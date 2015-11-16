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Hyper-5, YouTube’un en çok para harcanan videosu olmaya aday

Film yapımcısı ve süper araba sevdalısı Alejandro Salomon YouTube kanalı üzerinden 5 farklı süper arabayı yarıştırarak bir ilke imza attı. Üstelik tüm araçlar ya kendine ya da arkadaşlarına ait.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Serinin ilk videosu geçtiğimiz hafta yayınlanırken ikinci video bugün  YouTube takipçilerinin beğenisine sunuldu. Seride karşılaştırılan süper arabalar ise şöyle; LaFerrari, Porsche 918, McLaren P1, Bugatti Super Sport, Pagani Huayra.
Hyper-5, YouTube’un en çok para harcanan videosu olmaya aday
 

Videoların en önemli özelliklerinden biri olarak ise test edilen tüm araçların Alejandro Salomon ve arkadaşlarının arabaları olması gösteriliyor. Bu sayede üreticilerin çekim ve test için ilave özel müdahaleleri olmadan, satışta olan modeller kullanılarak çekilen seri gerçekçi veriler ile kıyaslama yapılmasına imkan veriyor.

Salomon ayrıca Lamborghini ve Koenigsegg gibi ünlü süper araba üreticilerinin son model arabalarının neden seride yer almadığını da belirtiyor. Her ne kadar  Koenigsegg  Agera RS ya da One modelinin seride yer almasını istese de Birleşik Devletler tarafından yürütülen testlerin henüz tamamlanmamış olması araçların satışta olmasını engellemiş.
Yakın zamanda serinin son videosu YouTube üzerinden yayınlanacak. Video’ nun içeriğinin büyüleyiciliği yanı sıra bu denli büyük bütçeli bir seri için en uygun kanal olarak YouTube’ un seçilmesi, video yayın devinin bugün ve gelecekte ki konumu hakkında da ip uçları veriyor. 


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bende345 4 yıl en beğenilen
Bizim çevremizde , eşli king oynayabilecek 3 kişi yok. Millete bak.
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veteriner69 4 yıl
Ben de Atatürk Havalimanında piste inen jumbo jetleri çektim telefonumla.

En pahalısı benimkisi! :)
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bozok_53_45 4 yıl
Donanım haber çeviriyi bile yapamaz olmuş bu arabaların hepsi tek bi kişinin değil sadece huayra videoyu çekenin hem niye en büyük bütçeli videosuymus onu da anlayamadım bu araçları bu video için satın almıyor pist kirası bi de profesyonel sürücüye para vermiştir neden en pahalı videoymus biraz açsanıza
Donanım haber çeviriyi bile yapamaz olmuş bu arabaların hepsi tek bi kişinin değil sadece huayra videoyu çekenin hem niye en büyük bütçeli videosuymus onu da an...
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ardicli2000 4 yıl
En pahalı olması, video çekiminde sponsor arabaları değil kendi arabalarını kullanmalarından olsa gerek. Yoksa çekim maliyeti o denli yüksek değildir.
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eXXeLanCCe 4 yıl
sonuçları bekliyorummm
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rbcntechnic 4 yıl
Editörlerleri ezdirmeyiz.

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rbcntechnic 4 yıl
Editörlerleri ezdirmeyiz.

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rbcntechnic 4 yıl
Editörlerleri ezdirmeyiz.

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HiqhWoltage 4 yıl
Koenigsegg Agera R ya da W Motors Lykan Hypersport'un olmaması bende hayal kırıklığı yarattı(7 tane var gerçi dünyada). Bugatti varsa Agera R veya Sesto Elemento da olmalıydı, yakın tarihte çıkan araçlar bunlar. Ama yine de güzel bir video, çeyrek - yarım mil performanslarını da görürsek süper olur.
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bende345 4 yıl en beğenilen
Bizim çevremizde , eşli king oynayabilecek 3 kişi yok. Millete bak.
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alestra123 4 yıl
Çok para başa bela istekler bitmez az olsun öz olsun.Yeni gelen arabalar belki fiyatları ucuzlatır alın size araba.Kocaeli gebze sanayi yanında işe giderken 5 tır dolusu bu araçlardan gördüm şu an türkiyede satışa çıktı çıkacak sanırım 15 Bin TL herşey dahil.

milliyet.com.tr/...
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Serhat Çevik 4 yıl
Arkadaşlar,uyarılar için teşekkür ederim, araçların hepsi Alejandro Salomon' a ait değil. Akşam haber girişinde gözden kaçmış. İlgili kısım düzeltildi.
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wolfhowl 4 yıl
Arabaların hepsi bu adamın değil. Kanaldaki açıklama videosunda anlatıyor.
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meego 4 yıl
p1e hastayım ya
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veteriner69 4 yıl
Ben de Atatürk Havalimanında piste inen jumbo jetleri çektim telefonumla.

En pahalısı benimkisi! :)
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bozok_53_45 4 yıl
Donanım haber çeviriyi bile yapamaz olmuş bu arabaların hepsi tek bi kişinin değil sadece huayra videoyu çekenin hem niye en büyük bütçeli videosuymus onu da anlayamadım bu araçları bu video için satın almıyor pist kirası bi de profesyonel sürücüye para vermiştir neden en pahalı videoymus biraz açsanıza
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canguler917 4 yıl
şu 918 spyder nasıl bir araba be.düz yolu bilemem de pistte üstüne yok
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Alejandro Salomon, LaFerrari ve
6 etiket daha Porsche 918 McLaren P1 Bugatti Super Sport Pagani Huayra Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji
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