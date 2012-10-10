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Huzurlarınızda Samsung Galaxy S III Mini; Tasarım, teknik özellikler ve fiyat!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huzurlarınızda Samsung Galaxy S III Mini; Tasarım, teknik özellikler ve fiyat!
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Samsung'un resmi lansmanını yarın yapacağı yeni telefonu Galaxy S III Mini'nin teknik özellikleri şekillendi. Tasarım çizgileri, büyük abisi Galaxy S III ile benzer olan yeni telefonun teknik özellikleri ise beklentilerin altında kalmış gibi görünüyor. Samsung Mobile'ın başı olan JK Shin açıklamasında, "düşünülenin aksine giriş seviyesi bir telefon değil, Galaxy S III'ün mini modelini yaptık" demişti ancak ortaya çıkan veriler gösteriyor ki telefonlar, bambaşka özelliklere sahip.
Galaxy S III Mini'de, 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kullanılıyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen telefon, STEricsson üretimi 1GH hızında çalışan çift çekirdekli U8420 işlemcisinden güç alıyor. Kasa kalınlığı 9.85mm olan GalaxyS III Mini, 1GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus ve LED Flash destekli kamera ile donatılan GT-I8190 kodlu Galaxy S III Mini'nin Avrupa'da 400 Avro yani 510 dolar civarı bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.
Huzurlarınızda Samsung Galaxy S III Mini; Tasarım, teknik özellikler ve fiyat!
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damn2u 7 yıl en beğenilen
Galaxy S 3 Mini değil tamamen Galaxy Wonder 2 olmuş bu, Galaxy S III ismine uygun chipset STE Novathor olmamalıydı, en azından Snapdragon S4 Dual Core + Adreno 22x çözümü bekliyorduk.
Galaxy S 3 Mini değil tamamen Galaxy Wonder 2 olmuş bu, Galaxy S III ismine uygun chipset STE Novathor olmamalıydı, en azından Snapdragon S4 Dual Core + Adr...
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2 Yanıt Yanıtla +54
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Savior Fenix 7 yıl
Yurt dışında olsam 400 euro buna vereceğime gider 300 euro verir Nexus alırım.
2 Yanıt Yanıtla +36
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alprkrkmz 7 yıl
İyi de bu S3 olmamış ki. Ekranı farklı, donanımı farklı. Sadece tipi benziyor diye S3 mü oldu şimdi bu?
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1 Avatar
Paint It Black 6 yıl
Experianc
Ben demiştim.Amiral gemisini hemen batırmaz samsung.Ayrıca android telefonlarında 3.5 4 inc ekranı olup yuksek donanımlı telefon yok..

atrix?
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muratsahin2003 6 yıl
s3 ile mininin tek farkı boyutu sanıyordum yanılmışım o yuzden almaktan vazgeçtim
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papatya1907fb 7 yıl
aaa bu telefona bayıldım zaten alma şansım var
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nurettinaz 7 yıl
Bu teknoloji şirketleri harbi çok cinsler cidden. İlkönceçok büyütüyorlar sonra küçültüyorlar:S
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justwatch34 7 yıl
Türkiye'ye sanırım 1050 tl fiyatında gelir.Geldikten 4-5 ay sonra fiyat'ta oynamalar başlar indirimlerle 950-970 ye kadar düşer...Yani alınabilir bir telefon olmuş...Umarım düşündüğüm gibi olur.
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formardin 7 yıl
olmamış arkadaş şunun özelliklerini neden kısıyorsunuz kamerası 8mp olacaktı hızı 1.4 ten az olmayacaktı samsunggggg
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OnTopOfTheWORLD 7 yıl
dolar düşşe yaşadık


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Chandler Bing 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu telefon 4 inç ise bu fotoğraf doğru olamaz. galaxy s ile s3'ü yanyana koyunca böyle bir fark oluşmuyor. sanki bu 3 inç gibi.
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Chenk 7 yıl
1000 liranin altinda cikarsa bence ucar bu model
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OTTO VON BISMARCK 7 yıl
Standart bir 4" telefon gibi duruyor. Fiyatı da uçuk bence. Galaxy Note alırım daha iyi.
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K.İ.N.G 7 yıl
Ace 2 sahibi olarak diyorum ki bu Ace 3 olmus
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cepni27 7 yıl
üçkağıt işine giriyor artık samsung!!!!!!!
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