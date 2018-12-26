Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi

28 yılı aşkın süredir uzayda görev yapan NASA'nın emektar teleskobu Hubble, ilerleyen yaşına rağmen bizleri etkilemeye devam ediyor. Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan dev teleskop, bu sefer de yüzbinlerce yıldızdan oluşan NGC 1466 isimli küresel yıldız kümesini görüntüledi.
NASA'nın kullandığı ifadelere göre NGC 1466, tahmini 13.1 milyar yıl önce oluşmuş. Yani neredeyse evrenin kendisi kadar yaşlı olduğu söylenebilir. Uzay ajansı ayrıca yıldız kümesinin yaklaşık 140 bin Güneş kütlesinde olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
Yıldız sayısı anlamında çok zengin bir yapıya sahip olan küresel kümeler, kütleçekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanmış yüzbinlerce yıldızdan oluşuyor. Yapılan araştırmalarda küresel yıldız kümelerinin, disk içinde bulunan daha az yoğunluktaki açık yıldız kümesilerine göre çok daha fazla yıldız içerdiği tespit edilmiş. NASA ayrıca NGC 1466 ve benzeri küresel kümelerin 10 milyar yıldan daha önce oluştuğunu ve içerdikleri yıldızların da evrenin en yaşlı yıldızları olduğunu söylüyor.
Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 1466, ünlü İngiliz astronom John Herschel tarafından 1834 yılında keşfedilmişti. Fotoğrafın 25 mb boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
https://www.spacetelescope.org/images/potw1852a/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA'nın kullandığı ifadelere göre NGC 1466, tahmini 13.1 milyar yıl önce oluşmuş. Yani neredeyse evrenin kendisi kadar yaşlı olduğu söylenebilir. Uzay ajansı ayrıca yıldız kümesinin yaklaşık 140 bin Güneş kütlesinde olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi"
Yıldız sayısı anlamında çok zengin bir yapıya sahip olan küresel kümeler, kütleçekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanmış yüzbinlerce yıldızdan oluşuyor. Yapılan araştırmalarda küresel yıldız kümelerinin, disk içinde bulunan daha az yoğunluktaki açık yıldız kümesilerine göre çok daha fazla yıldız içerdiği tespit edilmiş. NASA ayrıca NGC 1466 ve benzeri küresel kümelerin 10 milyar yıldan daha önce oluştuğunu ve içerdikleri yıldızların da evrenin en yaşlı yıldızları olduğunu söylüyor.
Dünya'dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 1466, ünlü İngiliz astronom John Herschel tarafından 1834 yılında keşfedilmişti. Fotoğrafın 25 mb boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
https://www.spacetelescope.org/images/potw1852a/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En yakin galaksi ise yanilmoyorsam 2milyon isik yili uzaklikta.
Yani kendi basina takilan bi yildiz kumesi olsa gerek ki haber iceriginde buna dikkat cekilmemis.
Yani tum yildizlar galaksilerce hapsedilmis degil.