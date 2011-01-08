Huntkey'in 500 Watt kapasiteli güç kaynağı X7, 80Plus Platinum sertifikası aldı

Huntkey ürün gamındaki en yeni güç kaynaklarından birisi olan 500 Watt kapasiteli X7 modelinin 80Plus Platinum sertifikası aldığını açıkladı. 80Plus organizasyonu tarafından verilen en yüksek seviyeli sertifika olan 80Plus Platinum için güç kaynaklarının %20, %50 ve %100 yük durumlarında %90, %92 ve %89 verimlilik seviyelerini yakalamaları gerekiyor.

Huntkey'in açıklamasına göre X7, ilgili yük durumlarında %90.63, %92,62 ve %90.31 verimilik sunuyor. Kendi kapasitesinde enerji verimliliği en yüksek güç kaynaklarından birisi olan 500 Watt kapasiteli X7'de Huntkey, yüksek verimlik için aralanmış PFC, faz kaydırmalı tam köprü ve etkin kelepçe gibi teknolojilere yer veriyor.