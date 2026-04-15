Bellek yarışında yeni perde: Çinli şirketler atağa geçti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel yarı iletken pazarında uzun süredir geri planda kalan Çinli bellek üreticileri, yapay zekâ odaklı talep patlamasıyla birlikte güçlü bir çıkış yakalamış durumda. Özellikle YMTC ve CXMT, artan NAND ve DRAM ihtiyacını fırsata çevirerek kapasite ve gelir tarafında hızlı büyümeye başladı.

Küresel çip dengesi değişiyor

YMTC'nin 2026’nın ikinci yarısında Wuhan'daki yeni tesisinde üretime başlaması bekleniyor. Bu hamleyle şirketin, NAND pazarında SK Hynix ve Micron gibi devleri geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumuna yükselmesi planda. Liderlik ise hâlâ Samsung Electronics ve Kioxia tarafında bulunuyor.

DRAM tarafında ise CXMT dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Şirketin 2025 gelirleri yaklaşık 8 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %130 artış gösterdi. Aynı dönemde üretim kapasitesi de neredeyse üç katına çıkarıldı. Bu büyümenin arkasında, yapay zekâ veri merkezlerine yönelik bellek talebindeki sert yükseliş ve fiyat artışları yer alıyor.

RAM Krizinin Perde Arkası: Keenetic CEO'su ile Özel Röportaj 1 gün önce eklendi

Fiyat rekabeti de Çinli üreticilerin elini güçlendiriyor. Mevcut durumda benzer ürünlere kıyasla %15'in üzerinde fiyat avantajı sunan şirketler, yalnızca düşük maliyetle değil, artan üretim hacmiyle de pazar payı kazanıyor. Analistlere göre bu avantaj, klasik fiyat rekabetinin ötesine geçerek yapısal bir üstünlüğe dönüşmeye başlamış durumda.

Çinli firmalar ne kadar kalıcı?

Öte yandan sektörün geleceği açısından kritik eşik 2027 yılı olabilir. Uzmanlar, yeni üretim hatlarının devreye girmesiyle birlikte küresel arzın ciddi şekilde artacağını ve dengenin yeniden şekilleneceğini düşünüyor. Çinli üreticilerin bugün yaptığı yatırımların gerçek etkisi de bu dönemde netleşecek. Devlet destekleri de bu büyümeyi hızlandıran önemli faktörlerden biri.

Çin hükümetinin yerli bellek kullanımını teşvik eden politikaları, maliyet avantajını uzun vadede daha da artırabilir. Ancak teknoloji tarafında hâlâ bazı farklar bulunuyor. CXMT'nin ileri üretim süreçlerinde rakiplerinin yaklaşık üç yıl gerisinde olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak yapay zekâ odaklı talep artışı, Çinli üreticilere küresel pazarda nadir görülen bir fırsat penceresi açmış durumda. Bu pencerenin kalıcı bir güç dengesine dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki birkaç yıl içinde netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Bellek yarışında yeni perde: Çinli şirketler atağa geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: