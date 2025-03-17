BYD Han L ve Tang L tanıtıldı: 1085 beygir güç ve 5 dakikada 400 km menzil!

Han L'nin asıl alameti farikası kaput altında yer alıyor. 1000V yüksek voltajlı Super e-Platform üzerinde geliştirilen araç, 83,2 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya paketiyle CLTC ölçümlerine göre 701 km menzil sunuyor. BYD'nin yeni tanıttığı 1000 kW şarj istasyonuyla 10C şarj hızını destekleyen otomobil, sadece 5 dakikada 400 km menzil ekleyebiliyor. Bu süre, neredeyse benzinli bir aracın deposunu doldurmaya eşdeğer bir süre.
BYD Han L EV, Çin'de 37.300 dolar ile 48.350 dolar arasında fiyatlarla ön siparişe açılmış durumda.
BYD Tang L özellikleri
Han L ile aynı güç aktarma organına sahip olan Tang L, kardeşinden farklı olarak 100,5 kWh kapasiteli daha büyük batarya paketiyle geliyor. Elektrikli SUV, CLTC koşulları altında farklı varyantlarda 560 km, 600 km ve 670 km olmak üzere üç farklı menzil değeri sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşan araç, 287 km/s maksimum hıza sahip.
BYD Tang L EV, Çin'de 38.690 - 39.740 dolar fiyat aralığında ön satışlara başladı.