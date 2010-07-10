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Infieneon, cep telefonları için mobil çip geliştiren bölümünü Intel'e satabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom Z600 platformuyla uzun bir aradan sonra yeniden akıllı telefon pazarına dönmeye hazırlanan Intel, Infineon'un cep telefonları için yonga geliştiren bölümünü satın alabilir. Henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da, iki firmanın uzunca bir süredir görüştüğü, Infineon'un, 1.1 milyar dolar ile 1.4 milyar dolar arasında değişen bir bedelle, ilgili bölümünü Intel'e satacağı söyleniyor. Alman Die Welt sitesinin iddiasına göre Broadcom ve Qualcomm gibi güçlü rakipler karşısında geçtiğimzi yıl operasyonel kayıp yaşayan, aynı zamanda Apple gibi güçlü bir müşterisini Broadcom'a kaptıran (iPad'de Infineon çip kullanlmakla birlikte iPhone 4'te Broadcom'a geçildi) Infieneon'un tüm bu gelişmeler sonrasında Intel ile anlaşarak, satış anlaşmasına imza atacağı söyleniyor.

Akıllı telefon pazarındaki agresif büyümenin farkında olan Intel, ARM'ın kontrolü altındaki pazarda orta ve uzun vadede iddialı olmayı hedeflerken, Atom tabanlı ilk telefonların en iyi ihtimalle yıl sonunda, muhtemelense yeni yılın başında pazara sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarında lider olmayı hedefleyen Intel, Infineon'un mobil çip bölümünü satarak Qualcomm'da olduğu gibi işlemciden CDMA çipine kadar temel bileşenlerin tamamını sağlamayı hedefleyebilir.


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gerbay 9 yıl
ARM lar microcode kullanmıyor, atom lar microcode kullanıyorlar. Atom ların ARM ile rekabet edebileceğini sanmıyorum. ARM ın hem transistör sayısı daha az, hem daha az güç tüketiyor, maliyeti daha ucuz, hem de RISC işlemci olduklarından dolayı atom u ezer geçerler. Aynı saat hızlarında kıyaslanabileceklerini bile sanmıyorum. Ancak yüksek saat hızında atom ler yarışabilirler, bu da güç tüketimini artırırı. Bence intel atom ile girerse yine çıkmak zorunda kalır bu piyasadan..
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mobylette 9 yıl
telefona atom koyacak diyor. intel gma ekran kartı da koysunlar madem.
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DH Misafiri 9 yıl
intel gec anladı tek yongada sistem çözümlerinide ondan gecikti mobil çihazda tek bir çipte cpu+gpu+wifi+bluetoot+gsm alıçısını cözeceksinki alet telefon olsun öbür türlü takoz olur yada masaüstü pc
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Batuist 9 yıl
intelin jeton biraz köşeli sanırım.. yeni yeni uyanmaya başlıyor... koca işlemci devi arm'ye adam gibi bir rakip çıkarmaya aciz...
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