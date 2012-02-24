Hyundai'dan uygun fiyatlı Android 4.0 ICS tablet: A7

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünü kullanan tabletlere bir yenisi daha Hyundai'dan geldi. Hyundai, A7 olarak isimlendirdiği yeni tabletinin satışına başladı.

19.3 cm uzunluğunda, 11.8 cm genişliğinde, 1.3 cm kalınlığında ve 305 gram ağırlığında tasarlanan A7'ye, 1.5GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Quanzhi A10 platformu (ARM Cortex-A8) ve 512 MB DDR3 RAM eşlik ediyor. 7.0-inç boyutunda ve 800x480 (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 8 GB dahili belleğe sahip olan tabletin kapasitesi TF bellek kartları (32 GB'a kadar) yardımıyla arttırılabilmekte.

WiFi 802.11 a/b/g/n veya 3G ağı üzerinden internete bağlanabilen tablette, USB 2.0 portu, HDMI portu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer almakta. 110.13$ gibi bir fiyata sahip Hyundai A7'nin bataryasının ise 3000 mAh olduğunu belirtelim.