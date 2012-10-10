Huzurlarınızda Samsung Galaxy S III Mini; Tasarım, teknik özellikler ve fiyat!

Samsung'un resmi lansmanını yarın yapacağı yeni telefonu Galaxy S III Mini'nin teknik özellikleri şekillendi. Tasarım çizgileri, büyük abisi Galaxy S III ile benzer olan yeni telefonun teknik özellikleri ise beklentilerin altında kalmış gibi görünüyor. Samsung Mobile'ın başı olan JK Shin açıklamasında, "düşünülenin aksine giriş seviyesi bir telefon değil, Galaxy S III'ün mini modelini yaptık" demişti ancak ortaya çıkan veriler gösteriyor ki telefonlar, bambaşka özelliklere sahip.

Galaxy S III Mini'de, 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kullanılıyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen telefon, STEricsson üretimi 1GH hızında çalışan çift çekirdekli U8420 işlemcisinden güç alıyor. Kasa kalınlığı 9.85mm olan GalaxyS III Mini, 1GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus ve LED Flash destekli kamera ile donatılan GT-I8190 kodlu Galaxy S III Mini'nin Avrupa'da 400 Avro yani 510 dolar civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.