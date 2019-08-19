Micron 1z nm teknolojisiyle ürettiği DDR4 ve LPDDR4X yongalarını duyurdu

Hafıza ürünleri piyasasının devlerinden Micron 1z nm üretim bantlarından çıkacak DDR4 ve LPDDR4X yongalarını duyurdu. Yeni DRAM çözümleri yüksek performans sunarken düşük güç tüketiyor. Ayrıca kapasiteden de taviz verilmemiş.

LPDDR4X tarafında ise yeni modüller 4266 MT/s aktarım hızına sahip. Yeni akıllı telefonlara 16 GB LPDDR4X DRAM sunmanın yanı sıra çoklu yonga içeren UFS tabanlı hafıza kümeleri de üretilecek.

uMCP4

uMCP4 modülleri NAND Flash birimiyle DRAM yongasını aynı modül altında birleştirecek. İlerleyen günlerde orta segment cihazları hedef alan 64 GB+3 GB ve 256 GB+8 GB (NAND+DRAM) şeklinde konfigürasyonlarda kümelerin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.anandtech.com/show/14746/micron-mass-production-of-16-gb-ddr4-lpddr4x-chips-using-1z-nm-technology

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sınıfı olarak da geçen 1z nm üretim nodu sayesinde DRAM yongalarıtüketecek.kapasiteli yongalar ayrıca artan yoğunlukları sayesinde üretim maliyetlerini düşürürken kapasite artışını da beraberinde getirecek. Öyle ki Micron’a göre 16 Gb’lik tek bir küme 2 adet 8 Gb kapasiteli yongadantüketiyor.Her ne kadar yenitip DRAM’lerin hızları açıklanmasa dastandartları dahilinde değerler görmemiz olası. İlk örnekler 32 GB kapasiteli RAM’lerde karşımıza çıkacağa benziyor. Son olarak Micron yeni çözümüylevehedef alıyor.