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HyperX DotA 2 League ve HyperX'in global hız aşırtma(overclock) yarışması için başvurular başladı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HyperX DotA 2 League ve HyperX'in global hız aşırtma(overclock) yarışması için başvurular başladı
Kingston'un katkılarıyla CES 2014'de gerçekleşecek olan "Hyper X DotA 2 League" ve HyperX'in global hız aşırtma(overclock) yarışması için başvurular başladı. E-sporcuları ve teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren bu iki yarışmaya Türkiye dahil olmak üzere dünyanın hemen her yerinden e-spor takımları ve hız aşırtmacılar katılacak.
Bu ayın sonuna doğru başlayacak olan "HyperX DotA 2 League" turnuvasında 16 takım 50.000 doları bulan büyük ödül için yarışacak. Bu turnuvada finale kalan 4 finalist takımın Las Vegas biletleri ve konaklama masrafları Kingston tarafından karşılanacak. Üç haritanın en iyisi şeklinde düzenlenecek maçlar, e-spor severler için canlı olarak yayınlanacak. 
HWBOT'la ortaklaşa düzenlenecek olan hız aşırtma yarışması kapsamında ise; maksimum bellek frekansı, Super PI ve Intel XTU Benchmark'da en yüksek skorlar elde edilmeye çalışılacak. Her hafta yeni bir kazananın seçileceği çevrimiçi eleme süreçleri 4 Kasım'a kadar sürecek. Eleme sürecini atlatan 5 finalist, ocak ayında düzenlenecek CES 2014'te 10.000$'lık ödül için yarışacak. Finallerde kullanılacak olan bileşenler ise, Kingston'un partnerlerinden ASUS, Cooler Master ve Intel tarafından sağlanacak. 

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_AsDeRf_ 5 yıl
3 farkli haritadan kasit gecen seneki surpriz 2 etkinlik olursa (cadilar bayrami ve digeri), ilk ucte surpriz takimlar gorebiliriz. Ve hatta takimlar 2.beslerini bile hazirlayabilirler


Izlemeye deger bir turnuva olucaga benziyor. Cok fazla ilgi toplayabilir
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thal1on 5 yıl
DotA 2, üç farklı harita derken?
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