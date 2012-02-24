Hyundai'dan uygun fiyatlı Android 4.0 ICS tablet: A7

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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünü kullanan tabletlere bir yenisi daha Hyundai'dan geldi. Hyundai, A7 olarak isimlendirdiği yeni tabletinin satışına başladı.
19.3 cm uzunluğunda, 11.8 cm genişliğinde, 1.3 cm kalınlığında ve 305 gram ağırlığında tasarlanan A7'ye, 1.5GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Quanzhi A10 platformu (ARM Cortex-A8) ve 512 MB DDR3 RAM eşlik ediyor. 7.0-inç boyutunda ve 800x480 (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 8 GB dahili belleğe sahip olan tabletin kapasitesi TF bellek kartları (32 GB'a kadar) yardımıyla arttırılabilmekte.
WiFi 802.11 a/b/g/n veya 3G ağı üzerinden internete bağlanabilen tablette, USB 2.0 portu, HDMI portu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer almakta. 110.13$ gibi bir fiyata sahip Hyundai A7'nin bataryasının ise 3000 mAh olduğunu belirtelim.
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Apple ile bunu aynı yerde tutuyosan bravo sana
Bilen arkadaşlarım zaten biliyorda ben genede bilemeyen arkadaşlarım için toparlayayım: Ürünün üstündeki hyundai yazısı dışında hiç bir numarası yok. bildiğiniz klasik düz giriş seviyesi allwinner a10 işlemcili vasat lcd ekranlı 512 ramli mali 400 tek çekirdek gpu lu ve sanılanın aksine dahili 3g modülü içermeyen 0,3mp ön kameraya sahip arkasında kamerası OLMAYAN sıradan bir ürün.
size kargo dahil çinden gelişi 112 dolar beyler. eğer 10 dolar daha verirseniz ram olur 1gb. Zaten daha iyi performans için geliştiricelerde 1gb ram kullanılmasını öneriyorlar.
Bu gördüğünüz ürün aslında ainol novo 7 advanced ın birebir kopyası. Daha düşük batarya kullandıklarınıda ayrıca belirtelim.
pandawill.com/...
youtube.com/...
Yani gidip bu fiyat bandından tablet alacak arkadaşlarımız varsa bu ürünler zaten bir çok sitede paypal ile satılıyor. Hyundai burada fason bir üreticiye tableti ürettirmiş üzerine adını yazdırmış, yani bunun Kore'liler le falan bir alakası kesinlikle yok. Hyundai nin burda zerre ar-ge si yok. Bende gider 100k dolar verir çinden bir fabrikaya aynı tableti ürettirir üzerinede "kahpe dünya" yazar satabilirim. Keza sizlerde öyle.
Bu arada bir hurafedir gidiyor, allwinner a10 işlemcisi (mimarisi cortex A8 dir) 1,5ghz hızında diye her yerde reklamı yapılıyor ama daha işlemciyi 1ghz üstünde görmek kimseye nasip olmadı bunuda belirtelim.
goo.gl/...
110.13 USD (Kargo ücretsiz)
Ayrıca çoklu alımlarda:
3+ units 5+ units 10+ units & More
US$ 107.85 US$ 107.42 US$ 106.88
bende o arkadaşın daimi eksicilerindenim. neler çektiğini biliyorum :D
Senide anlamak lazım söyleyeceğin bir çift sözün yokken sırf beni eleştirmek amaçlı boş yorumlar atıyorsun durum vahim :/
kim ne derse desin güzel f/p ürünü bahsedilmemiş ama önünde kamerası var gibi büyük ihtimal en az 3mp arka kamerasıda vardır. daha ne olacak bu fiyat acaba yorum yapanlar "hem camdibi hemde en ön ve şöför arkası olmasın" tabirinimi istiyor.
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