    Qualcomm, bellek krizine çözüm için Çinli üreticilere yöneliyor

    Qualcomm, bellek krizininin etkilerinden kurtulmak için yeni adımlar atıyor. Şirketin, Çinli CXMT ile birlikte akıllı telefonlara özel DRAM geliştirmek için çalıştığı belirtiliyor. 

    Akıllı telefon sektörü uzun süredir tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele ediyor, ancak bellek sıkıntısı artık her zamankinden daha belirgin hale gelmiş durumda. Yapay zeka donanımlarına yönelik talebin artması ve üretim kapasitesinin sınırlı kalması, DRAM fiyatlarını yukarı çekiyor ve bu da telefon üreticileri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

    Çinli CXMT ile akıllı telefonlara özel DRAM geliştiriyor

    Qualcomm, bu soruna çözüm için farklı tedarikçilere yönelmiş durumda. Şirketin, Çinli Changxin Memory Technologies (CXMT) ile birlikte akıllı telefonlara özel DRAM geliştirmek için çalıştığı belirtiliyor. 

    Şu anda DRAM üretim kapasitesinin büyük bir kısmı yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimine ayrılmış durumda. Bu da mobil cihazlara yönelik bellek üretiminin geri planda kalmasına ve sektörde arz sıkıntısı yaşanmasına yol açıyor. Bu dengesizlik farklı segmentleri farklı şekillerde etkiliyor. Amiral gemisi telefonlar artan maliyetleri bir ölçüde tolere edebilirken, giriş ve orta segment cihazlar bu konuda çok daha sınırlı bir hareket alanına sahip.

    Bellek bileşenleri, fark edilmeden telefon üretimindeki en pahalı kalemlerden biri haline gelmiş durumda. Tek başına DRAM, toplam maliyetin yaklaşık üçte birini oluştururken, NAND depolama ile birlikte bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkabiliyor. Bu da üreticilerin fiyatları sabit tutabilmek için başka alanlarda kısıntıya gitmesini zorunlu kılıyor.

    Sektördeki baskının üretim stratejilerini değiştirmeye başladığı da görülüyor. Hem Qualcomm hem de MediaTek’in orta segmentte kullanılan 4 nm çip siparişlerini azalttığı ve bunun on milyonlarca adetlik bir düşüş anlamına geldiği ifade ediliyor.

    Tüm bu gelişmeler ışığında Qualcomm’un CXMT ile birlikte özel bellek çözümleri geliştirmeye yönelmesi oldukça mantıklı görünüyor. Bu sayede şirket hem sipariş akışını korumayı hem de tedarik üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor. Ancak geliştirilecek bu belleklerin büyük ölçüde Çin pazarına yönelik akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor.

