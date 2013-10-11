HyperX DotA 2 League ve HyperX'in global hız aşırtma(overclock) yarışması için başvurular başladı

Kingston'un katkılarıyla CES 2014'de gerçekleşecek olan "Hyper X DotA 2 League" ve HyperX'in global hız aşırtma(overclock) yarışması için başvurular başladı. E-sporcuları ve teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren bu iki yarışmaya Türkiye dahil olmak üzere dünyanın hemen her yerinden e-spor takımları ve hız aşırtmacılar katılacak.

Bu ayın sonuna doğru başlayacak olan "HyperX DotA 2 League" turnuvasında 16 takım 50.000 doları bulan büyük ödül için yarışacak. Bu turnuvada finale kalan 4 finalist takımın Las Vegas biletleri ve konaklama masrafları Kingston tarafından karşılanacak. Üç haritanın en iyisi şeklinde düzenlenecek maçlar, e-spor severler için canlı olarak yayınlanacak.

HWBOT'la ortaklaşa düzenlenecek olan hız aşırtma yarışması kapsamında ise; maksimum bellek frekansı, Super PI ve Intel XTU Benchmark'da en yüksek skorlar elde edilmeye çalışılacak. Her hafta yeni bir kazananın seçileceği çevrimiçi eleme süreçleri 4 Kasım'a kadar sürecek. Eleme sürecini atlatan 5 finalist, ocak ayında düzenlenecek CES 2014'te 10.000$'lık ödül için yarışacak. Finallerde kullanılacak olan bileşenler ise, Kingston'un partnerlerinden ASUS, Cooler Master ve Intel tarafından sağlanacak.