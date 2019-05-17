Hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkabilir

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Aracını hurdaya çıkartıp yeni araç alanlara uygulanan ÖTV indirimine geçtiğimiz haftalarda yeni bir düzenleme gelmiş, indirimin kriterleri değiştirilmişti. Bugün, hurda teşviki olarak bilinen uygulamaya yönelik bir açıklama daha yapıldı. Yapılan açıklamada, hurda teşvikinde uygulanan ÖTV indiriminin arttırılması için meclise teklif sunulduğu bildirildi.

Söz konusu açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan geldi. Meclise sundukları ‘Ekonomi Torba Teklifi’nin detaylarını paylaşan Muş, bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti. “15 Temmuz Şehirler Köprüsü’nden hatalı geçiş cezalarının affedilmesi” gibi maddelerin yer aldığı teklifte, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması da istendi.

Hurda teşvikinin kriterleri neler?

Hurda araçta ÖTV indiriminin yeni kriterlerine göre, matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlara 10 bin TL indirim uygulanıyor. Matrahı 70 bin ile 120 bin TL arasında olan araçlar 8 bin TL’lik indirimden faydalanabiliyor. Matrahı 120 bin TL’yi aşan araçlar için de 3 bin TL ÖTV indirimi uygulanıyor. Düzenlemeden önce bu matrahlar sırasıyla 46 bin TL’yi aşmayan, 46-80 bin TL arası ve 80 bin TL üstü şeklindeydi. Eğer yeni kanun teklifiyle birlikte ÖTV indirimindeki azami tutar arttırılırsa bu kriterler yeniden belirlenebilir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ÖTV indirim miktarının artırılması ve hurda teşvikine daha cazip maddeler eklenmesi gerektiğini söylemişti.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/cezali-kopru-gecisleri-affedilecek/1480823