce yıldızdan oluşan NGC 1466 isimli küresel yıldız kümesini görüntüledi.

NASA'nın kullandığı ifadelere göre NGC 1466, tahmini 13.1 milyar yıl önce oluşmuş. Yani neredeyse evrenin kendisi kadar yaşlı olduğu söylenebilir. Uzay ajansı ayrıca yıldız kümesinin yaklaşık 140 bin Güneş kütlesinde olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
Yıldız sayısı anlamında çok zengin bir yapıya sahip olan küresel kümeler, kütleçekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanmış yüzbinlerce yıldızdan oluşuyor. Yapılan araştırmalarda küresel yıldız kümelerinin, disk içinde bulunan daha az yoğunluktaki açık yıldız kümesilerine göre çok daha fazla yıldız içerdiği tespit edilmiş. NASA ayrıca NGC 1466 ve benzeri küresel kümelerin 10 milyar yıldan daha önce oluştuğunu ve içerdikleri yıldızların da evrenin en yaşlı yıldızları olduğunu söylüyor.

Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 1466, ünlü İngiliz astronom John Herschel tarafından 1834 yılında keşfedilmişti. Fotoğrafın 25 mb boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.

https://www.spacetelescope.org/images/potw1852a/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 ay en beğenilen
160k ise samanyolu disinda kalmaktadir.
En yakin galaksi ise yanilmoyorsam 2milyon isik yili uzaklikta.
Yani kendi basina takilan bi yildiz kumesi olsa gerek ki haber iceriginde buna dikkat cekilmemis.
Yani tum yildizlar galaksilerce hapsedilmis degil.
160k ise samanyolu disinda kalmaktadir.En yakin galaksi ise yanilmoyorsam 2milyon isik yili uzaklikta.Yani kendi basina takilan bi yildiz kumesi olsa g...
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oly1786 4 ay
Şu an 160 bin yıl önceki halini görüyoruz. Oradan bizi gören varsa 160 bin yıl önceki insan öncesi hayatı görüyorlar. Teorik olarak biz ışık hızından hızlı bir araç yapabilirsek , mesela Mısır piramitlerinin yapılışını uzayda yakalar ve canlı seyrederiz. istediğin anın görüntülerini yakalar ve mesela peygamberi bile görebilirsin. Ama o ana gidemeyiz, zaman tek yönlü ilerliyor.
Şu an 160 bin yıl önceki halini görüyoruz. Oradan bizi gören varsa 160 bin yıl önceki insan öncesi hayatı görüyorlar. Teorik olarak biz ışık hızından hızlı bi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 ay
görüntü ve seslerin uzay boşluğuna dağıldığını ama yokolmadığını okumuştum bir fizik kitabında...şayet doğruysa bu enerji türünü süzgeçleyip bulmak lazımdır...acaba o teknolojiyi insanoğlu keşfedebilecek mi? hayal gibi...ancak hakikisini yapmak için önce hayal etmek lazım...bence mutlaka bir çaresi veya bilimsel bir gerçeği olsa gerek...
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DH Misafiri 4 ay
zaman diye birşey yoktur aslında,hareketlerin,olayların sıraya girmesi zaman diye izafi bir kavramı ortaya çıkartmaktadır...zaman diye birşey varsa herşey aynı zaman içinde oluyor...
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DH Misafiri 4 ay
kesin görüntülemiştir render falan değil kesin görüntüledi kesin bilgi yayın
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xamaximax 4 ay
kesin görüntülemiştir
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DH Misafiri 4 ay
ulan nası bi photosop yapılmış. bıraksınlar yalan söylemeyi artık.
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Guest-BF8E9B238 4 ay
Fotoğrafta 103x445 piksel koordinatında yer alan küçük yıldızın 78 milyon km uzağındaki bir yörüngede bulunan gezegende, bir dağın tepesindeki ilkel yaşam biçimi bize el sallıyor.
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teknokaptan 4 ay
Resim muazzam...oralari insan oglu gorebilecekmi acaba...ins gorurler
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DH Misafiri 4 ay
yazdığı bir okusana
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oly1786 4 ay
Şu an 160 bin yıl önceki halini görüyoruz. Oradan bizi gören varsa 160 bin yıl önceki insan öncesi hayatı görüyorlar. Teorik olarak biz ışık hızından hızlı bir araç yapabilirsek , mesela Mısır piramitlerinin yapılışını uzayda yakalar ve canlı seyrederiz. istediğin anın görüntülerini yakalar ve mesela peygamberi bile görebilirsin. Ama o ana gidemeyiz, zaman tek yönlü ilerliyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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seven_7343 4 ay oly1786
oly1786
Şu an 160 bin yıl önceki halini görüyoruz. Oradan bizi gören varsa 160 bin yıl önceki insan öncesi hayatı görüyorlar. Teorik olarak biz ışık hızından hızlı bir araç yapabilirsek , mesela Mısır piramitlerinin yapılışını uzayda yakalar ve canlı seyrederiz. istediğin anın görüntülerini yakalar ve mesela peygamberi bile görebilirsin. Ama o ana gidemeyiz, zaman tek yönlü ilerliyor.

Havanın da açık olması lazım :)
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selahattın ısık 4 ay en beğenilen
160k ise samanyolu disinda kalmaktadir.
En yakin galaksi ise yanilmoyorsam 2milyon isik yili uzaklikta.
Yani kendi basina takilan bi yildiz kumesi olsa gerek ki haber iceriginde buna dikkat cekilmemis.
Yani tum yildizlar galaksilerce hapsedilmis degil.
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