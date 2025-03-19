Uygun fiyatlı Google Pixel 9a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 9a, diğer Pixel 9 serisi telefonlarla aynı tasarım çizgisine sahip. Alüminyum çerçeveli düz kenarlara sahip telefon, Corning Gorilla Glass 3 camla korunuyor. Arka tarafta, yuvarlak kenarlara sahip Pixel 8a'nın aksine düz polikarbonat panel bulunuyor.Telefon ayrıca, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasını barındırıyor.
Pixel 9a, 6,3 inç büyüklüğünde ve 2424x1080 çözünürlüğe sahip 120 Hz pOLED ekranla geliyor. HDR içeriklerde 1800 nit parlaklık sunan ekran, 2700 nit'e kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekranda ayrıca optik bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.
Google Tensor G4 işlemcisinden güç alan Pixel 9a, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla birlikte geliyor.
Pixel 9a, selefinden daha büyük olan 5100 mAh kapasiteli pille 30 saatin üstünde pil ömrü sunma iddiasında. 23W şarj hızını destekleyen cihaz ayrıca Qi kablosuz şarj desteğini de barındırıyor.
Kutudan Android 15 ile çıkan Pixel 9a, diğer Pixel cihazlar gibi 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.
Google Pixel 9a özellikleri
- Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120 Hz, pOLED
- İşlemci: Google Tensor G4 (4 nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1.7) ana kamera + 13 MP (f/2.2) ulktra geniş açı kamera
- Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)
- Pil: 5.100 mAh, 25W kablolu, 7.5W kablosuz
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
- İşletim sistemi: Android 15 (7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
- Renk: Obsidian, Porselen, İris ve Şakayık
- Boyutlar ve ağırlık: 154.7 x 73.3 x 8.9 mm, 186 gr
- Diğer: IP68 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!