Samsung’un bellek işi Amazon, Meta ve Microsoft’tan daha kârlı

Tam Boyutta Gör Samsung, yalnızca birkaç yıl tarihinin en kötü finansal dönemlerinden birisini yaşıyordu. Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığı aktarılan şirketin geri dönüşü ise muazzam oldu. Zira Samsung’un bellek birimi, özellikle DRAM ve NAND tarafında elde ettiği gelirlerle Amazon, Meta ve Microsoft gibi devlerin operasyonel kazançlarını geride bıraktı.

DRAM tek başına 37 milyar dolara ulaştı

Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre Samsung Electronics, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 50,4 milyar dolar bellek geliri elde ederek zirveye yerleşti. Bu rakamın 37 milyar dolarlık kısmı DRAM, 13,4 milyar dolarlık bölümü ise NAND ürünlerinden geldi.

Her iki segmentte de tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaşılması sektördeki “bellek süper döngüsünün” ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki zirve döneminde, yani 2018’in üçüncü çeyreğinde elde edilen 18,9 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında yüzde 167’lik çarpıcı bir artış söz konusu.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte DRAM, artık yalnızca bir donanım bileşeni değil, kritik bir altyapı unsuru haline geldi. Özellikle LPDDR ve DDR gibi genel amaçlı DRAM çözümleri büyük veri merkezi operatörleri ve yükselen “neocloud” şirketleri tarafından yoğun talep görüyor. Bu durum, bellek üreticilerinin mevcut kapasiteyle talebi karşılamakta zorlanmasına yol açarken, küresel ölçekte bir arz sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

Samsung’un bu süreçteki avantajı yalnızca üretim hacmiyle sınırlı değil. Şirketin HBM tarafında attığı adımlar da dikkat çekiyor. Özellikle HBM3E ve geliştirilmekte olan HBM4 teknolojileri, AMD’nin Instinct MI355X ve Nvidia’nın Vera Rubin gibi yeni nesil yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılmaya başlanıyor.

DRAM pazarında yaşanan arz-talep dengesizliği, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken bu durum doğrudan Samsung’un gelirlerine yansıyor. Analizlere göre, DRAM fiyatlarındaki artış trendi ve paralelinde büyüyen talep, şirketin önümüzdeki dönemlerde daha yüksek gelir rakamlarına ulaşmasını sağlayacak.

Rekabeti artık kapasite belirliyor

Öte yandan talebin sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretlerine karşı Samsung, büyük veri merkezi şirketleriyle 5 yıla varan uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalayarak riskleri minimize etmeye çalışıyor.

Bellek üreticileri açısından mevcut tablo, alışılmışın oldukça dışında bir talep patlamasına işaret ediyor. Samsung’un yanı sıra SK hynix ve Micron gibi diğer büyük üreticiler de benzer şekilde yoğun siparişlerle karşı karşıya. 2025’in ikinci çeyreğinden önce esas sorun kimin en iyi ürüne sahip olduğuydu. Ancak bellek talebinin patlamasının ardından kimin ne kadar üretebileceği daha önemli. Bu noktada Samsung, rakiplerine karşı avantaja sahip.

Samsung’un bellek işi Amazon, Meta ve Microsoft’tan daha kârlı

