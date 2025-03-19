Uygun fiyatlı Google Pixel 9a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olan Pixel 9a'yı resmen duyurdu. 499 dolar fiyat etiketine sahip model, Nisan ayında satışa sunulacak.

Google Pixel 9a, diğer Pixel 9 serisi telefonlarla aynı tasarım çizgisine sahip. Alüminyum çerçeveli düz kenarlara sahip telefon, Corning Gorilla Glass 3 camla korunuyor. Arka tarafta, yuvarlak kenarlara sahip Pixel 8a'nın aksine düz polikarbonat panel bulunuyor.Telefon ayrıca, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasını barındırıyor.

Pixel 9a, 6,3 inç büyüklüğünde ve 2424x1080 çözünürlüğe sahip 120 Hz pOLED ekranla geliyor. HDR içeriklerde 1800 nit parlaklık sunan ekran, 2700 nit'e kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekranda ayrıca optik bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Google Tensor G4 işlemcisinden güç alan Pixel 9a, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında, 8a'daki eski 64 MP ünitenin yerini, Quad PD Dual Pixel AF ve OIS özellikli 48 MP ana kamera alıyor. Bu kamera, 60 fps'ye kadar 4K video kaydı yapabiliyor. Ultra geniş kamera ise öncekiyle aynı 13 MP sensörü kullanıyor. Ön kamera da aynı 13 MP sensörü koruyor. Pixel 9a ayrıca, birkaç yeni fotoğrafçılık özelliği getiriyor. Makro Odaklama ve Astrofotoğrafçılık özelliği A serisine ilk defa geliyor.

Pixel 9a, selefinden daha büyük olan 5100 mAh kapasiteli pille 30 saatin üstünde pil ömrü sunma iddiasında. 23W şarj hızını destekleyen cihaz ayrıca Qi kablosuz şarj desteğini de barındırıyor.

Kutudan Android 15 ile çıkan Pixel 9a, diğer Pixel cihazlar gibi 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

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Google Pixel 9a özellikleri

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120 Hz, pOLED

6,3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120 Hz, pOLED İşlemci: Google Tensor G4 (4 nm)

Google Tensor G4 (4 nm) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1.7) ana kamera + 13 MP (f/2.2) ulktra geniş açı kamera

48 MP (f/1.7) ana kamera + 13 MP (f/2.2) ulktra geniş açı kamera Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)

13 MP (f/2.2) Pil: 5.100 mAh, 25W kablolu, 7.5W kablosuz

5.100 mAh, 25W kablolu, 7.5W kablosuz Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC İşletim sistemi: Android 15 (7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)

Android 15 (7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi) Renk: Obsidian, Porselen, İris ve Şakayık

Obsidian, Porselen, İris ve Şakayık Boyutlar ve ağırlık: 154.7 x 73.3 x 8.9 mm, 186 gr

154.7 x 73.3 x 8.9 mm, 186 gr Diğer: IP68 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu

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