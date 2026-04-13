Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un bellek işi Amazon, Meta ve Microsoft’tan daha kârlı

    Samsung’un bellek birimi, 2026’nın ilk çeyreğinde rekor gelir elde ederek Amazon, Meta ve Microsoft’u geride bıraktı. Yapay zeka talebi DRAM ve HBM satışlarını zirveye taşıdı.

    Samsung, yalnızca birkaç yıl tarihinin en kötü finansal dönemlerinden birisini yaşıyordu. Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığı aktarılan şirketin geri dönüşü ise muazzam oldu. Zira Samsung’un bellek birimi, özellikle DRAM ve NAND tarafında elde ettiği gelirlerle Amazon, Meta ve Microsoft gibi devlerin operasyonel kazançlarını geride bıraktı.

    DRAM tek başına 37 milyar dolara ulaştı

    Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre Samsung Electronics, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 50,4 milyar dolar bellek geliri elde ederek zirveye yerleşti. Bu rakamın 37 milyar dolarlık kısmı DRAM, 13,4 milyar dolarlık bölümü ise NAND ürünlerinden geldi.

    Her iki segmentte de tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaşılması sektördeki “bellek süper döngüsünün” ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki zirve döneminde, yani 2018’in üçüncü çeyreğinde elde edilen 18,9 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında yüzde 167’lik çarpıcı bir artış söz konusu.

    Yapay zeka sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte DRAM, artık yalnızca bir donanım bileşeni değil, kritik bir altyapı unsuru haline geldi. Özellikle LPDDR ve DDR gibi genel amaçlı DRAM çözümleri büyük veri merkezi operatörleri ve yükselen “neocloud” şirketleri tarafından yoğun talep görüyor. Bu durum, bellek üreticilerinin mevcut kapasiteyle talebi karşılamakta zorlanmasına yol açarken, küresel ölçekte bir arz sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

    Samsung’un bu süreçteki avantajı yalnızca üretim hacmiyle sınırlı değil. Şirketin HBM tarafında attığı adımlar da dikkat çekiyor. Özellikle HBM3E ve geliştirilmekte olan HBM4 teknolojileri, AMD’nin Instinct MI355X ve Nvidia’nın Vera Rubin gibi yeni nesil yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılmaya başlanıyor.

    DRAM pazarında yaşanan arz-talep dengesizliği, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken bu durum doğrudan Samsung’un gelirlerine yansıyor. Analizlere göre, DRAM fiyatlarındaki artış trendi ve paralelinde büyüyen talep, şirketin önümüzdeki dönemlerde daha yüksek gelir rakamlarına ulaşmasını sağlayacak.

    Rekabeti artık kapasite belirliyor

    Öte yandan talebin sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretlerine karşı Samsung, büyük veri merkezi şirketleriyle 5 yıla varan uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalayarak riskleri minimize etmeye çalışıyor.

    Bellek üreticileri açısından mevcut tablo, alışılmışın oldukça dışında bir talep patlamasına işaret ediyor. Samsung’un yanı sıra SK hynix ve Micron gibi diğer büyük üreticiler de benzer şekilde yoğun siparişlerle karşı karşıya. 2025’in ikinci çeyreğinden önce esas sorun kimin en iyi ürüne sahip olduğuydu. Ancak bellek talebinin patlamasının ardından kimin ne kadar üretebileceği daha önemli. Bu noktada Samsung, rakiplerine karşı avantaja sahip.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 1 hafta önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum