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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huntkey'in 500 Watt kapasiteli güç kaynağı X7, 80Plus Platinum sertifikası aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huntkey'in 500 Watt kapasiteli güç kaynağı X7, 80Plus Platinum sertifikası aldı
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Huntkey ürün gamındaki en yeni güç kaynaklarından birisi olan 500 Watt kapasiteli X7 modelinin 80Plus Platinum sertifikası aldığını açıkladı. 80Plus organizasyonu tarafından verilen en yüksek seviyeli sertifika olan 80Plus Platinum için güç kaynaklarının %20, %50 ve %100 yük durumlarında %90, %92 ve %89 verimlilik seviyelerini yakalamaları gerekiyor.

Huntkey'in açıklamasına göre X7, ilgili yük durumlarında %90.63, %92,62 ve %90.31 verimilik sunuyor. Kendi kapasitesinde enerji verimliliği en yüksek güç kaynaklarından birisi olan 500 Watt kapasiteli X7'de Huntkey, yüksek verimlik için aralanmış PFC, faz kaydırmalı tam köprü ve etkin kelepçe gibi teknolojilere yer veriyor.

Huntkey'in 500 Watt kapasiteli güç kaynağı X7, 80Plus Platinum sertifikası aldı
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DH Misafiri 1 hf.
HUNT KEY KULLANIYORUM LENOVO PC DE BUNU PAYLAŞAN ARKADARŞ10+4 PİMMİ SENDEKİ
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gun 8 yıl
Platinium'dan sonra ne çıkartacaklar acaba. Yakında orasıda dolacak. Diamond, ruby gibi değerli taşlara geçmesinler.
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_SeRHaT_ 8 yıl
Hiçbir zaman %100 verimle çalışamayacakları için "Platinum"dan fazla bir kategoriye gerek duyacaklarını sanmıyorum.
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theyapici 8 yıl
verimlilik kayda değermiş gerçekten bizdekiler de 80+ ama bu kadar da + değil, yine de almazdım.Güven vermiyor pek kullanan bilir??VAr mı içinizde huntkey kullanan.?
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_SeRHaT_ 8 yıl
Platinum almak kolay iş değil. Daha sitede sadece 9 tane Platinum ürün var ve bunlardan biri Huntkey X7. Yalnız High Power'ın 1000W ve 1200W olan modelleri de çok fenalar.
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Hobar 8 yıl
bir kaç seneye kadar verimliliği 95 lere kadar çıkarabilirlerse güç kaynağı fanından kurtulabiliriz. fansız 80 gold olanlar şu an da var ama gücü 400w civarında genelde.
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fenerista 8 yıl
Hobar

bir kaç seneye kadar verimliliği 95 lere kadar çıkarabilirlerse güç kaynağı fanından kurtulabiliriz. fansız 80 gold olanlar şu an da var ama gücü 400w civarında genelde.


Bu bilgi için teşşekkürler. Fansız ve gücü 400 watt civarı bir güç kaynağı tam istediğim gibi. Teknoloji ilerledikçe harcadığım enerji azalsın istiyorum : Radyasyon, enerji, ısı ve çevreye zarar azalsın. Teknoloji ilerledikçe 22-20 nm li ürünlerde geliyor. 400w 80p, civarı güçkaynakjları orta düzey kullanıcılariçin çok yeterli olacak.
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vulcain 8 yıl
yani %20 ve %50 yükte baz alınan verimliliği %0.62-63 geçtin tamam gayet hoş da; %100 tam yük altındayken baz alınan oranı %1.31 geçmek hoş olmuş bence (Y) tuttum seni Huntkey
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ooppss 8 yıl
daha önce de fsp nin ultra tipsiz bir ürünü bu sertifikayı almıştı

üst seviye markalarda daha duymadık alanı..
sanırım sırasıyla 80+,bronze,silver,gold ürünlerini piyasaya sürüp milleti iyice yolduktan sonra platinum ları piyasaya sürecekler
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benxlegend 8 yıl
sertifika için istenen
%90, %92 ve %89
alınan sonuçlar
%90.63, %92,62 ve %90.31
Gerçekten harika sonuç almış sertifikayı hak etmiş yani.. hatta sertifikayı almak isteyenler x7yi baz almalılar artık:)
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EPICA 8 yıl
500w bir psu için 12v kanalından verdiği 496w çok iyi bir değer
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