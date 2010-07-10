Infieneon, cep telefonları için mobil çip geliştiren bölümünü Intel'e satabilir

Atom Z600 platformuyla uzun bir aradan sonra yeniden akıllı telefon pazarına dönmeye hazırlanan Intel, Infineon'un cep telefonları için yonga geliştiren bölümünü satın alabilir. Henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da, iki firmanın uzunca bir süredir görüştüğü, Infineon'un, 1.1 milyar dolar ile 1.4 milyar dolar arasında değişen bir bedelle, ilgili bölümünü Intel'e satacağı söyleniyor. Alman Die Welt sitesinin iddiasına göre Broadcom ve Qualcomm gibi güçlü rakipler karşısında geçtiğimzi yıl operasyonel kayıp yaşayan, aynı zamanda Apple gibi güçlü bir müşterisini Broadcom'a kaptıran (iPad'de Infineon çip kullanlmakla birlikte iPhone 4'te Broadcom'a geçildi) Infieneon'un tüm bu gelişmeler sonrasında Intel ile anlaşarak, satış anlaşmasına imza atacağı söyleniyor.

Akıllı telefon pazarındaki agresif büyümenin farkında olan Intel, ARM'ın kontrolü altındaki pazarda orta ve uzun vadede iddialı olmayı hedeflerken, Atom tabanlı ilk telefonların en iyi ihtimalle yıl sonunda, muhtemelense yeni yılın başında pazara sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarında lider olmayı hedefleyen Intel, Infineon'un mobil çip bölümünü satarak Qualcomm'da olduğu gibi işlemciden CDMA çipine kadar temel bileşenlerin tamamını sağlamayı hedefleyebilir.