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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti

Kingston’ın oyuncu markası HyperX duyurduğu yeni RAM kitleriyle DDR4 bellek ailesini genişletti. Yeni modeller RGB ledleriyle görsel şölen sunacak.
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Ram
Metehan Göktaş
Yazar
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Yüksek performanslı oyuncu çözümleriyle pazarda bilinen HyperX, yeni FURY DDR4 RGB modülleriyle RAM ailesine renk kattı. RGB ledleriyle kasanızın içini aydınlatacak modeller performansı ve pratikliğiyle de öne çıkıyor.

64 GB’a kadar kapasite sunan RAM modülleri 3466 MHz’e kadar ölçekleniyor. Plug N Play desteği sayesinde 1.2v seviyesinde otomatik hız aşırtma yapılabilen bellekler ayrıca Intel XMP desteğine de sahip.

RGB ledler senkronize edilebiliyor 

CL15-16 gecikme değerinde çalışan kitlerin üzerindeki RGB ledler HyperX Infrared Sync desteği sayesinde kontrol edilebildiği gibi ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync ile uyumluluk gösteriyor.
HyperX Fury DDR4 ailesinde ise RGB ledler bulunmazken frekanslar ve CL değerleri sabit tutulmuş. Bununla birlikte maksimum kapasite de aynı seviyede iken kitlerin daha düşük kapasite seçeneklerinden başladığını görüyoruz.

https://www.techpowerup.com/258414/hyperx-expands-memory-lineup-with-fury-ddr4-rgb Yorum Yaz
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