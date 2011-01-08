Huntkey'in 500 Watt kapasiteli güç kaynağı X7, 80Plus Platinum sertifikası aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huntkey ürün gamındaki en yeni güç kaynaklarından birisi olan 500 Watt kapasiteli X7 modelinin 80Plus Platinum sertifikası aldığını açıkladı. 80Plus organizasyonu tarafından verilen en yüksek seviyeli sertifika olan 80Plus Platinum için güç kaynaklarının %20, %50 ve %100 yük durumlarında %90, %92 ve %89 verimlilik seviyelerini yakalamaları gerekiyor.
Huntkey'in açıklamasına göre X7, ilgili yük durumlarında %90.63, %92,62 ve %90.31 verimilik sunuyor. Kendi kapasitesinde enerji verimliliği en yüksek güç kaynaklarından birisi olan 500 Watt kapasiteli X7'de Huntkey, yüksek verimlik için aralanmış PFC, faz kaydırmalı tam köprü ve etkin kelepçe gibi teknolojilere yer veriyor.
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Bu bilgi için teşşekkürler. Fansız ve gücü 400 watt civarı bir güç kaynağı tam istediğim gibi. Teknoloji ilerledikçe harcadığım enerji azalsın istiyorum : Radyasyon, enerji, ısı ve çevreye zarar azalsın. Teknoloji ilerledikçe 22-20 nm li ürünlerde geliyor. 400w 80p, civarı güçkaynakjları orta düzey kullanıcılariçin çok yeterli olacak.
üst seviye markalarda daha duymadık alanı..
sanırım sırasıyla 80+,bronze,silver,gold ürünlerini piyasaya sürüp milleti iyice yolduktan sonra platinum ları piyasaya sürecekler
%90, %92 ve %89
alınan sonuçlar
%90.63, %92,62 ve %90.31
Gerçekten harika sonuç almış sertifikayı hak etmiş yani.. hatta sertifikayı almak isteyenler x7yi baz almalılar artık:)