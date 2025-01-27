Türkiye'deki otomobillerin yaşı artıyor: Dörtte biri hurda yaşını aştı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılını verilerine göre, trafikteki otomobillerin yaş ortalaması 14,2'ye ulaştı. 2017’de her 100 otomobilden 34,3’ü yeni araç olarak nitelenen 0-5 arası yaşa sahipken, bu sayı 2024’te 24,5’e geriledi.

21 yaş üstü otomobillerin oran %25'i aştı

Türkiye'de düşen alım gücü neticesinde, trafikteki araçların yaş ortalaması son 7 yılda 1,8 puan artışla 14,2'ye yükseldi. Araçların yaş gruplarına baktığımızda, en yüksek artış 5,8 puanla 11-15 yaş arasında gözlendi. 6-10 yaş arası 3 puan artışla %20,3’e, 21 yaş ve üstü otomobillerin oranı da 2,8 puan artışla %25,6’ya yükseldi. 0-5 yaş arası otomobillerin oranı ise 9,8 puan seviyesinde azalarak %24,5'e geriledi.

Yüksek enflasyon ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle insanların otomobile erişimi zorlaştı. Türkiye’de orta sınıfın otomobile erişimi giderek zorlaşırken, lüks segment satışları artış gösterdi. 1 milyon 228 milyon adetle tarihi rekorun kırıldığı 2024 yılında A, B ve C segmentinden oluşturan ekonomik modellerin satışları %2'nin üzerinde azalırken, D, E ve F segmentini kapsayan lüks otomobillerin satışları %29 arttı.

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"ÖTV güncellemesi ve hurda teşviki gerekiyor"

Türkiye'de otomobil satın almayı zorlaştıran temel nedenlerden biri yüksek ÖTV oranları. Son iki yıldır ÖTV'de matrah güncellemesinin yapılmamasından dolayı neredeyse bütün modeller %80 ÖTV dilimine girmiş durumda. Bu nedenle sektörün önde gelen STK’larının başkanları, mevcut araç filosunun yenilenmesi için ÖTV matrah güncellemesine ve hurda teşvikine ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.

Motosiklete yönelim arttı

Düşen alım gücü nedeniyle motosikletlere olan talep büyük artış gösterdi. 2024 yılında motosiklet satışları yıllık bazda %26 artarak 1 milyon 207 milyon adete yaklaşırken, otomobil satışları ise aynı dönemde %1,3 artarak 980 bin adete ulaştı. 2023 yılında trafiğe kayıtlı taşıtların %53’ünü otomobil, %17,7’sini motosiklet oluşturmuştu. 2024 yılında ise trafiğe kayıtlı taşıtların %52’sini otomobil, %20’sini motosikletler oluşturdu.

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Türkiye'deki otomobillerin dörtte biri hurda yaşını aştı!