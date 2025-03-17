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    BYD Han L ve Tang L tanıtıldı: 1085 beygir güç ve 5 dakikada 400 km menzil!

    BYD, amiral gemisi elektrikli Han L ve Tang L modellerini tanıttı. 1085 beygire kadar güce ve 1000 kW'a kadar şarj hızına sahip otomobiller, 37.300 dolar gibi iddialı başlangıç fiyatıyla geliyor.
    BYD Han L ve Tang L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    BYD, amiral gemisi elektrikli Han L ve Tang L modellerini tanıttı. 1000V mimariye ve 10C şarj hızına sahip otomobiller, 1000 beygirin üzerinde güç ve 37.300 dolar gibi iddialı başlangıç fiyatıyla Çin'de ön siparişe açıldı.

    BYD Han L özellikleri

    BYD Han L ve Tang L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    BYD Han L, büyük oranda Han ile aynı tasarımı koruyor. Ön tarafta Han ablemi bulunan krom parça ile birleşen ince farlar, gizli kapı kolları, eğimli tavan çizgisi ve alçak bir kemer çizgisi göze çarpıyor. Han L, 5050mm / 1960mm / 1505 mm boyutları ve 2970 mm dingil mesafesiyle oldukça büyük bir otomobil.

    Han L'nin asıl alameti farikası kaput altında yer alıyor. 1000V yüksek voltajlı Super e-Platform üzerinde geliştirilen araç, 83,2 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya paketiyle CLTC ölçümlerine göre 701 km menzil sunuyor. BYD'nin yeni tanıttığı 1000 kW şarj istasyonuyla 10C şarj hızını destekleyen otomobil, sadece 5 dakikada 400 km menzil ekleyebiliyor. Bu süre, neredeyse benzinli bir aracın deposunu doldurmaya eşdeğer bir süre.

    BYD Han L ve Tang L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi Han L, 500 kW (670 beygir) maksimum güç çıkışına sahip tek bir elektrik motoruyla geliyor. Dört çeker (4WD) versiyonu ise 810 kW (1.086 hp) maksimum güç çıkışına sahip çift motora (580 kW + 230 kW) sahip ve sadece 2,7 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. 100-200 km/s hızlanma süresi ise 4,74 saniye. Aracın azami hızı ise 305 km/s. BYD, 4WD Han L'nin arka elektrik motorunun 30.511 rpm hıza ulaşabildiğini belirtiyor.

    BYD Han L EV, Çin'de 37.300 dolar ile 48.350 dolar arasında fiyatlarla ön siparişe açılmış durumda.

    BYD Tang L özellikleri

    BYD Han L ve Tang L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    BYD Tang L ise, 2+3+2 koltuk düzenine sahip büyük bir elektrikli SUV. BYD'nin klasik tasarım çizgisini koruyan Tang L, ince şerit şeklinde gündüz farları ve tampona entegre edilmiş farlarla daha agresif bir görüntüye sahip. Dikey hava girişleri, aktif kapaklara sahip alt panjur ve tavanda yer alan Lidar sensörü de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Elektrikli SUV, 2950 mm dingil mesafesiyle 5040 mm / 1996 mm / 1760 mm boyutlara sahip.

    Han L ile aynı güç aktarma organına sahip olan Tang L, kardeşinden farklı olarak 100,5 kWh kapasiteli daha büyük batarya paketiyle geliyor. Elektrikli SUV, CLTC koşulları altında farklı varyantlarda 560 km, 600 km ve 670 km olmak üzere üç farklı menzil değeri sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşan araç, 287 km/s maksimum hıza sahip.

    BYD Tang L EV, Çin'de 38.690 - 39.740 dolar fiyat aralığında ön satışlara başladı.

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