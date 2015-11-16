Hyper-5, YouTube’un en çok para harcanan videosu olmaya aday

Serinin ilk videosu geçtiğimiz hafta yayınlanırken ikinci video bugün YouTube takipçilerinin beğenisine sunuldu. Seride karşılaştırılan süper arabalar ise şöyle; LaFerrari, Porsche 918, McLaren P1, Bugatti Super Sport, Pagani Huayra.





Videoların en önemli özelliklerinden biri olarak ise test edilen tüm araçların Alejandro Salomon ve arkadaşlarının arabaları olması gösteriliyor. Bu sayede üreticilerin çekim ve test için ilave özel müdahaleleri olmadan, satışta olan modeller kullanılarak çekilen seri gerçekçi veriler ile kıyaslama yapılmasına imkan veriyor.





Salomon ayrıca Lamborghini ve Koenigsegg gibi ünlü süper araba üreticilerinin son model arabalarının neden seride yer almadığını da belirtiyor. Her ne kadar Koenigsegg Agera RS ya da One modelinin seride yer almasını istese de Birleşik Devletler tarafından yürütülen testlerin henüz tamamlanmamış olması araçların satışta olmasını engellemiş.

Yakın zamanda serinin son videosu YouTube üzerinden yayınlanacak. Video’ nun içeriğinin büyüleyiciliği yanı sıra bu denli büyük bütçeli bir seri için en uygun kanal olarak YouTube’ un seçilmesi, video yayın devinin bugün ve gelecekte ki konumu hakkında da ip uçları veriyor.



